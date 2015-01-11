Власть готова ввести новый карантин в России после 19 октября

Режим полной самоизоляции может быть введен в течение двух недель не только в Москве, но и всех регионах России, сообщили URA.RU источники в руководстве трех субъектов. Собеседники агентства говорят, что новые меры могут быть еще жестче, чем весной, серьезность ситуации подчеркивает и президент России Владимир Путин. URA.RU узнало у медиков, на какие параметры будет опираться власть, принимая новые ограничения.

Решение по вводу масштабного карантина по всей стране может быть принято через две недели, если количество зараженных COVID продолжит расти, рассказали источники URA.RU в руководстве Свердловской, Тюменской и Курганской областей. Курганский чиновник при этом добавил: «Закроют вообще все и всех. Может быть гораздо хуже, чем в марте. Планируется перекрыть даже движение между городами». Собеседники агентства в Тюменской и Свердловской областях говорят о возможном закрытии движения между регионами. При этом «внутри субъекта тотального карантина не будет», заявил тюменский чиновник. Его коллега из Екатеринбурга поделился таким же мнением.

Ужесточение карантинных мер обсуждается в Москве, на которую регионы традиционно ориентируются в способах борьбы с пандемией. «Ведомости» со ссылкой на своих инсайдеров 5 октября написали, что без улучшения эпидемиологической ситуации стопроцентная самоизоляция и пропускной режим в столице будут объявлены в течение двух недель. Источник URA.RU, близкий к правительству Москвы, сообщил, что о возможном временном закрытии уже предупреждены местные крупные культурные площадки, например театры.

«Решение о тотальном карантине в Москве будет приниматься [мэром Сергеем] Собяниным после 19 октября, когда закончатся каникулы в школах. Еще есть посыл, чтобы не закрывать все одномоментно, как было в первый раз, а действовать постепенно. Так удастся подготовить население к жестким мерам и не вызвать сильного недовольства», — поделился планами столичных чиновников инсайдер. При этом первый зампредседателя Союза театральных деятелей России Евгений Стеблов ответил URA.RU что не слышал о грядущем закрытии театров.

Напомним, в России число зараженных коронавирусом за сутки второй день превышает планку в 10 тысяч. В понедельник их количество составило 10 888. Таких цифр в стране не было с 12 мая и они уже близки к рекорду по числу новых заражений, достигнутому 11 мая — 11 656 случаев. Москва по количеству зараженных за сутки 5 октября приблизилась к показателям 19 мая. Тогда было зарегистрировано 3 545 зараженных, 5 октября — 3 537.

Косвенным подтверждением серьезности ситуации с коронавирусом в стране стала онлайн-встреча президента Владимира Путина с педагогами в честь Дня учителя. Сначала глава государства поблагодарил специалистов за работу в дистанционном режиме весной: «Понимаю, что было очень сложно всем: и школьникам, и родителям, и учителям. Но вы сработали на отлично, как одна команда. В короткие сроки преподаватели смогли наладить учебный процесс, дистанционно вели уроки, используя новые технологии и современные подходы».

А затем президент объявил о продлении облегченного порядка сбора и подачи документов в органы соцобслуживания, который был введен в пандемию.

«А что касается того, как была организована работа в период эпидемии, и связано это с необходимостью прекратить излишнюю беготню людей по различным инстанциям, то, конечно, мы видим, какая ситуация в некоторых регионах сегодня. Известные ограничения и сейчас действуют. Поэтому, конечно, как минимум до конца текущего года ряд ключевых решений, которые были приняты ранее и связаны с дебюрократизацией всего процесса […] нужно продлить», — сказал Путин.

Заявлений президента о возвращении школ к дистанционному режиму работы из-за новой волны коронавируса при этом не было. Путин только обозначил, что стране не грозит отказ от очного образования в будущем: «Как бы ни развивались технологии, но именно совместная работа, творчество, прямое, непосредственное общение ученика и учителя — это то, что дает высокое качество образования».

Эпидемиолог Тимур Пестерев в разговоре с URA.RU сообщил, что при введении жестких ограничительных мер медики и чиновники будут ориентироваться на уровень загруженности коечного фонда для больных ковидом. «Если рост числа средних и тяжело больных пациентов будет такой, что не останется свободных коек, то людей начнут массово закрывать по домам.

Сейчас в Москве стационарный фонд для больных коронавирусом уже почти загружен.

Но практически не использованным еще остается мобильный фонд — перепрофилированные больницы, резервные госпитали, которые надо расконсервировать», — сказал агентству Пестерев.

Врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева, что при введении новых ограничений необходимо опираться на количество летальных исходов. Согласно статистике «Яндекса», наибольшее число погибших от ковида за сутки было зафиксировано 29 мая — 232 человека. В октябре цифры стали приближаться к майским значениям — 2 числа было зафиксировано 186 смертей от ковида (максимум, начиная с 17 июля).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что в Кремле не слышали о планах усилить ограничения по коронавирусу из-за роста числа заболевших.

https://m.ura.news/articles/1036281226