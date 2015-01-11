» Стартует прием заявок на ежегодное обучение для специалистов производственных предприятий

Сотрудники производственных предприятий могут пройти обучение по программе «Проектное управление развитием бизнеса». Курс построен на основе реальных бизнес-кейсов с использованием современных инструментов управления. Организаторы обучения – «Территория Бизнеса» и кафедра экономики промышленности и управления проектами ЮУрГУ, сообщает пресс-служба «Территории Бизнеса».Пять модулей программы затрагивают следующие вопросы:
• как правильно управлять бизнесом;
• что и как делать на конкретном предприятии;
• на какие финансовые показатели необходимо ориентироваться;
• как конкретно двигаться к поставленным целям;
• как лучше смоделировать свой проект.В итоге обучения компания получит готовый проект по развитию своего бизнеса и команду сотрудников, способную его реализовать.В настоящее время формируются группы слушателей для обучения в IV квартале 2020 года. Реализация программы предполагается в очном режиме (в вечернее время) для жителей г. Челябинск (и близлежащих территорий) и в смешанном формате (2-3 очных занятия и остальная часть программы – с использованием дистанционных технологий – для иногородних). Стоимость обучения одного слушателя 20 тыс. рублей (в очном режиме), 16 тыс. рублей (смешанный формат), из них 15 тыс. рублей оплачивает Центр инжиниринга и сертификации. Оставшаяся сумма (5 тыс. или 1 тыс. рублей) оплачивается производственным предприятием.Заявки на включение в группу слушателей принимаются до 15 октября 2020 года в гугл-форме https://forms.gle/Xu16kZA1p7KikLw47
Презентацию программы смотрите во вложении.
Работа «Территория Бизнеса» осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство, и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».