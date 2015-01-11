» Врач и учитель: новые граффити украсили центр Челябинска

История службы уголовного розыска берет свое начало еще несколько столетий назад, когда в 1711 было принято государственное постановление, предоставляющее специальные полномочия должностным лицам, которые занимаются розыском, преследованием и поимкой разбойников и воров Подробнее
В рамках празднования Дня гражданской обороны МЧС России в школе №25 (улица Южная, 15, п. Татыш) прошли Всероссийские открытые уроки с целью пропаганды социальной значимости курса ОБЖ, профессионального ориентирования молодёжи на службу в МЧС России. Уроки проводились как в помещениях школы, так и на её территории Подробнее
Художники Челябинской федерации хип-хоп-культуры в прошедшие выходные завершили нанесение рисунка на здание распределительной подстанции в сквере на пересечении улиц Елькина и Тимирязева. Граффити создано в рамках проекта «Важен труд каждого» Федерации профсоюзов Челябинской области, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.«Пандемия показала, насколько важна профессия медиков, которые оказались на передовой. В непростых условиях и сфера образования, да и другие отрасли. Отдавая дань уважения людям труда, в целях повышения престижа рабочей профессии Федерация профсоюзов области вышла с инициативой реализовать в области проект «Важен труд каждого», – отмечает председатель Федерации профсоюзов Челябинской области Олег Екимов.Накануне Первомая в рамках проекта «Важен труд каждого» на областных телеканалах и в социальных сетях были размещены видеоролики с участием работников южноуральских предприятий и организаций: горняков, аграриев, хлебопеков, врачей, учителей, сварщиков, почтовиков, машиностроителей, железнодорожников. Также в городах области предполагается закладка Аллей труда, возрождение досок почета, развитие индустриального туризма, проведение научно-практических конференций по вопросам занятости молодежи с одновременным посещением промышленных предприятий и многое другое.Граффити с изображением педагога и врача, которые украсили центр Челябинска, – это отдельная часть проекта «Важен труд каждого». Отметим, что завершились работы как раз в преддверии Дня учителя, и рисунок стал еще одним подарком всем педагогам – тем, чья профессия сочетает в себе мудрость и строгость, терпение и заботу, тем, кто каждый день открывает двери в мир новых знаний и умений.Проект «Важен труд каждого» поддержали правительство Челябинской области, администрация города Челябинска и работодатели.