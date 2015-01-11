2020-09-30YEKT14:00:00 | Губерния «Точки роста» открылись в 32 сельских школах Челябинской области Источник: Пресс-служба минобрнауки Челябинской области









Всероссийский Марафон открытий центров «Точка роста» запустил накануне министр просвещения РФ Сергей Кравцов. В телемосте приняли участие губернаторы, педагоги и ученики восьми регионов страны, представляющих разные федеральные округа России. От Челябинской области к онлайн-марафону подключились Новогорненская и Клястицкая средние школы, сообщает минобрнауки.В рамках нацпроекта «Образование» в сентябре этого года по всей России открылся 2951центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Минпросвещения России. Из них 32 центра расположены в Челябинской области. Всего с 2019 года в 81 субъекте России в школах сельских территорий и малых городов было создано 5000 таких центров. В них школьники на самом современном оборудовании изучают предметы «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также занимаются в различных кружках. В рамках марафона педагоги «Точек роста» провели короткие онлайн-уроки по этим предметам.«Мы стремимся к тому, чтобы каждый ребенок, где бы он ни жил, получил качественное образование и мог развить свои таланты, – сказал во время телемоста Сергей Кравцов. – Планируется, что в рамках национального проекта «Образование» 27 000 школ в сельской местности и малых городах будут оснащены современным оборудованием. При этом школы самостоятельно определяют, какое лабораторное оборудование им необходимо в первую очередь».К примеру, в Новогорненской школе (Озерский городской округ) по проекту кабинет информатики оборудован ноутбуками, конструкторами для изучения схемотехники и электроники Arduino, лего-роботами, квадрокоптерами, шлемом виртуальной реальности, лазерным принтером 3-в-1. В кабинете технологии появились инструменты для ручного труда: электродрели и электролобзики, цифровые штангенциркули. В кабинете ОБЖ – манекены-тренажеры для отработки легочной реанимации, аптечка первой помощи и лазерный стрелковый тир. В зоне коворкинга разместились шахматы, мультистудия, 3D-принтер, цифровой фотоаппарат и зона отдыха. Когда дети увидели, как «Точка роста» преобразила их школу, то пожелали увидеть ее всю такой: в стильной цветовой гамме и с модной мебелью.В Увельской СОШ №1 «Точке роста» отведена большая часть первого этажа. Поэтому назвать это просто «Точкой» нельзя, скорее - территорией. В планах директора школы Виктора Новикова и главы Увельского района Сергея Рослова развивать Центр и предоставить возможность ребятишкам всех окрестных деревень и сел использовать ресурсы «Точки роста», проводить совместные мероприятия и воплощать самые смелые проекты. Новые компетенции в «Точках роста» сегодня осваивают не только ученики, но и педагоги. Большинство участников проекта – молодые преподаватели, вчерашние выпускники вузов. Проект побудил их к тому, чтобы, помимо основной специальности, освоить другие интересные навыки, открыть новые кружки или уже совершенно на ином уровне заняться проектной деятельностью.«Для меня, как для директора школы, открытие такого Центра стало личной «Точкой роста», – говорит директор МБОУ «Клястицкая общеобразовательная школа» Альфия Рожкова.– Я думаю, что многие руководители образовательных организаций со мной согласятся. Когда ты организуешь работу совершенно иного образовательного пространства, это подстегивает к изменениям: ты понимаешь, куда двигаться дальше, какой должна стать школа, открываются новые возможности, рождаются новые планы».







Источник: Пресс-служба минобрнауки Челябинской областиВсероссийский Марафон открытий центров «Точка роста» запустил накануне министр просвещения РФ Сергей Кравцов. В телемосте приняли участие губернаторы, педагоги и ученики восьми регионов страны, представляющих разные федеральные округа России. От Челябинской области к онлайн-марафону подключились Новогорненская и Клястицкая средние школы, сообщает минобрнауки.В рамках нацпроекта «Образование» в сентябре этого года по всей России открылся 2951центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Минпросвещения России. Из них 32 центра расположены в Челябинской области. Всего с 2019 года в 81 субъекте России в школах сельских территорий и малых городов было создано 5000 таких центров. В них школьники на самом современном оборудовании изучают предметы «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также занимаются в различных кружках. В рамках марафона педагоги «Точек роста» провели короткие онлайн-уроки по этим предметам.«Мы стремимся к тому, чтобы каждый ребенок, где бы он ни жил, получил качественное образование и мог развить свои таланты, – сказал во время телемоста. – Планируется, что в рамках национального проекта «Образование» 27 000 школ в сельской местности и малых городах будут оснащены современным оборудованием. При этом школы самостоятельно определяют, какое лабораторное оборудование им необходимо в первую очередь».К примеру, в Новогорненской школе (Озерский городской округ) по проекту кабинет информатики оборудован ноутбуками, конструкторами для изучения схемотехники и электроники Arduino, лего-роботами, квадрокоптерами, шлемом виртуальной реальности, лазерным принтером 3-в-1. В кабинете технологии появились инструменты для ручного труда: электродрели и электролобзики, цифровые штангенциркули. В кабинете ОБЖ – манекены-тренажеры для отработки легочной реанимации, аптечка первой помощи и лазерный стрелковый тир. В зоне коворкинга разместились шахматы, мультистудия, 3D-принтер, цифровой фотоаппарат и зона отдыха. Когда дети увидели, как «Точка роста» преобразила их школу, то пожелали увидеть ее всю такой: в стильной цветовой гамме и с модной мебелью.В Увельской СОШ №1 «Точке роста» отведена большая часть первого этажа. Поэтому назвать это просто «Точкой» нельзя, скорее - территорией. В планах директора школыи главы Увельского районаразвивать Центр и предоставить возможность ребятишкам всех окрестных деревень и сел использовать ресурсы «Точки роста», проводить совместные мероприятия и воплощать самые смелые проекты. Новые компетенции в «Точках роста» сегодня осваивают не только ученики, но и педагоги. Большинство участников проекта – молодые преподаватели, вчерашние выпускники вузов. Проект побудил их к тому, чтобы, помимо основной специальности, освоить другие интересные навыки, открыть новые кружки или уже совершенно на ином уровне заняться проектной деятельностью.«Для меня, как для директора школы, открытие такого Центра стало личной «Точкой роста», – говорит директор МБОУ «Клястицкая общеобразовательная школа».– Я думаю, что многие руководители образовательных организаций со мной согласятся. Когда ты организуешь работу совершенно иного образовательного пространства, это подстегивает к изменениям: ты понимаешь, куда двигаться дальше, какой должна стать школа, открываются новые возможности, рождаются новые планы». Источник: Пресс-служба минобрнауки Челябинской области AzAzA 2020-09-30YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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