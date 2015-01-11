Более ста детей из Челябинской области прислали свои работы на конкурс видеостихов об экологии

На Южном Урале прошел творческий конкурс видеостихов #ЧИСТОдляДЕТЕЙ. Его участниками стали более ста ребят из разных городов и районов региона, а лучшим признали ролик 17-летней Татьяны Задорожной из Миасса со стихотворением собственного сочинения «Субботник». Организатором конкурса выступил региональный оператор по вывозу ТКО – Центр коммунального сервиса – при поддержке министерства экологии Челябинской области и Областного Центра дополнительного образования детей, сообщает пресс-служба ЦКС.Видеоролики со стихами о чистоте планеты, бережном отношении к природе родного края, на тему раздельного сбора мусора читали дети от трех до 18 лет, а с монтажом работ им помогали родители и педагоги. В конкурсе, продолжавшемся более трех месяцев, принимали участие учащиеся школ, воспитанники детских садов, интернатов, центров помощи детям.Церемония награждения победителей прошла 1 октября в пресс-центре газеты «Комсомольская правда – Челябинск». Авторы 10 лучших работ получили грамоты и памятные подарки, обладателем главного приза – экшн-видеокамеры – стала 17-летняя Татьяна Задорожная
из Миасского центра для детей, оказавшихся без попечителей родителей, «Алые паруса». Свое стихотворение она назвала «Субботник», в кадре персонал и воспитанники центра дружно убирают территорию от мусора. «Завершился интересный экологический конкурс, – отметила, поздравляя победителей, представитель министерства экологии Челябинской области Марина Дымова
. – Мы увидели интересные и искренние выступления, убедились, что дети с ответственностью относятся к окружающему их миру. Благодарим всех участников за творческий подход и энтузиазм, ответственное отношение к будущему наших городов, нашей области, нашей планеты Земля, такой большой и такой хрупкой. Уверена, что ребята, которые учили и рассказывали стихи о правильном обращении с мусором, уже никогда не смогут бездумно выбросить на улице фантик, упаковку, пластиковую бутылку. И другим детям расскажут, как это вредно и опасно для природы, а значит, для всех нас. Министерство экологии Челябинской области всегда готово поддержать такие мероприятия, они очень важны для экологического воспитания и просвещения, помогают развивать правильное отношение к окружающей среде».
Источник: Центр коммунального сервиса