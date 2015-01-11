2020-10-01YEKT07:00:00 | Губерния Фонтаны, аллеи, велопарковки: на Южном Урале наградили победителей конкурса благоустройства территорий промышленных предприятий Источник: Пресс-служба минпрома Челябинской области









ООО Индустриальный парк «Станкомаш», ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и АО «Челябинский цинковый завод» стали победителями открытого конкурса на лучший проект по благоустройству территории среди промышленных предприятий. По поручению губернатора Алексея Текслера его провело министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области. Глава минпрома Павел Рыжий посетил предприятия, чтобы лично вручить их руководителям дипломы за подписью губернатора.«Итоги конкурса довольно символичны. Три его победителя представляют главные промышленные отрасли нашего региона: черную металлургию, цветную металлургию и машиностроение. И что особенно важно: конкурс показал, что предприятия, благоустроив свою территорию, выходят за периметры и начинают облагораживать пространство вокруг – за собственные средства! В Магнитогорске это огромный проект «Притяжение», занимающий 400 га. «Станкомаш» создал Аллею славы, ставшую любимым местом отдыха окрестных жителей. Цинковый завод разбил газоны и высадил деревья на прилегающих к нему площадях. Видя это, люди работают уже с совсем другим отношением к себе, к своему рабочему месту и к тому, что они делают», - уверен Павел Рыжий.Первый в Челябинской области индустриальный парк «Станкомаш» был создан в 2015 году промышленной группой «КОНАР» на месте бывшего гиганта станкостроения СССР, прошедшего процедуру банкротства. К тому времени от былого величия советского «Станкомаша» не осталось и следа, кругом царили запустение и разруха: обваленные крыши, разворованное оборудование, груды строительного мусора. За пять лет «КОНАР» провел колоссальную работу по сносу старых зданий, ремонту дорог, инженерных сетей и инфраструктуры.Было уложено более 85 тыс. кв. м рулонного и посевного газона, высажено более 1600 хвойных и лиственных деревьев, установлены осветительные приборы, устроены пешеходные дорожки и альпийские горки. Пруд возле главного административного здания был вычищен впервые за свою историю, а в его центре установили фонтан. На средства резидентов парка изготовлен мемориал в честь создания первой в Челябинске броневой стали. Восстановлена стена памяти и оборудована Аллея славы перед зданием центральной заводской проходной.«В благоустройство индустриального парка вложены десятки миллионов рублей. Наша цель – создать такие условия для работы сотрудников, чтобы людям было комфортно, чтобы они гордились результатами своего труда и любили место, куда приходят каждый день. Территория парка огромна. Пока на средства основного инвестора, компании «КОНАР», и предприятий-резидентов благоустроено 50-60%. Оставшейся частью еще предстоит заниматься», - говорит директор индустриального парка «Станкомаш» Илья Тихонов.Конкурсная комиссия, присудившая второе место ММК, обратила внимание на отличное состояние фасадов зданий и материалы, которыми они облицованы, на внешний вид территории в целом, качество и оригинальность ее озеленения. Особо отмечены специализированные велопарковки, дорожная разметка и автоматические поливальные системы.«Производственная площадкадля работников ММК - место, где они проводят большую часть жизни. Культура труда складывается из многих составляющих, в том числе и из обстановки в цехах, на агрегате, на территории. Мы всегда уделяли этому большое внимание, стремясь содержать комбинат в чистоте и уюте. Ведь это всерьез влияет на настроения в коллективе. Ну и на это просто приятно смотреть. Не говоря уже о том, что порядок на рабочем месте - это безопасность», - отмечает гендиректор ПАО «ММК» Павел Шиляев.Челябинский цинковый завод, благоустроив свою проходную, Музей и сквер возле него, Мемориал работникам-участникам Великой Отечественной войны и главную аллею, создав парковки для автотранспорта, в том числе грузового, занялся прилегающими городскими территориями вдоль Свердловского тракта и улицы Автодорожной. Сюда завезли плодородный грунт, засеяли газоны, высадили саженцы деревьев, выложили пешеходные дорожки тротуарной плиткой.«Это наш город, где живут наши семьи, наши дети. Поэтому нам не все равно, какой он. Ежегодно мы тратим на благоустройство около 15 млн рублей. Особенно много, и внутри, и снаружи сделано за последние два года. Мы даже завели небольшой питомник елей в 200 штук. На территории завода неблагоустроенных участков уже не осталось. Теперь продолжим работу за его пределами. Надеюсь, горожане это оценят», - комментирует гендиректор Цинкового завода ПавелИзбрехт. В этом году на конкурс поступило 35 заявок от предприятий из 29 муниципалитетов области. Самыми активными оказались Челябинский и Златоустовский городские округа, Сосновский и Еманжелинский муниципальные районы. Конкурс планируется сделать ежегодным, чтобы повысить заинтересованность руководителей промпредприятий по всему региону в содержании их территорий в образцовом виде. Источник: Пресс-служба минпрома Челябинской областиООО Индустриальный парк «Станкомаш», ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и АО «Челябинский цинковый завод» стали победителями открытого конкурса на лучший проект по благоустройству территории среди промышленных предприятий. По поручению губернатора Алексея Текслера его провело министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области. Глава минпрома Павел Рыжий посетил предприятия, чтобы лично вручить их руководителям дипломы за подписью губернатора.