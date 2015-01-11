Второй этап туристического кешбэка стартует 15 октября

В отличие от первого этапа, который длился всего неделю, в этот раз путёвки на сайте мирпутешествий.рф можно будет приобрести в течение более полутора месяцев – до 5 декабря. Соответствующее заявление сделала глава Ростуризма Зарина Догузова, сообщает пресс-служба министерства экономического развития Челябинской области.Программа поддержки туристической отрасли России претерпела значительные изменения. Подписанное ранее Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным постановление предусматривает:
- продление сроков оказания услуги до 10 января 2021 года;
- включение в программу туристических агрегаторов;
- сокращение продолжительности тура – с четырех до двух ночей;
- отмену минимальной стоимость путевки в 25 тысяч рублей;
- кешбэк в размере 20 процентов стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей (ранее – 15 тысяч).Обязательным условием программы остается оплата тура картой «Мир». Средства будут возвращаться на нее автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.