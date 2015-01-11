Выделят в три раза больше средств. В Челябинской области отремонтируют квартиры ветеранов

В Челябинской области 28 миллионов рублей потратят на ремонт жилья, газификацию домов ветеранов и вдов участников войны. Инициативу областного правительства об увеличении финансирования больше чем в два раза поддержали региональные депутаты.
Получила выплату и труженица тыла Анна Водянова. В этом году вдова отмечает 90-летний юбилей, и капремонт дома, который старшее ее самой, стал большим подарком. В первую очередь поменяли все окна.
“А как красиво-то! Я говорю, хоть к 90 годам хоть поживу маленько я. Я че старые рамы-то, вместе с домом деланные. А дому 100 с лишним лет”, – сообщила труженица тыла Анна Водянова.
В этом году на текущий ремонт квартиры ветерану выделяют 40 тысяч рублей, жилого дома – 66 тысяч. На капитальный – 107 тысяч. Раньше полагалось почти в 3 раза меньше.
За увеличение суммы еще в ноябре проголосовали депутаты 6-го созыва Законодательного собрания области. После выделения финансирования, по всей области в домах ветеранов начались масштабные работы.
“Потолки поменяли, линолеум постелили, стены. Обои наклеили. Стало уютненько очень хорошо”, – сообщил социальный работник Римма Барышникова.
Единовременную выплату на ремонт получили уже 500 человек. Кроме того, депутаты увеличили в четыре раза – до ста тысяч рублей – компенсацию на подводку к дому газопровода и установку оборудования. По данным министерства социальных отношений , общая сумма поддержки старшего поколения южноуральцев, в том числе ветеранов, в регионе достигает десяти миллиардов рублей в год.