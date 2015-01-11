Прекрасные выходные намечаются!

А если вы их ещё даже не начали намечать...то наша афиша в помощь!

Озёрск

Все выходные:

Горнолыжный комплекс "Егоза" начинает работы по подготовке к зимнему сезону.

Подъёмник и инфраструктура горы не будут работать до ноября.

Но при этом мы не закрываем территорию. Доступ к лесным экотропам и трассам Байк Парк Егоза остается свободным.

Приезжайте к нам просто погулять! Влюбитесь в Егозу и возвращайтесь к нам в ноябре!

Пятница:

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

В эту пятницу 2 октября в 18:30 мы ждём наших дорогих зрителей на комедию "Старший сын" А.Вампилова.

Суббота:

8-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

Спектакль "Лес" А.Островского

Маяковцы, устали от городской суеты? Хотите насладиться природой и подышать свежим воздухом? Такую возможность Вам дает стартующий в эту субботу 3 октября второй сезон проекта КПИ «7 вершин Урала».

ЧТО : однодневный поход

КОГДА: 3 октября (суббота)

КУДА: Александровская сопка (Златоуст)

Программа мероприятия:

Отъезд из г Озерск в 9-00

Пешая прогулка на Александровскую сопку с 11-30 до 16-30

Отъезд из г Златоуст в 17-00

Запись на поездку

Алексей Зараменских 8-905-833-13-77

Максим Хусаинов 8-922-234-98-79

11:00 Театр кукол "Золотой петушок"

Спектакль "Три толстяка" 6 +

11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

Спектакль "Как Фёдор дочь Кощея полюбил" И.Васьковской.

Воскресенье:

11:00 Театр кукол "Золотой петушок"

Спектакль "Три толстяка" 6 +

11:00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Золушка" Е.Шварц. Старинная сказка (6+)

19-00 Театр драмы и комедии "Наш дом".

Творческий вечер Фёдора Добронравова.

Челябинск

Суббота:

11-00 Челябинск присоединится к проведению Всероссийского дня ходьбы

Мероприятие состоится на территории легкоатлетического комплекса имени Елены Елесиной 3 октября. Этот праздник пройдет в нашей стране уже в шестой раз

Программа:

11.00 – начало регистрации участников спортивных заходов;

12.00 – старт женщин на дистанцию 5000 м. (2002 г.р. и старше);

12.30 – старт мужчин на дистанцию 5000 м. (2002 г.р. и старше);

13.00 – старт девушек на дистанцию 3000 м. (2003 г.р. и младше);

13.20 – старт юношей на дистанцию 5000 м. (2003 г.р. и младше);

14.00 – церемония награждения победителей и призеров соревнований.

Воскресенье:

14-00 4 октября в детском технопарке «Кванториум» пройдет день открытых дверей! В рамках мероприятия пройдет киберспортивный турнир по дисциплинам CS:GO и FIFA 2020, а также битва городов «Челябинск vs Магнитогорск» по Dota2.

Екатеринбург

Все выходные:

Кино-конференц-зал Ельцин Центра, ул. Бориса Ельцина, д. 3

Манхэттенский фестиваль короткометражного кино 2020. С 24 сентября во всем мире и с 1 октября в России более 400 кинотеатров, арт-пространств, музеев, библиотек и университетов одновременно покажут программу и проведут голосование самого большого в мире зрительского жюри.

Все фильмы программы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами.

За зрительскую любовь поборются 9 короткометражных фильмов из Австралии, Палестины, Финляндии, Ирана, Израиля, Македонии, США, Франции и наконец-то из России!

Суббота:

12-00 12 километр Московского тракта

Иммерсивный спектакль «Дело Филиппа Загурского».

Музей истории Екатеринбурга совместно с О.С.Т. разработал для музейного комплекса на Мемориале жертв политических репрессий (12 километр Московского тракта) экскурсионную программу (14+), в основе которой — реальное дело № 39496Ю репрессированного Филиппа Загурского. Благодаря необычному формату экскурсии каждый посетитель 12-го километра сможет испытать максимальную вовлеченность и проникнуться духом непростой эпохи.

Материал подготовила Александра Лебедева.