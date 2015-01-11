Фестиваль «Предчувствие» назвал лучшие фильмы и раздал гранты будущим кинопроектам

В Челябинске состоялось закрытие III Международного кинофестиваля «Предчувствие». Мероприятие прошло в мультимедийном парке «Россия – Моя история». Эксперты отметили несколько кинокартин, а также выбрали лучшую актерскую работу. Два фильма получили грантовую поддержку, съемки одного из них уже идут в Челябинской области, сообщает Молодежный ресурсный центр.Жюри, председателем которого стала режиссер документального и игрового кино, доцент ВГИКа Светлана Музыченко
, оценивало фильмы кинофестиваля по нескольким номинациям.Награду за лучший фильм получила картина «Душа пирата». Приз имени Л.Л. Оболенского за лучшую актерскую работу присудили Константину Хабенскому
за роль в фильме «Фея». Эта же лента была отмеченаза лучшие спецэффекты. Приз зрительских симпатий получила картина «Счастье в конверте» – в этой номинации победителя выбирали посетители кинотеатров. Главную награду кинофестиваля – статуэтку «Метеорит», символизирующего движение вперед, сделали златоустовские мастера.Также состоялся питчинг дебютантов
, жюри отметило два проекта. Один из них «Пой!», автор сценария Ольга Бердникова
(игровое полнометражное кино, Новотроицк), получил приз 500 тысяч рублей от Фонда президентских грантов, помощь в девелопменте и техническую поддержку. Второй – «Уличное освещение», автор сценария и режиссер Владислав Иконников, продюсер Павел Серебренников
, Москва (съемки уже идут в Челябинской области) получил 500 тысяч рублей от администрации Челябинска. Проект также получает поддержку на этапе постпродакшена.В течение недели челябинцы увидели 13 кинокартин
: пять документальных, пять игровых фильмов, еще три картины были показаны в рамках спецпоказов. А в рамках фестиваля состоялось семь мастер-классов, которые провели продюсер Анастасия Безрук
, режиссер-документалист, обладатель премии «Эмми» Сергей Мирошниченко
и др. Также в Южно-Уральском государственном университете состоялась творческая встреча с актрисой Екатериной Шпицей
(фильмы«Поддубный», «Елки 1914» и другие работы). В этом году кинофестиваль «Предчувствие» проходил на трех площадках: в кинотеатре «Знамя» (Кирова, 112), киноцентре «Импульс» (50-летия ВЛКСМ, 16) и кинотеатре им. А.С. Пушкина (Пушкина, 64). Часть фильмов можно было посмотреть в онлайн-кинотеатре
. Спецпоказы прошли на Челябинском трубопрокатном заводе и «Конаре» для сотрудников предприятий.Напомним, I Международный кинофестиваль «Предчувствие»
состоялся в Челябинске в 2018 году. В фокусе кинофестиваля – использование новых технологий в кинопроизводстве. По словам организаторов, фильмы «Предчувствия» – это кино будущего, размышления кинематографистов о том, каким может стать наш мир, эксперименты с форматами и технологиями.
Источник: Молодежный ресурсный центр