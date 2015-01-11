» О ситуации с COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 5 октября

По состоянию на вечер 5 октября в Озерском городском округе коронавирусной инфекцией болеют 274 человека.

В настоящее время в инфекционном отделении ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России находится 72 человека с COVID-19, 200 пациентов лечатся амбулаторно, 2 больных находятся в стационаре г.Челябинска. За весь период наблюдения выздоровели 393 человека.

За весь период наблюдения в округе зарегистрировано 676 случаев заболевания коронавирусом.

03.10.2020 выявлено 17 новых случаев,

04.10.2020 – 22 новых случая,

05.10.2020 выявлено 19 новых случаев заболевания COVID-19: 8 больных госпитализированы в инфекционное отделение, 11 - лечатся амбулаторно.

Межрегиональным управлением №71 ФМБА России в настоящее время уточняются контакты заболевших.

С начала периода наблюдения 9 пациентов умерли: 29 мая, 14, 16, 18 июля, 29 августа, 3, 6 сентября; два человека – 14 сентября.

Всего с 13.03.2020г. по 05.10.2020г. Межрегиональным управлением №71 выдано 2498 Постановлений об изоляции на лиц, контактировавших с больными.

Под медицинским наблюдением находятся 542 человек, контактировавших с больными.

Напоминаем, что по распоряжению губернатора Челябинской области Алексея Текслера режим повышенной готовности продлен до 18 октября 2020 года. На территории округа продолжает действовать масочный режим при нахождении граждан в общественных местах (в помещениях).

Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71 ФМБА России.

https://mru71.fmba.gov.ru/

Инструкция по профилактике новой коронавирусной инфекции:

Симптомы заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19) сходны с симптомами обычного (сезонного) гриппа:

высокая температура тела

головная боль

слабость

кашель

затрудненное дыхание

боли в мышцах

тошнота

рвота

диарея

7 шагов по профилактике коронавирусной инфекции:

1. Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и

зрелищных мероприятий, транспорта в час пик;

2. Используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных местах,

меняя ее каждые 2-3 часа.

3. Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми,

имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).

4. Мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контактов с

посторонними людьми.

5. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь.

6. Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия.

7. Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце,

зубная щетка)

5 ПРАВИЛ при подозрении на коронавирусную инфекцию:

1. Оставайтесь дома. При ухудшении самочувствия вызовите

врача, проинформируйте его о местах своего пребывания за

последние 2 недели, возможных контактах. Строго следуйте

рекомендациям врача.

2. Минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми и лицами с

хроническими заболеваниями. Ухаживать за больным лучше одному человеку.

3. Пользуйтесь при кашле или чихании одноразовой салфеткой или платком,

прикрывая рот. При их отсутствии чихайте в локтевой сгиб.

4. Пользуйтесь индивидуальными предметами личной гигиены и одноразовой посудой.

5. Обеспечьте в помещении влажную уборку с помощью дезинфицирующих средств и

частое проветривание.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/44551/