Новые законы для россиян – изменения в октябре 2020 года

Запрет кальянов, упрощение заключения договора ОСАГО, новые старые правила для продления соцвыплат и другие нововведения месяца.

ФИНАНСЫ

Выплаты семьям с детьми. Со 2 октября возобновляется норма, при которой для продления выплаты нужно подавать заявление. Напомним, с 1 апреля по 1 октября 2020 года ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка до трех лет, которые предоставляются, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов, продлевались автоматически.

Добавим, предполагалось, что с 1 октября все социальные выплаты (пенсии, детские, пособия и выплаты за воздействие радиации) должны перечисляться на карту «МИР», однако принято решение сдвинуть срок полного перехода на национальную платежную систему на 1 января 2021 года.

Переплата по налогу. С 1 октября ее можно будет зачесть для любого другого налога. То есть отменяется ограничение, по которому переплату по налогу разрешается зачесть только в счет налога того же вида: федерального, регионального или местного.

Повышенное страховое возмещение вкладов. Ему подлежат вклады НКО – исполнителей общественно полезных услуг, малых предприятий из единого реестра, ТСЖ, а также наследственные средства, деньги, вырученные при продаже квартиры или возмещении ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу. «Сегодня можно вернуть не более 1,4 млн рублей. Но в жизни есть ситуации, когда сумма вклада существенно превышает размер страхового возмещения. Для таких случаев предлагается установить максимальное страховое возмещение до 10 млн рублей», – прокомментировал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Контроль за МФО. С 12 октября Банк России сможет ограничивать работу микрофинансовой организации в случае неисполнения предписаний регулятора и воспрепятствования проведению проверки ее деятельности.

При этом МФО обязана разместить сведения о предписании Банка России, ограничивающем ее деятельность, в местах обслуживания клиентов и на официальном сайте.

Упрощение заключения договора ОСАГО. С 19 октября заключить е-договор автогражданки можно будет при помощи финансовой платформы, которая позволит сравнить условия автострахования. Реестр финансовых платформ ведет Банк России.

Регулирование работы ломбардов. Теперь ломбардом не может назваться организация, которая не внесена в специальный госреестр. Сумма займа в ломбарде не может превышать оценочной стоимости заложенной вещи. Также реализация невостребованной вещи дороже 300 тыс. рублей должна проводиться исключительно путем открытых торгов.

Повышение прозрачности благотворительности. С 5 октября начинает действовать определение ящика для сбора пожертвований, а также правила его использования. Например, некоммерческая организация обязана указать свое наименование, адрес, сайт, если он есть, и объявить о цели сбора, разместив эту информацию на ящике. Также НКО должна будет публиковать отчет об использовании собранных пожертвований (в том числе на сайте организации).

Ужесточение требований к организаторам лотерей. С 19 октября оператором лотереи не сможет быть лицо, имеющее непогашенную судимость за преступления в сфере экономики. Также организатор лотереи обязан предоставлять надзорным органам сведения о бенефициарных владельцах, учредителях и т. д. Среди них не может быть юрлиц, зарегистрированных в оффшорах.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОДЛИННОСТИ

Защита авторских прав в приложениях. Роскомнадзор будет направлять уведомление о нарушении владельцу информационного ресурса, на котором размещено приложение, нарушающее авторские и смежные права. В течение одного рабочего дня владелец ресурса должен проинформировать об этом владельца программного приложения. Владелец приложения обязан ограничить доступ к объектам авторских и смежных прав в течение одного рабочего дня. Иначе доступ к приложению-нарушителю ограничит владелец информресурса.

Маркировка товаров станет обязательной для духов, туалетной воды и фотоаппаратов, фотовспышек и ламп-вспышек. Купленная до 1 октября, но ввезенная после фотоаппаратура должна быть промаркирована до 31 октября 2020 года.

Обязательная дактилоскопия для получающих гражданство РФ. Закон, вступающий в силу 12 октября, обяжет мигрантов обязательно сдавать отпечатки пальцев. Также в упрощенном порядке вступить в гражданство РФ смогут иностранцы, у которых есть дееспособные дети старше 18 лет, являющиеся гражданами РФ.

ЗАПРЕТЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

АЗС обяжут отслеживать недолив бензина. С 1 октября 2020 топливораздаточные колонки на АЗС необходимо будет оснащать новым программным обеспечением, которое отследит недолив топлива.

Запрет кальянов в кафе. С 30 октября вводится запрет на потребление никотинсодержащей продукции и использование кальянов в помещениях кафе, ресторанов и т.п. Закон не запрещает деятельность кальянных, он запрещает использование кальянов в общепите.

https://dostup1.ru/society/Novye-zakony-dlya-rossiyan--izmeneniya-v-oktyabre-2020-goda_130360.html