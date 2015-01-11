2020-10-06YEKT06:00:00 | Губерния «Трактор» поддержит детей с ДЦП Источник: «Трактор»









7 октября хоккейный клуб «Трактор» выйдет на лед в матче против «Куньлунь Ред Стар» в особенной форме.Первая среда октября традиционно отмечается как Всемирный день поддержки людей с церебральным параличом. В России эта дата приобрела новое значение и привлекла к себе внимание благодаря проекту #Доброшрифт благотворительного фонда «Подарок Ангелу».Чтобы #Доброшрифт появился, 33 ребенка с ДЦП – подопечные фонда – написали буквы и цифры, из которых профессиональные дизайнеры собрали оригинальный шрифт. В прошлом году #Доброшрифт впервые стал символом заботы о людях с серьезными двигательными проблемами и привлек внимание известных российских деятелей культуры, искусства и спорта. В этом году #Доброшрифт поддержат более 400 крупных федеральных компаний. 7 октября хоккейный клуб «Трактор» выйдет на лед в матче против «Куньлунь Ред Стар» в особенной форме. Номера игроков, фамилии и логотип на игровых свитерах будут выполнены #Доброшрифтом, на рукава будут нанесены рисунки, присланные юными болельщиками «черно-белых».В этот день зрителей ждет особенное предматчевое шоу, включающее как оригинальные профайлы игроков, так и другие интересные визуальные решения, выполненные в стилистике #Доброшрифта. Матч посетят челябинские подопечные благотворительного фонда «Подарок Ангелу».Игровые свитера можно будет приобрести на благотворительном аукционе после матча, а все вырученные средства пойдут в помощь подопечным фонда «Подарок Ангелу». Общая цель проекта и клуба – собрать средства на индивидуальные программы реабилитации детей с ДЦП и помощь их семьям. Источник: «Трактор»7 октября хоккейный клуб «Трактор» выйдет на лед в матче против «Куньлунь Ред Стар» в особенной форме.Первая среда октября традиционно отмечается как Всемирный день поддержки людей с церебральным параличом. В России эта дата приобрела новое значение и привлекла к себе внимание благодаря проекту #Доброшрифт благотворительного фонда «Подарок Ангелу».Чтобы #Доброшрифт появился, 33 ребенка с ДЦП – подопечные фонда – написали буквы и цифры, из которых профессиональные дизайнеры собрали оригинальный шрифт. В прошлом году #Доброшрифт впервые стал символом заботы о людях с серьезными двигательными проблемами и привлек внимание известных российских деятелей культуры, искусства и спорта. В этом году #Доброшрифт поддержат более 400 крупных федеральных компаний. 7 октября хоккейный клуб «Трактор» выйдет на лед в матче против «Куньлунь Ред Стар» в особенной форме. Номера игроков, фамилии и логотип на игровых свитерах будут выполнены #Доброшрифтом, на рукава будут нанесены рисунки, присланные юными болельщиками «черно-белых».В этот день зрителей ждет особенное предматчевое шоу, включающее как оригинальные профайлы игроков, так и другие интересные визуальные решения, выполненные в стилистике #Доброшрифта. Матч посетят челябинские подопечные благотворительного фонда «Подарок Ангелу».Игровые свитера можно будет приобрести на благотворительном аукционе после матча, а все вырученные средства пойдут в помощь подопечным фонда «Подарок Ангелу». Общая цель проекта и клуба – собрать средства на индивидуальные программы реабилитации детей с ДЦП и помощь их семьям. AzAzA 2020-10-06YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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