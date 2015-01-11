2020-10-01YEKT07:00:00 | Губерния Жителям Коркино начали вручать ключи от новых квартир по программе переселения из аварийного жилья Источник: Пресс-служба минстроя Челябинской области









Жителям Коркинского района накануне начали выдавать ключи от новых квартир по программе переселения из аварийного жилья. Работы выполнялись по национальному проекту «Жилье и городская среда», сообщает региональный минстрой.Квартиры в новостройках по улице 2-я Эльтонская, 61 и 61Б в Челябинске получат 68 семей, которые ранее проживали в аварийных домах поселка Розы по улицам 9 Мая, Зеленая, Серова, 50 лет Октября.«Администрацией Коркинского муниципального района был заключен муниципальный контракт с застройщиком в октябре 2019 года на сумму 76 млн 184 тыс. рублей о приобретении в муниципальную собственность района 68 благоустроенных квартир общей площадью более 2 тыс. квадратных метров, - рассказала глава Коркинского района Наталья Лощинина. - Аварийный жилищный фонд на территории Коркинского района расселяется за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, бюджета Челябинской области и бюджета Коркинского муниципального района».Квартиры передаются семьям со всей необходимой отделкой, приборами учета ресурсов, плитой и сантехникой. Рядом с домами общая детская и спортивная площадки, предусмотрены места для парковки. Из социальных объектов по соседству с новостройками есть уже работающий детский сад, в планах – строительство второго детсада и школы.Ключи первым новоселам из Коркинского района начали передавать 30 сентября. Остальные семьи смогут заселиться в течение октября этого года.«Меня переполняют эмоции. Сегодня долгожданный день, когда мы получили ключи от новых квартир. Я даже не ожидала, что квартиры такие замечательные. Прошла по всем комнатам, здесь удобная планировка. Теперь будем переезжать и жить с удовольствием», – поделилась впечатлениями новосел Татьяна Рыбина.Ранее в этих же домах квартиры по программе переселения получили жители Челябинска (143 семьи) и Копейска (66 семей). Всего до конца 2020 года в Челябинской области запланировано расселить 14 тысяч кв. м аварийного жилья. Свои жилищные условия смогут улучшить 800 южноуральских семей. В регионе возводят новые дома по программе переселения.«Продолжается строительство двух пятиэтажных домов в городе Верхний Уфалей. Сдать их в эксплуатацию планируют в ноябре 2020 года. Переселятся в новые квартиры 430 человек, проживающих в аварийных домах. В Троице также строят два 10-этажных дома в мкр № 5. Ввод в эксплуатацию – декабрь 2020 года. Переселятся в новые квартиры 766 жителей аварийных домов. В мае этого года начато строительство 10-этажного четырехсекционного жилого дома в городе Юрюзань Катав-Ивановского района. В следующем году новоселье в нем смогут отметить 440 человек», - отметил замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Евгений Курилов.Справочно:С 2019 года в регионе реализуется федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (нацпроект «Жилье и городская среда»). Он предполагает, что до 1 сентября 2025 года в Челябинской области планируется расселить аварийные дома, признанные таковыми до 01 января 2017 года – это 188,03 тыс. кв. м. Новые благоустроенные квартиры вместо аварийных домов смогут получить более 10 тысяч человек. Источник: Пресс-служба минстроя Челябинской областиЖителям Коркинского района накануне начали выдавать ключи от новых квартир по программе переселения из аварийного жилья. Работы выполнялись по национальному проекту «Жилье и городская среда», сообщает региональный минстрой.Квартиры в новостройках по улице 2-я Эльтонская, 61 и 61Б в Челябинске получат 68 семей, которые ранее проживали в аварийных домах поселка Розы по улицам 9 Мая, Зеленая, Серова, 50 лет Октября.«Администрацией Коркинского муниципального района был заключен муниципальный контракт с застройщиком в октябре 2019 года на сумму 76 млн 184 тыс. рублей о приобретении в муниципальную собственность района 68 благоустроенных квартир общей площадью более 2 тыс. квадратных метров, - рассказала глава Коркинского района. - Аварийный жилищный фонд на территории Коркинского района расселяется за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, бюджета Челябинской области и бюджета Коркинского муниципального района».Квартиры передаются семьям со всей необходимой отделкой, приборами учета ресурсов, плитой и сантехникой. Рядом с домами общая детская и спортивная площадки, предусмотрены места для парковки. Из социальных объектов по соседству с новостройками есть уже работающий детский сад, в планах – строительство второго детсада и школы.Ключи первым новоселам из Коркинского района начали передавать 30 сентября. Остальные семьи смогут заселиться в течение октября этого года.«Меня переполняют эмоции. Сегодня долгожданный день, когда мы получили ключи от новых квартир. Я даже не ожидала, что квартиры такие замечательные. Прошла по всем комнатам, здесь удобная планировка. Теперь будем переезжать и жить с удовольствием», – поделилась впечатлениями новосел.Ранее в этих же домах квартиры по программе переселения получили жители Челябинска (143 семьи) и Копейска (66 семей). Всего до конца 2020 года в Челябинской области запланировано расселить 14 тысяч кв. м аварийного жилья. Свои жилищные условия смогут улучшить 800 южноуральских семей. В регионе возводят новые дома по программе переселения.«Продолжается строительство двух пятиэтажных домов в городе Верхний Уфалей. Сдать их в эксплуатацию планируют в ноябре 2020 года. Переселятся в новые квартиры 430 человек, проживающих в аварийных домах. В Троице также строят два 10-этажных дома в мкр № 5. Ввод в эксплуатацию – декабрь 2020 года. Переселятся в новые квартиры 766 жителей аварийных домов. В мае этого года начато строительство 10-этажного четырехсекционного жилого дома в городе Юрюзань Катав-Ивановского района. В следующем году новоселье в нем смогут отметить 440 человек», - отметил замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области.Справочно:С 2019 года в регионе реализуется федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (нацпроект «Жилье и городская среда»). Он предполагает, что до 1 сентября 2025 года в Челябинской области планируется расселить аварийные дома, признанные таковыми до 01 января 2017 года – это 188,03 тыс. кв. м. Новые благоустроенные квартиры вместо аварийных домов смогут получить более 10 тысяч человек. AzAzA 2020-10-01YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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