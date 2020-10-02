Сильная давка. В Челябинской области ожидается резкий скачок атмосферного давления

Синоптики предупредили южноуральцев о высоком атмосферном давлении. Норма будет превышена на более чем 10 пунктов. Из-за погоды многие жители Челябинской области уже стали жаловаться на плохое самочувствие.

Сегодняшние показатели атмосферного давления составляют 753 мм рт. ст. При этом естественной нормой является для этих широт в это время года 741-745 мм. рт. ст.

В течение суток предвидится повышение. По сведениям Гидрометцентра России, завтра днем, 5 октября, показатели приборов на территории области составят 755 мм. рт. ст.

Метеорологи напоминают, что высокий фон атмосферного давления неблагоприятно отражается на самочувствии людей, страдающих хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Врачи рекомендуют в эти дни отказаться от курения, воздержаться от употребления крепких напитков, и не переедать. Лучше употреблять больше воды и снизить физические нагрузки.

https://www.cheltv.ru/rezkij-skachok-atmosfernogo-davleniya/