«Итоги конкурса довольно символичны. Три его победителя представляют главные промышленные отрасли нашего региона: черную металлургию, цветную металлургию и машиностроение. И что особенно важно: конкурс показал, что предприятия, благоустроив свою территорию, выходят за периметры и начинают облагораживать пространство вокруг – за собственные средства! В Магнитогорске это огромный проект «Притяжение», занимающий 400 га. «Станкомаш» создал Аллею славы, ставшую любимым местом отдыха окрестных жителей. Цинковый завод разбил газоны и высадил деревья на прилегающих к нему площадях. Видя это, люди работают уже с совсем другим отношением к себе, к своему рабочему месту и к тому, что они делают», - уверен.Первый в Челябинской области индустриальный парк «Станкомаш» был создан в 2015 году промышленной группой «КОНАР» на месте бывшего гиганта станкостроения СССР, прошедшего процедуру банкротства. К тому времени от былого величия советского «Станкомаша» не осталось и следа, кругом царили запустение и разруха: обваленные крыши, разворованное оборудование, груды строительного мусора. За пять лет «КОНАР» провел колоссальную работу по сносу старых зданий, ремонту дорог, инженерных сетей и инфраструктуры.Было уложено более 85 тыс. кв. м рулонного и посевного газона, высажено более 1600 хвойных и лиственных деревьев, установлены осветительные приборы, устроены пешеходные дорожки и альпийские горки. Пруд возле главного административного здания был вычищен впервые за свою историю, а в его центре установили фонтан. На средства резидентов парка изготовлен мемориал в честь создания первой в Челябинске броневой стали. Восстановлена стена памяти и оборудована Аллея славы перед зданием центральной заводской проходной.«В благоустройство индустриального парка вложены десятки миллионов рублей. Наша цель – создать такие условия для работы сотрудников, чтобы людям было комфортно, чтобы они гордились результатами своего труда и любили место, куда приходят каждый день. Территория парка огромна. Пока на средства основного инвестора, компании «КОНАР», и предприятий-резидентов благоустроено 50-60%. Оставшейся частью еще предстоит заниматься», - говорит директор индустриального парка «Станкомаш».Конкурсная комиссия, присудившая второе место ММК, обратила внимание на отличное состояние фасадов зданий и материалы, которыми они облицованы, на внешний вид территории в целом, качество и оригинальность ее озеленения. Особо отмечены специализированные велопарковки, дорожная разметка и автоматические поливальные системы.«Производственная площадкадля работников ММК - место, где они проводят большую часть жизни. Культура труда складывается из многих составляющих, в том числе и из обстановки в цехах, на агрегате, на территории. Мы всегда уделяли этому большое внимание, стремясь содержать комбинат в чистоте и уюте. Ведь это всерьез влияет на настроения в коллективе. Ну и на это просто приятно смотреть. Не говоря уже о том, что порядок на рабочем месте - это безопасность», - отмечает гендиректор ПАО «ММК».Челябинский цинковый завод, благоустроив свою проходную, Музей и сквер возле него, Мемориал работникам-участникам Великой Отечественной войны и главную аллею, создав парковки для автотранспорта, в том числе грузового, занялся прилегающими городскими территориями вдоль Свердловского тракта и улицы Автодорожной. Сюда завезли плодородный грунт, засеяли газоны, высадили саженцы деревьев, выложили пешеходные дорожки тротуарной плиткой.«Это наш город, где живут наши семьи, наши дети. Поэтому нам не все равно, какой он. Ежегодно мы тратим на благоустройство около 15 млн рублей. Особенно много, и внутри, и снаружи сделано за последние два года. Мы даже завели небольшой питомник елей в 200 штук. На территории завода неблагоустроенных участков уже не осталось. Теперь продолжим работу за его пределами. Надеюсь, горожане это оценят», - комментирует гендиректор Цинкового завода. В этом году на конкурс поступило 35 заявок от предприятий из 29 муниципалитетов области. Самыми активными оказались Челябинский и Златоустовский городские округа, Сосновский и Еманжелинский муниципальные районы. Конкурс планируется сделать ежегодным, чтобы повысить заинтересованность руководителей промпредприятий по всему региону в содержании их территорий в образцовом виде. AzAzA 2020-10-01YEKT07:00:00 Нашли ошибку? 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