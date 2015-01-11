2020-10-01YEKT13:00:00 | Губерния Специалисты горячей линии и телефона доверия продолжают поддерживать южноуральских пенсионеров в период самоизоляции Ирина Буторина.— На самом деле вся система социальной защиты перестроилась для того, чтобы максимально развернуть ресурсы, чтобы пенсионеры или люди с ограниченными возможностями здоровья не остались без внимания. Были пиковые моменты — они пришлись на начало апреля, когда люди не понимали, что им делать, кто может попросить помощи, некоторые целыми семьями сидели на изоляции. Тогда мы принимали все звонки, вне зависимости от возраста, не отказывали никому. Потом пошел спад звонков, постепенно входим в новые реалии жизни».Руководитель ведомства также добавила, что на базе каждого муниципального комплексного центра социального обслуживания населения продолжают работать телефоны горячей линии, но уже по графику учреждения. Всего задействовано более 200 специалистов, если учесть и сотрудников, которые доставляют помощь, то это порядка3500 человек, плюс помогают волонтеры.Больше всего на горячую линию звонят жители Магнитогорска (почти 384 000 обращений), на втором месте – Копейск (26 000 звонков), замыкает тройку лидеров Челябинск (20 000 звонков).По словам специалистов комплексного центра Центрального района Челябинска, на горячую линию чаще всего пенсионеры обращаются за помощью в доставке продуктов и медикаментов. Один из звонков сегодня был от 83-летней Людмилы Лугиной. Она попросила купить ей хлеб, молоко и сметану. Заказ был принят специалистом и доставлен по указанному адресу.«Хорошо, что есть такая помощь. Заказываю обычно продукты раз в неделю девочкам, приносят день в день. Благодарна им очень, ведь самой опасно ходить в магазин», — поделилась Людмила Лугина.Пенсионерка с нетерпением ждет, когда закончится карантин и уже можно будет встретиться с друзьями из комплексного центра, который она до карантина регулярно посещала.Помимо горячей линии на базе челябинского областного центра социальной защиты «Семья» продолжает работать круглосуточный телефон доверия, по которому оказывается психологическая поддержка.«В нашем центре много лет существует взрослый телефон доверия, в котором мы ежедневно, круглосуточно, конфиденциально, бесплатно осуществляем прием звонков от всего населения Челябинской области, в том числе и от пожилых людей в кризисном состоянии, — рассказала Светлана Пакулина, заместитель директорапо методической и опытно-экспериментальной работе центра «Семья». — Большинство пожилых находятся на самоизоляции, поэтому им не хватает непосредственного общения, и вот это общение мы предоставляем. Состояние их субдепрессивное, депрессивное, то есть когда хочется с кем-то поделиться, а рядом никого нет, поэтому на помощь приходит наш телефон доверия. За период пандемии у нас создалась даже группа пожилых людей, которые, как в соцсетях, делают звонки не потому, что сейчас ему плохо, - им нужно поговорить, причем они называют того консультанта, с кем они хотят поговорить, такая тенденция до сегодняшнего момента у нас не существовала. Конечно, мы стараемся как можно добрее, душевно выходить на то, чтобы после разговора у человека раз – и все вернулось на свои места. У нас 11 консультантов, причем есть как мужчины, так и женщины».Горячие линии открыты в комплексных центрах социального обслуживания населения по всей области. График работы – с 8.30 до 16.00. Телефоны размещены на сайтах управлений соцзащиты и КЦСОНов. Со списком номеров можно ознакомиться С марта 2020 года на региональную горячую линию для южноуральцев старше 65 лет позвонили 490 000 человек. По круглосуточному телефону 8-919-304-63-00 принимаются заявки на доставку продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости. Также в режиме 24/7 специалисты Челябинского областного государственного учреждения социальной защиты «Семья» оказывают психологическую помощь по телефону доверия 8 (351) 721-19-21.Основная цель обращений (более 70% принятых звонков) – просьбы о помощи, а также консультации по оформлению выплат и пособий. Горячая линия 8-919-304-63-00 для южноуральцев старше 65 лет работает в режиме 24/7. Все заявки сотрудники соцзащиты или волонтеры выполняют бесплатно.