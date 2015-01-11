Южноуральцев приглашают принять участие в федеральном конкурсе авторских работ «Я — Созидатель»

5 октября стартовал третий этап федерального конкурса авторских работ «Я — Созидатель». Для участия в нем необходимо подать заявку на сайте МояРоссия.рф до 15 декабря. В конце декабря будет выбрано двенадцать победителей — шесть авторов и шесть героев их материалов, каждый из которых получит от организаторов денежный приз.На конкурс принимаются материалы от журналистов, студентов, блогеров и медиаволонтёров. Прислать можно как уже опубликованные работы, так и новые.
В номинацию «Текст» в категорию «Опубликованные» попадают материалы объемом 4 -25 тысяч знаков, в категорию «Новые» — объемом 2 -15 тысяч знаков.
В номинации «Фото» к категории «Опубликованные» следует отнести серии фотографий, ранее опубликованные в СМИ или представленные на выставках, а к категории «Новые» — серии фотографий, впервые опубликованных в блоге или на странице конкурса.
К номинации «Мультимедиа» относятся материалы хронометражом до 25 минут. Это может быть видео- или радиорепортаж, радиопередача, документальная зарисовка или лонгрид с видео.
Работы будет оценивать независимое жюри, состоящее из известных журналистов и представителей третьего сектора. С составом жюри можно ознакомиться на сайте «Я — Созидатель».В помощь участникам организаторами запущена программа поддержки авторов. Чтобы ей воспользоваться, нужно написать на почту sozidatel@myrussia.team.Также для участников собрана серия подкастов, в который вышло уже четыре эпизода:
Ответы на часто задаваемые вопросы: https://vk.com/wall-161229859_2413
Интервью с председателем жюри конкурса Виталием Лейбиным и журналисткой из Екатеринбурга Дашей Андревой, которая уже побеждала в конкурсе: https://vk.com/wall-161229859_2419
Материал о том, как написать выдающиеся истории про Созидателя от Игоря Найденова, спецкорреспондента журнала «Русский репортер», лауреата премии имени Андрея Сахарова: https://vk.com/wall-161229859_2490
Тренинг по визуальной истории от Валерия Дзялошинского, бильд-редактора с пятнадцатилетним стажем, фотодиректора журнала «Русский репортер» и сетевого издания «Репортер»: https://vk.com/wall-161229859_2493
Новости конкурса доступны в группах проекта в социальных сетях ВКонтакте и Facebook.Справочно:Конкурс «Я — Созидатель» проводится с2018 года и подводит итоги каждый квартал. В нем может участвовать любой автор историй о героях-созидателях. Победители конкурса — и автор, и герой — получают по 15 000 рублей. Ознакомиться с работами участников можно на сайте МояРоссия.рф. Организаторами конкурса выступают Фонд «Начинание», команда журнала «Русский репортер» и платформа «МояРоссия.рф».Генеральный партнер - Фонд президентских грантов.