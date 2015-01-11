Челябинские школьники разработали прототип искусственного сердца

Областной проект «Медиасреда» осенью возобновит проведение медиазавтраков и организует ежегодные мероприятия: воркшоп для студентов «Медиапикник», интенсив для пресс-секретарей «Планерка», который в 2020-м состоится в формате онлайн-курса, и конкурс авторов новых медиа, сообщает Молодежный ресурсный центр. Встретиться с коллегами: SMM-специалистами, фотографами, дизайнерами, журналистами - можно будет 21 октября и 3 октября в офлайне и 25 и 28 октября – в онлайне. Спикерами станут PR-менеджеры уральских проектов, SMM-специалисты, сотрудники агентств и местные инфлюенсеры. Они расскажут о создании сильного личного бренда и продвижении компании в социальных сетях. Главная цель таких событий – создание профессионального комьюнити на Урале. Каждое будет посвящено определенной узкой теме, участники смогут получить советы и обменяться профессиональными кейсами.Следующим мероприятием станет образовательный воркшоп студенческих СМИ «Медиапикник». Он пройдет 23 октября и соберет тех, кто ведет вузовские интернет-сообщества и мечтает создать собственное новое медиа. Организаторы и приглашенные спикеры расскажут о развитии медиасферы в вузе, трендах дизайна и работе над контентом в социальных сетях. Участники получат полезные знания, поработают в командах и сгенерируют идеи новых молодежных проектов. В ноябре пройдет онлайн-курс для пресс-секретарей молодежных проектов «Планерка» с общей темой «Как новости попадают в СМИ». Обучение предназначено для сотрудников некоммерческих организаций, комитетов по делам молодежи в муниципалитетах и победителей грантовых конкурсов. Организаторы создадут закрытый Instagram-аккаунт и наполнят его содержательными IGTV-уроками. Участники узнают, как сформировать команду пресс-службы и привлечь волонтеров к своей деятельности, как работать с журналистами и писать пресс-релизы, научатся основам ведения социальных сетей и составлении технического задания для репортажного фотоотчета.Помимо этих событий, медиасообщество Челябинской области ждет региональный конкурс авторов новых медиа, стажировка на портале молодежь74.рф, а также встреча с федеральным экспертом в сфере маркетинга.Подробную информацию о предстоящих событиях можно будет найти в официальном сообществе «Медиасреда» во «ВКонтакте», а также в Instagram-аккаунте проекта.[gallery] Подробнее
В детском технопарке Кванториум реализуется уже второй крупный медицинский проект – помимо разработки экзоскелета дети под руководством наставников создают искусственное сердце. Первый работающий прототип уже готов. Проект стартовал год назад, тогда дети встретились с известным в городе кардиохирургом, кандидатом медицинских наук Юрием Малиновским. Доктор рассказал, как работает сердце, из чего состоит. Теперь школьники знают, для чего сердцу клапаны и камеры, почему левый желудочек больше правого, какими свойствами обладает сердечная ткань и много других интересных фактов о сердце. Также Малиновский рассказал о том, какие бывают аномалии. Ребята с энтузиазмом взялись за разработку прототипа аппарата вспомогательного кровообращения.«У человека, который испытывает проблемы с сердцем, очень мало времени, чтобы дождаться донорское сердце. Устройства, которое заменило бы пациенту сердце на этот период, нет. Именно такой переносной «сердезаменитель» мы и создаем, что-то вроде внешнего аккумулятора, он будет гонять кровь, обогащать ее кислородом», – рассказал директор челябинского технопарка Иван Шмидт.Сегодня, в международный день сердца, дети со своим наставником Денисом Зольниковым закончили первый этап – смоделировали работу сердца человека, то есть биологические процессы преобразовали в механические. Следующий этап – на созданном прототипе смоделировать отказы органа, чтобы система умела их предотвращать. Затем кванторианцы приступят к созданию безотказного уже мобильного прототипа.«Мы в Кванториуме начинали с бытовых проектов: «рыбкокормилка», «цветополивайка», «закошкойубиралка». Теперь наши воспитанники набили руку и им интересно двигаться дальше. Чтобы удовлетворить жажду детей к серьезным научным проектам, мы проводим колоссальную работу по привлечению интеллектуальных партнеров. Мы уже работаем с промышленными гигантами, такими как ММК, Конар, ЧТЗ, ЧКПЗ, Коэлгамрамор. Но особую гордость вызывают социальные проекты, то есть разработки наших воспитанников меняют жизнь людей к лучшему», – отметил директор регионального центра технического творчества Владислав Халамов.