Погода в городах Урала. Синоптики рассказали о ночных заморозках, тумане и понижении температуры

Погода на Урале будет переменчивой. Синоптики говорят, что октябрь еще удивит теплыми днями, но вслед за этим придет резкое похолодание.

В Челябинской области сегодня, 5 октября, ожидается в пределах климатической нормы. Днем воздух прогреется до +7°С, осадков не ожидается. Скорость ветра вечером достигнет 9 метров в секунду. Ночью пока обойдется без минусовых температур.

В соседней Свердловской области погода в течение дня будет переменной. Днем будет относительно тепло – до +6°С, без осадков. Западный ветер разовьет скорость до 10 метров в секунду.

Ночных заморозков не избежать. Связаны они с повышенным атмосферным давлением и холодным и воздушными массами. В приземном слое и на почве ожидается до -1°С.

https://www.cheltv.ru/pogoda-v-gorodah-urala/