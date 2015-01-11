По Южному Уралу прокатится волна народного танца

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В Челябинской области с 10 октября по 21 ноября пройдут танцевальные концерты в рамках проекта «Уральский перепляс представляет». Выступления лучших коллективов Южного Урала увидят зрители 11 городов и сел: Катав-Ивановска, Кунашака, Уйского, Мирного, Миасса, Сатки, Пласта и др. Организатором концертов выступает Фонд развития народного танца Натальи Карташовой и Татьяны Реус, сообщает министерство социальных отношений.Фонд развития народного танца существует в Челябинской области с 2011 года. Его цель — поддержка и развитие любительской народной хореографии, демонстрация ее лучших творческих достижений широкому зрителю, поддержка талантливых исполнителей и хореографов.В марте 2020 года проект Фонда «Уральский перепляс представляет» выиграл конкурс минсоцотношений Челябинской области на предоставление субсидий на реализацию социально значимых проектов в сфере патриотического воспитания граждан Российской Федерации. В рамках проекта состоятся концерты народного танца в 11 муниципальных образованиях региона. Участниками станут лучшие любительские танцевальные коллективы Челябинской области: «Вольный ветер» (Магнитогорск), «Родничок» (Озерск), «Аллегро» (Коркино), «Ах, Ванечка!» (Челябинск), «Станица» (с. Миасское), «Уралым» и «Алые паруса» (Миасс) и др.По словам организаторов проекта, график концертов составлялся с учетом масштабной деятельности по модернизации и ремонту сельских Дворцов культуры в рамках нацпроекта «Культура» и государственно программы Челябинской области «Развитие культуры и туризма Челябинской области». Значительная часть выступлений состоится именно на этих обновленных площадках, чтобы еще раз продемонстрировать зрителям улучшения и дать возможность оценить результаты проделанной работы. Однако цель проекта не только в популяризации народного творчества и возобновлении активности на сценических площадках региона.«Мы пока не осознаем, каковы последствия полугодового периода самоизоляции для подростков, которые были вынуждены прекратить занятия в кружках и секциях из-за сложившейся эпидемиологической ситуации. Наш проект, и это подтверждают руководители коллективов-участников, дает мощный стимул для ребят в возрасте от 14 до18 лет вернуться к активным занятиям в любительских коллективах, включиться в интенсивный репетиционный и творческий процесс, — рассказала директор Фонда развития народного танца Ольга Палей. — Кроме того, перипетии последних месяцев, вызванные пандемией, показали новый курс на «импортозамещение» в сфере туризма, всплеск интереса к территориальным продуктовым и культурным брендам регионов. Мы хотим продемонстрировать, что для Челябинской области одной из таких особых черт может стать народный танец. Для этого есть все предпосылки и богатая история, которую в том числе бережно хранит и развивает Фонд народного танца Карташовой-Реус. Традиции любительской хореографии могут занять свое достойное место в культурном брендинге Челябинской области».
Источник: Пресс-служба минсоцотношений Челябинской области