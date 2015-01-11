Челябинские школьники разработали прототип искусственного сердца

В детском технопарке Кванториум реализуется уже второй крупный медицинский проект – помимо разработки экзоскелета дети под руководством наставников создают искусственное сердце. Первый работающий прототип уже готов. Проект стартовал год назад, тогда дети встретились с известным в городе кардиохирургом, кандидатом медицинских наук Юрием Малиновским. Доктор рассказал, как работает сердце, из чего состоит. Теперь школьники знают, для чего сердцу клапаны и камеры, почему левый желудочек больше правого, какими свойствами обладает сердечная ткань и много других интересных фактов о сердце. Также Малиновский рассказал о том, какие бывают аномалии. Ребята с энтузиазмом взялись за разработку прототипа аппарата вспомогательного кровообращения.«У человека, который испытывает проблемы с сердцем, очень мало времени, чтобы дождаться донорское сердце. Устройства, которое заменило бы пациенту сердце на этот период, нет. Именно такой переносной «сердезаменитель» мы и создаем, что-то вроде внешнего аккумулятора, он будет гонять кровь, обогащать ее кислородом», – рассказал директор челябинского технопарка Иван Шмидт.Сегодня, в международный день сердца, дети со своим наставником Денисом Зольниковым закончили первый этап – смоделировали работу сердца человека, то есть биологические процессы преобразовали в механические. Следующий этап – на созданном прототипе смоделировать отказы органа, чтобы система умела их предотвращать. Затем кванторианцы приступят к созданию безотказного уже мобильного прототипа.«Мы в Кванториуме начинали с бытовых проектов: «рыбкокормилка», «цветополивайка», «закошкойубиралка». Теперь наши воспитанники набили руку и им интересно двигаться дальше. Чтобы удовлетворить жажду детей к серьезным научным проектам, мы проводим колоссальную работу по привлечению интеллектуальных партнеров. Мы уже работаем с промышленными гигантами, такими как ММК, Конар, ЧТЗ, ЧКПЗ, Коэлгамрамор. Но особую гордость вызывают социальные проекты, то есть разработки наших воспитанников меняют жизнь людей к лучшему», – отметил директор регионального центра технического творчества Владислав Халамов.