На фоне слухов о самоизоляции: аэропорт Екатеринбурга готовят к открытию международных рейсов

Федеральное агентство воздушного транспорта одобрило российским авиакомпаниям заявления на воздушные перевозки в зарубежные страны. Шесть участников рынка получили право на полеты за границу из екатеринбургского аэропорта «Кольцово».

После запуска международного пассажирского авиасообщения из Кольцово могут быть запущены следующие рейсы:

Azur air — Лондон (Великобритания), Каир (Египет);

UTair, «Икар» —Минск (Беларусь);

Red Wings — Баку (Азербайджан), Алматы и Шымкент (Казахстан);

«Нордстар» —Салоники (Греция);

«Победа» —Самарканд, Наманган, Фергана (Узбекистан);

«Решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам. Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов», — уточнили представители Росавиации.

URA.RU сообщало что Минтранс рассматривал возможность восстановить международное авиасообщение из екатеринбургского аэропорта Кольцово с 15 августа или с 1 сентября, однако решение об этом так и не было принято. При этом зарубежные рейсы доступны из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Калининграда, Новосибирска и Ростова-на-Дону.

https://m.ura.news/news/1052452837