В Челябинской области выбрали самые благоустроенные городские и сельские поселения

Источник: Пресс-служба правительства Челябинской области









В Челябинской области подвели итоги конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение». Губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о денежном поощрении муниципалитетов-победителей. В Челябинской области 13 муниципалитетов, ставших победителями конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение», получат денежное вознаграждение. Всего на эти цели по распоряжению губернатора Алексея Текслера из областного бюджета направят 27 миллионов рублей.В 2020 году победителями конкурса стали 13 территорий Челябинской области. Это Магнитогорск (1,2 млн руб.), Миасс (800 тыс. руб.), Троицк (1,4 млн руб.), Челябинск (2 млн руб.), Южноуральск (3,5 млн руб.), Ашинский (1,2 млн руб.), Варненский (1,8 млн руб.), Еманжелинский (1,3 млн руб.), Кизильский (1,2 млн руб.), Пластовский (3,8 млн руб.), Саткинский (2,1 млн руб.), Сосновский (2 млн руб.) и Увельский районы (3 млн руб.).Конкурс проводится по пяти категориям муниципальных образований Челябинской области: I категория - городские поселения (городские округа) с населением от 100 тыс. жителей и более; II категория - городские поселения (городские округа) с населением от 30 тыс. жителей до 100 тыс. жителей; III категория - городские поселения с населением до 30 тыс. жителей; IV категория - сельские поселения с населением от 5 тыс. жителей и более; V категория - сельские поселения с населением до 5 тыс. жителей.При проведении конкурса учитывалась работа органов местного самоуправления по формированию благоприятной городской среды. Оценивались следующие направления: санитарно-эпидемиологическое и экологическое состояние территории муниципального образования; наличие муниципальных и других программ в сфере ЖКХ и благоустройства; обеспеченность территории улично-дорожной сетью с усовершенствованным покрытием; архитектурно-композиционная завершенность и художественная выразительность городской и сельской застройки, сохранение историко-культурного и природного наследия; уровень содержания и благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов и домов частного сектора; внедрение прогрессивных технологий, повышение эффективности энергоресурсосбережения в ЖКХ; доступность среды для маломобильных групп населения.В Челябинской области действует государственная программа «Благоустройство населенных пунктов Челябинской области», в рамках которой ежегодно проходит конкурс на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Челябинской области». Основная задача конкурса – выявить муниципальные образования, достигшие наилучших результатов в развитии жилищно-коммунального хозяйства и благоустроенности территорий. Еще одна цель мероприятия – изучить и распространить положительный опыт в сфере благоустройства территорий среди муниципальных образований региона.