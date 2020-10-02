Пренебрегают требованиями. Массовые проверки в аэропортах начались в Челябинской области

Рост заболеваемости коронавирусом на Южном Урале вынуждает усиливать и контроль за соблюдением мер безопасности. Так, масштабные проверки соблюдения масочного режима организованы не только в крупных торгово-развлекательных центрах, но и в аэропортах.

Проинспектировать воздушные гавани Челябинска и Магнитогорска решила Уральская транспортная прокуратура. В ведомстве пояснили: видео с камер показывает, что в аэропортах пренебрегают требованиями эпидемиологов: множество пассажиров и провожающих их проходят внутрь беспрепятственно. Но это – лишь часть проблемы: не используют средства защиты и работающие в аэропорту сотрудники.

Для проверки привлекли в том числе и специалистов регионального управления Роспотребнадзора. Отметим, что за нарушение обязательного масочного режима может грозить до 30 тыс. рублей штрафа.

Напомним, что только за последние сутки коронавирус выявили еще у 93 южноуральцев. Общее число заразившихся за все время перевалило уже за 17 тыс. человек. Под присмотром врачей сейчас остаются 3530 из них.

https://www.cheltv.ru/massovye-proverki-v-aeroportah/