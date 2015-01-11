Прекрасные выходные намечаются!
А если вы их ещё даже не начали намечать...то наша афиша в помощь!
Озёрск
Все выходные:
Горнолыжный комплекс "Егоза" начинает работы по подготовке к зимнему сезону.
Подъёмник и инфраструктура горы не будут работать до ноября.
Но при этом мы не закрываем территорию. Доступ к лесным экотропам и трассам Байк Парк Егоза остается свободным.
Приезжайте к нам просто погулять! Влюбитесь в Егозу и возвращайтесь к нам в ноябре!
Пятница:
18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
В эту пятницу 2 октября в 18:30 мы ждём наших дорогих зрителей на комедию "Старший сын" А.Вампилова.
Суббота:
8-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
Спектакль "Лес" А.Островского
Маяковцы, устали от городской суеты? Хотите насладиться природой и подышать свежим воздухом? Такую возможность Вам дает стартующий в эту субботу 3 октября второй сезон проекта КПИ «7 вершин Урала».
ЧТО : однодневный поход
КОГДА: 3 октября (суббота)
КУДА: Александровская сопка (Златоуст)
Программа мероприятия:
Отъезд из г Озерск в 9-00
Пешая прогулка на Александровскую сопку с 11-30 до 16-30
Отъезд из г Златоуст в 17-00
Запись на поездку
Алексей Зараменских 8-905-833-13-77
Максим Хусаинов 8-922-234-98-79
11:00 Театр кукол "Золотой петушок"
Спектакль "Три толстяка" 6 +
11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
Спектакль "Как Фёдор дочь Кощея полюбил" И.Васьковской.
Воскресенье:
11:00 Театр кукол "Золотой петушок"
Спектакль "Три толстяка" 6 +
11:00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Золушка" Е.Шварц. Старинная сказка (6+)
19-00 Театр драмы и комедии "Наш дом".
Творческий вечер Фёдора Добронравова.
Челябинск
Суббота:
11-00 Челябинск присоединится к проведению Всероссийского дня ходьбы
Мероприятие состоится на территории легкоатлетического комплекса имени Елены Елесиной 3 октября. Этот праздник пройдет в нашей стране уже в шестой раз
Программа:
11.00 – начало регистрации участников спортивных заходов;
12.00 – старт женщин на дистанцию 5000 м. (2002 г.р. и старше);
12.30 – старт мужчин на дистанцию 5000 м. (2002 г.р. и старше);
13.00 – старт девушек на дистанцию 3000 м. (2003 г.р. и младше);
13.20 – старт юношей на дистанцию 5000 м. (2003 г.р. и младше);
14.00 – церемония награждения победителей и призеров соревнований.
Воскресенье:
14-00 4 октября в детском технопарке «Кванториум» пройдет день открытых дверей! В рамках мероприятия пройдет киберспортивный турнир по дисциплинам CS:GO и FIFA 2020, а также битва городов «Челябинск vs Магнитогорск» по Dota2.
Екатеринбург
Все выходные:
Кино-конференц-зал Ельцин Центра, ул. Бориса Ельцина, д. 3
Манхэттенский фестиваль короткометражного кино 2020. С 24 сентября во всем мире и с 1 октября в России более 400 кинотеатров, арт-пространств, музеев, библиотек и университетов одновременно покажут программу и проведут голосование самого большого в мире зрительского жюри.
Все фильмы программы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами.
За зрительскую любовь поборются 9 короткометражных фильмов из Австралии, Палестины, Финляндии, Ирана, Израиля, Македонии, США, Франции и наконец-то из России!
Суббота:
12-00 12 километр Московского тракта
Иммерсивный спектакль «Дело Филиппа Загурского».
Музей истории Екатеринбурга совместно с О.С.Т. разработал для музейного комплекса на Мемориале жертв политических репрессий (12 километр Московского тракта) экскурсионную программу (14+), в основе которой — реальное дело № 39496Ю репрессированного Филиппа Загурского. Благодаря необычному формату экскурсии каждый посетитель 12-го километра сможет испытать максимальную вовлеченность и проникнуться духом непростой эпохи.
Материал подготовила Александра Лебедева.