Выделят в три раза больше средств. В Челябинской области отремонтируют квартиры ветеранов

В Челябинской области 28 миллионов рублей потратят на ремонт жилья, газификацию домов ветеранов и вдов участников войны. Инициативу областного правительства об увеличении финансирования больше чем в два раза поддержали региональные депутаты.

Получила выплату и труженица тыла Анна Водянова. В этом году вдова отмечает 90-летний юбилей, и капремонт дома, который старшее ее самой, стал большим подарком. В первую очередь поменяли все окна.

“А как красиво-то! Я говорю, хоть к 90 годам хоть поживу маленько я. Я че старые рамы-то, вместе с домом деланные. А дому 100 с лишним лет”, – сообщила труженица тыла Анна Водянова.

В этом году на текущий ремонт квартиры ветерану выделяют 40 тысяч рублей, жилого дома – 66 тысяч. На капитальный – 107 тысяч. Раньше полагалось почти в 3 раза меньше.

За увеличение суммы еще в ноябре проголосовали депутаты 6-го созыва Законодательного собрания области. После выделения финансирования, по всей области в домах ветеранов начались масштабные работы.

“Потолки поменяли, линолеум постелили, стены. Обои наклеили. Стало уютненько очень хорошо”, – сообщил социальный работник Римма Барышникова.

Единовременную выплату на ремонт получили уже 500 человек. Кроме того, депутаты увеличили в четыре раза – до ста тысяч рублей – компенсацию на подводку к дому газопровода и установку оборудования. По данным министерства социальных отношений , общая сумма поддержки старшего поколения южноуральцев, в том числе ветеранов, в регионе достигает десяти миллиардов рублей в год.

https://www.cheltv.ru/vydelyat-v-tri-raza-bolshe-sredstv/