«На горячую линию за 8 месяцев поступило уже почти полмиллиона звонков. За каждым из них стоит человек, который нуждается в помощи или консультации. И это не разовая помощь. Обычно заявка принимается, затем утверждается график взаимодействия с человеком, это системная работа, которая продолжается и сейчас, — рассказала министр социальных отношений Челябинской области.— На самом деле вся система социальной защиты перестроилась для того, чтобы максимально развернуть ресурсы, чтобы пенсионеры или люди с ограниченными возможностями здоровья не остались без внимания. Были пиковые моменты — они пришлись на начало апреля, когда люди не понимали, что им делать, кто может попросить помощи, некоторые целыми семьями сидели на изоляции. Тогда мы принимали все звонки, вне зависимости от возраста, не отказывали никому. Потом пошел спад звонков, постепенно входим в новые реалии жизни».Руководитель ведомства также добавила, что на базе каждого муниципального комплексного центра социального обслуживания населения продолжают работать телефоны горячей линии, но уже по графику учреждения. Всего задействовано более 200 специалистов, если учесть и сотрудников, которые доставляют помощь, то это порядка3500 человек, плюс помогают волонтеры.Больше всего на горячую линию звонят жители Магнитогорска (почти 384 000 обращений), на втором месте – Копейск (26 000 звонков), замыкает тройку лидеров Челябинск (20 000 звонков).По словам специалистов комплексного центра Центрального района Челябинска, на горячую линию чаще всего пенсионеры обращаются за помощью в доставке продуктов и медикаментов. Один из звонков сегодня был от 83-летней. Она попросила купить ей хлеб, молоко и сметану. Заказ был принят специалистом и доставлен по указанному адресу.«Хорошо, что есть такая помощь. Заказываю обычно продукты раз в неделю девочкам, приносят день в день. Благодарна им очень, ведь самой опасно ходить в магазин», — поделилась.Пенсионерка с нетерпением ждет, когда закончится карантин и уже можно будет встретиться с друзьями из комплексного центра, который она до карантина регулярно посещала.Помимо горячей линии на базе челябинского областного центра социальной защиты «Семья» продолжает работать круглосуточный телефон доверия, по которому оказывается психологическая поддержка.«В нашем центре много лет существует взрослый телефон доверия, в котором мы ежедневно, круглосуточно, конфиденциально, бесплатно осуществляем прием звонков от всего населения Челябинской области, в том числе и от пожилых людей в кризисном состоянии, — рассказала, заместитель директорапо методической и опытно-экспериментальной работе центра «Семья». — Большинство пожилых находятся на самоизоляции, поэтому им не хватает непосредственного общения, и вот это общение мы предоставляем. Состояние их субдепрессивное, депрессивное, то есть когда хочется с кем-то поделиться, а рядом никого нет, поэтому на помощь приходит наш телефон доверия. За период пандемии у нас создалась даже группа пожилых людей, которые, как в соцсетях, делают звонки не потому, что сейчас ему плохо, - им нужно поговорить, причем они называют того консультанта, с кем они хотят поговорить, такая тенденция до сегодняшнего момента у нас не существовала. Конечно, мы стараемся как можно добрее, душевно выходить на то, чтобы после разговора у человека раз – и все вернулось на свои места. У нас 11 консультантов, причем есть как мужчины, так и женщины».Горячие линии открыты в комплексных центрах социального обслуживания населения по всей области. График работы – с 8.30 до 16.00. Телефоны размещены на сайтах управлений соцзащиты и КЦСОНов. Со списком номеров можно ознакомиться ЗДЕСЬ . Заявки принимаются от южноуральцев старше 65 лет (на доставку продуктов питания и предметов первой необходимости, медикаментов, на оплату жилищно-коммунальных услуг). Все услуги предоставляются бесплатно.Добавим, что в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Гражданам 65 лет и старше рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. Также обязателен масочный режим и соблюдение социальной дистанции. AzAzA 2020-10-01YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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