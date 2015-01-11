2020-09-29YEKT12:00:00 | Новости Городские новости Значимая дата, о которой надо помнить Сегодня, в день 63 годовщины со дня аварии 1957 года, в сквере у памятного знака «Мужеству ликвидаторов радиационных аварий» собрались ветераны города, ФГУП «ПО «Маяк» и ликвидаторы, чтобы почтить память своих товарищей и близких. В мероприятии принял участие председатель Собрания депутатов округа Сергей Гергенрейдер.

Отдать дань уважения и памяти своим землякам в этот день пришли также председатель городской общественной организации «Союз Чернобыль» Вячеслав Ольховский, председатель Совета ветеранов Озерского городского округа Иван Гашев, председатель Совета ветеранов ФГУП «ПО «Маяк» Геннадий Завгородний.

Напомним, что 63 года назад 29 сентября 1957 года в Челябинске-40, на ПО «Маяк» произошла первая в истории СССР радиационная авария. В результате взрыва контейнера в хранилище радиоактивных отходов произошел выброс суммарной активностью 20 миллионов кюри (для сравнения, в Чернобыле – 50 миллионов). Масштабы аварии и отсутствие практического опыта ликвидации ее последствий потребовали колоссальной мобилизации сил и средств. Долгое время авария была засекречена, но забывать о ней нельзя.

Обращаясь к ветеранам от имени Собрания депутатов и главы округа, Сергей Гергенрейдер

отметил, что последствия аварии коснулись почти каждой озерской семьи, пожелал собравшимся крепкого здоровья, поблагодарил их за многолетний труд и вклад, который они внесли в развитие атомной отрасли:

– В этот памятный день примите искренние слова глубокой признательности и благодарности за ваше личное мужество, самоотверженность и добросовестный труд, проявленный в ходе ликвидации последствий аварии на химкомбинате «Маяк». Мы помним о вашем героизме и безмерно благодарны за совершенный подвиг. Желаем крепкого здоровья, благополучия вам, вашим близким и родным.

На встрече ветераны вспоминали события, произошедшие более шестидесяти лет назад, рассказывали о том, что им пришлось пережить и увидеть в эти дни. Надо отметить, что ветераны гордятся тем, чтобы их судьба была связана с градообразующим предприятием. Они не сожалеют о том, что им пришлось бороться с последствиями аварии, несмотря на то, что многим этот подвиг стоил здоровья и жизни. Ветераны рассказывали о мужестве тех людей, с которыми им довелось работать на месте аварии, об их готовности сделать всё возможное, чтобы справиться с её трагическими последствиями.

В ходе мероприятия Сергей Гергенрейдер принял участие в награждении, вручил собравшимся медали «75 лет Атомной отрасли России», благодарственные письма губернатора и Совета ветеранов Челябинской области, Совета ветеранов Озерского городского округа, а также памятные подарки – книги, изданные к юбилею отрасли. В завершение мероприятия ветераны возложили к памятному знаку цвету.

Фото Владимира Беляева.



























































































Информация предоставлена: Отдать дань уважения и памяти своим землякам в этот день пришли также председатель городской общественной организации «Союз Чернобыль», председатель Совета ветеранов Озерского городского округа, председатель Совета ветеранов ФГУП «ПО «Маяк»Напомним, что 63 года назад 29 сентября 1957 года в Челябинске-40, на ПО «Маяк» произошла первая в истории СССР радиационная авария. В результате взрыва контейнера в хранилище радиоактивных отходов произошел выброс суммарной активностью 20 миллионов кюри (для сравнения, в Чернобыле – 50 миллионов). Масштабы аварии и отсутствие практического опыта ликвидации ее последствий потребовали колоссальной мобилизации сил и средств. Долгое время авария была засекречена, но забывать о ней нельзя.Обращаясь к ветеранам от имени Собрания депутатов и главы округа,отметил, что последствия аварии коснулись почти каждой озерской семьи, пожелал собравшимся крепкого здоровья, поблагодарил их за многолетний труд и вклад, который они внесли в развитие атомной отрасли:На встрече ветераны вспоминали события, произошедшие более шестидесяти лет назад, рассказывали о том, что им пришлось пережить и увидеть в эти дни. Надо отметить, что ветераны гордятся тем, чтобы их судьба была связана с градообразующим предприятием. Они не сожалеют о том, что им пришлось бороться с последствиями аварии, несмотря на то, что многим этот подвиг стоил здоровья и жизни. Ветераны рассказывали о мужестве тех людей, с которыми им довелось работать на месте аварии, об их готовности сделать всё возможное, чтобы справиться с её трагическими последствиями.В ходе мероприятияпринял участие в награждении, вручил собравшимся медали «75 лет Атомной отрасли России», благодарственные письма губернатора и Совета ветеранов Челябинской области, Совета ветеранов Озерского городского округа, а также памятные подарки – книги, изданные к юбилею отрасли. В завершение мероприятия ветераны возложили к памятному знаку цвету.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2020-09-29YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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