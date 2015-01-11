О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 30 сентября

По состоянию на вечер 30 сентября в Озерском городском округе коронавирусной инфекцией болеет 201 человек.

В настоящее время в инфекционном отделении ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России находится 63 человека с COVID-19, 136 пациентов лечатся амбулаторно, 2 больных находятся в стационаре г.Челябинска.

За весь период наблюдения выздоровел 369 человек.

За весь период наблюдения в округе зарегистрировано 579 случаев заболевания коронавирусом.

30.09.2020 выявлено 12 новых случаев заболевания COVID-19: 8 больных госпитализированы в инфекционное отделение, 4 – лечатся амбулаторно.

У одного из ранее выявленных больных диагноз изменен на неинфекционную патологию.

Межрегиональным управлением №71 ФМБА России в настоящее время уточняются контакты заболевших.

С начала периода наблюдения 9 пациентов умерли: 29 мая, 14, 16, 18 июля, 29 августа, 3, 6 сентября; два человека – 14 сентября.

Всего с 13.03.2020г. по 30.09.2020г. Межрегиональным управлением №71 выдано 2403 Постановления об изоляции на лиц, контактировавших с больными.

Под медицинским наблюдением находятся 473 человека, контактировавших с больными.

Напоминаем, что на территории округа продолжает действовать масочный режим при нахождении граждан в общественных местах (в помещениях).

Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71 ФМБА России.

https://mru71.fmba.gov.ru/