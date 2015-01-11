В Челябинской области резко похолодает, пойдет снег

Резкое похолодание ожидается в Челябинской области в ближайшее воскресенье.

Как следует из трехдневного прогноза, подготовленного местными синоптиками, днем 4 октября в регионе возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью будет от минус двух до плюс трех, днем – плюс 3-8.

В ближайшие сутки сохранится переменная облачность, без существенных осадков, ночью от нуля до плюс пяти, местами заморозки до минус трех, днем 2 октября – плюс 12-17, на юге – до 20 тепла, ветер неустойчивый – максимум до пяти метров в секунду. Кроме того, в ночные и утренние часы местами возможны туманы.

«В последние 7-9 дней погода радовала теплом и солнцем. Температура воздуха на Урале превышала климатические значения на 2-4 градуса, в последние дни – на 4-6, днем воздух прогревался до 16-20 градусов. Завтра, 2 октября, антициклон еще удержит благоприятную погоду, но уже в выходные дни уступит давлению арктического фронта, под влиянием которого в Свердловской области пройдут небольшие дожди, похолодает. В субботу температура воздуха значительно понизится на территории Среднего Урала, в воскресенье северный воздух охватит и Южный Урал», – прокомментировали в Уральском ЦГМС.

Холодная погода сохранится и в первой половине следующей недели: температура воздуха 5-8 октября ночью будет от минус трех до плюс двух, днем – 4-9 тепла. Значительных осадков в этот период не ожидается.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-rezko-poholodaet-poydet-sneg_130390.html