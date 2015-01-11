Журналист «Южноуральской панорамы» победил во всероссийском конкурсе «Моя земля – Россия»

Минсельхоз Российской Федерации назвал авторов лучших материалов о селе. Церемонию награждения победителей конкурса планируют провести в Москве в рамках всероссийской агровыставки «Золотая осень» в режиме онлайн.Журналист областной газеты «Южноуральская панорама» Евгений Аникиенко на конкурсе Минсельхоза РФ «Моя земля – Россия» занял первое место в номинации «Современные технологии в повседневной жизни сельского жителя». На конкурс он представил цикл материалов о новациях, которые в последнее время преображают жизнь на селе. Это цифровые технологии, автоматизация сельхозпроизводства и даже «агрогорода», которые приходят на смену старой деревне в рамках федеральной программы комплексного развития села.Кроме того, современные технологии – это и новинки ученых- селекционеров, выводящих новые сорта сельскохозяйственных культур и породы животных с заранее заданными свойствами. В своих материалах Евгений Аникиенко попытался проанализировать, как меняется уклад сельской жизни, уходит ручной малопроизводительный труд, когда в деревню приходят современные, высокие технологии, направленные на рост производительности труда в АПК и охрану окружающей среды.Добавим, что Евгений Аникиенко за последние годы дважды становился призером этого престижного конкурса, а нынче он стал его победителем.Как сообщили в оргкомитете конкурса Минсельхоза РФ «Моя земля – Россия», в этом году на него было представлено 3056 проектов из 83 регионов России. Требования к конкурсантам самые жесткие, но южноуралец вошел в число лауреатов.Церемония награждения победителей конкурса пройдет 8 октября этого года в Москве, на площадке ВДНХ, в рамках всероссийской агровыставки «Золотая осень». Из-за сложной эпидемиологической обстановки она будет проходить в режиме видеоконференцсвязи.Полный список победителей: http://konkurs.agromedia.ru/page/archive/Konkurs2020/winners_2020/.