Выставка «Вахта подвига – фронт 1941-1945, Вахта подвига – тыл» открылась в Челябинске

Экспозиция разместилась в сквере у фонтана на площади Революции. Открытие приурочено к 80-летию Государственной системы трудовых резервов. Ознакомиться с выставкой можно будет до 15 октября, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.Выставка отображает события военного времени на фронте и в тылу. В центре внимания – подвиг южноуральцев-«профтеховцев».В первой части экспозиции, «Вахта подвига – тыл», рассказывается о становлении системы трудовых резервов, о довоенной и военной жизни учащихся и преподавателей ремесленных училищ (РУ) и школ фабрично-заводского ученичества (ФЗУ). Здесь же размещен перечень училищ, изготовлявших продукцию для фронта, рассказы о героях трудового фронта, сведения об эвакуированных предприятиях.Вторая часть выставки называется «Вахта подвига – фронт». 780 воспитанников системы Государственных трудовых резервов СССР, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, были удостоены звания Герой Советского Союза, 39 Героев – из Челябинской области. При этом К. А. Евстигнееву (школа ФЗУ при Челябинском тракторном заводе, г. Челябинск) и С. В. Хохрякову (горнопромышленное училище № 3, г. Копейск) звание Герой Советского Союза присвоено дважды.Полными кавалерами одной из самых почетных наград – «солдатского» ордена Славы – стали трое южноуральцев: сержант, командир орудия Н. Ф. Жаров (школа ФЗУ, г. Катав-Ивановск), младший сержант, наводчик орудия А. Л. Мельников (ремесленное училище № 2 при Челябинском тракторном заводе, г. Челябинск), рядовой, разведчик-наблюдатель гаубичного артиллерийского полка П. И. Поспелов (школа ФЗУ при Златоустовском машиностроительном заводе имени В. И. Ленина, г. Златоуст). Средний возраст полных кавалеров ордена Славы – 20 лет и три месяца.Выставка организована Урало-Сибирским Домом Знаний за счет средств субсидии, предоставленной управлением по делам молодежи администрации Челябинска. Основу экспозиции составили уникальные материалы проекта «Тыловая вахта памяти», поддержанного Фондом президентских грантов, аравительством Челябинской области и администрацией Челябинска.Также в настоящее время в формате выставочной эстафеты по профессиональным и общеобразовательным организациям Южного Урала транслируется передвижная экспозиция «Вахта подвига – фронт 1941-1945 Вахта подвига – тыл». Ее сопровождают прошедшие обучение добровольцы-медиаторы.
Источник: Пресс-служба администрации Челябинска