Выставка «Память поколений» рассказывает о новых фактах из истории Великой Отечественной войны

Выставка «Память поколений» стала одним из центральных просветительских событий празднования 75-летия Великой Победы в рамках национального проекта «Культура» и уже открылась в 17 исторических парках «Россия – Моя история» по всей стране. В столице Южного Урала открытие «Памяти поколений» состоялось 3 сентября. За месяц работы выставки в историческом парке города Челябинска ее посетило более 2 тысяч южноуральцев и гостей области. «Успех выставки обусловлен тем, что она представила посетителю необычный взгляд на события Великой Отечественной войны. И, конечно, все мы соскучились по культурной жизни, и, несмотря на сохранение ограничительных мероприятий, поток посетителей парка неуклонно растет – это не может не радовать. В свою очередь мы создаем все условия для безопасного пребывания гостей нашего учреждения культуры», – отметил директор челябинского мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история» Денис Кузнецов.Мультимедийные экспозиции, «оживившие» шедевры отечественного искусства второй половины ХХ века, объединили большое количество новых фактов об истории Великой Отечественной войны. Поэтому руководством Ассоциации исторических парков было принято решение интегрировать исторический архив проекта в постоянные экспозиции «Россия – Моя история».
Источник: Мультимедийный парк «Россия – Моя история»