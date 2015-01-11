2020-10-06YEKT12:00:00 | Губерния Южноуральские трактора предстали во всей красе на международном Дне поля в Молдавии Источник: ООО «Трактор»









Впервые День поля в виде выставки достижений сельскохозяйственного машиностроения прошел в статусе международного мероприятия. В селе Пашканы Криулянского района Республики Молдова состоялся молдавско-российский агрофестиваль, на котором демонстрировалась сельхозтехника российского производства: трактора «Кировец», комбайны «Торум» и «Вектор», мини-тракторы «Уралец» производства ООО «Трактор» из города Еманжелинска Челябинской области и другие сельскохозяйственные машины, сообщает минсельхоз.Представители еманжелинского завода сумели достойно представить свою продукцию — тракторы и навесное тракторное оборудование для небольших фермерских предприятий и личных аграрных хозяйств. Мини-тракторы были отмечены Благодарственным письмом Минпромторга России «За активный вклад в продвижение российской техники на рынок Республики Молдова».«Наше предприятие участвовало в этом Дне поля в качестве члена Ассоциации «Росспецмаш». Технику мы делаем в расчете на определенную группу потребителей, как правило, это владельцы личных подсобных хозяйств, начинающие фермеры, у которых площадь обрабатываемой земли пока небольшая. И еще коммунальные организации, которым нужна маневренная техника для различных целей, например, очистки от снега узких тротуаров, — рассказывает заместитель директора ООО «Трактор» по экспорту Леонид Гелади. — Каждая такая выставка, где нам удается участвовать, позволяет нам расширять рынок сбыта. Вот и по результатам прошедшего Дня поля в Республике Молдова мы планируем заключить контракты на поставку наших мини-тракторов в Словакию и Финляндию».Возможности тракторов «Уралец» гости выставки могли наблюдать лично, во время демонстрационного показа. «Мы мечтали провести такое мероприятие с показами российской техники. Чтобы мы могли показать всё, чем можем помочь агропромышленному комплексу Молдовы. Я надеюсь, что это мероприятие станет хорошей традицией», — призналась на открытии Дня поля директор Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли России Мария Ёлкина. В числе представленных действующих экспонатов выставки были мини-тракторы, посевные комплексы, косилки, опрыскиватели, мощные тракторы, зерноуборочные комбайны и мотоснегоболотоходы.«Мы рассматриваем в плане кооперации создание совместных сборочных предприятий, в том числе в агромашиностроении», — отмечает торговый представитель Российской Федерации в Республике Молдова Владислав Дарвай.«Рынок Российской Федерации остается одним из приоритетных для Молдовы. По отдельным продуктам мы имеем долю в 95-98%. Мы должны развивать вместе другие программы. Ждем инвесторов. У нас есть во что инвестировать», — заявил министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Республики Молдова Ион Пержу.Двухдневный молдавско-российский агрофестиваль длился два дня на площадке республиканского научно-исследовательского института растениеводства «Порумбень». Организовал экспозицию и демонстрационные показы техники Минпромторг Российской Федерации при поддержке Торгового представительства России в Республике Молдова и Российского центра науки и культуры в Кишиневе.







Источник: ООО «Трактор»Впервые День поля в виде выставки достижений сельскохозяйственного машиностроения прошел в статусе международного мероприятия. В селе Пашканы Криулянского района Республики Молдова состоялся молдавско-российский агрофестиваль, на котором демонстрировалась сельхозтехника российского производства: трактора «Кировец», комбайны «Торум» и «Вектор», мини-тракторы «Уралец» производства ООО «Трактор» из города Еманжелинска Челябинской области и другие сельскохозяйственные машины, сообщает минсельхоз.Представители еманжелинского завода сумели достойно представить свою продукцию — тракторы и навесное тракторное оборудование для небольших фермерских предприятий и личных аграрных хозяйств. Мини-тракторы были отмечены Благодарственным письмом Минпромторга России «За активный вклад в продвижение российской техники на рынок Республики Молдова».«Наше предприятие участвовало в этом Дне поля в качестве члена Ассоциации «Росспецмаш». Технику мы делаем в расчете на определенную группу потребителей, как правило, это владельцы личных подсобных хозяйств, начинающие фермеры, у которых площадь обрабатываемой земли пока небольшая. И еще коммунальные организации, которым нужна маневренная техника для различных целей, например, очистки от снега узких тротуаров, — рассказывает заместитель директора ООО «Трактор» по экспорту. — Каждая такая выставка, где нам удается участвовать, позволяет нам расширять рынок сбыта. Вот и по результатам прошедшего Дня поля в Республике Молдова мы планируем заключить контракты на поставку наших мини-тракторов в Словакию и Финляндию».Возможности тракторов «Уралец» гости выставки могли наблюдать лично, во время демонстрационного показа. «Мы мечтали провести такое мероприятие с показами российской техники. Чтобы мы могли показать всё, чем можем помочь агропромышленному комплексу Молдовы. Я надеюсь, что это мероприятие станет хорошей традицией», — призналась на открытии Дня поля директор Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли России. В числе представленных действующих экспонатов выставки были мини-тракторы, посевные комплексы, косилки, опрыскиватели, мощные тракторы, зерноуборочные комбайны и мотоснегоболотоходы.«Мы рассматриваем в плане кооперации создание совместных сборочных предприятий, в том числе в агромашиностроении», — отмечает торговый представитель Российской Федерации в Республике Молдова«Рынок Российской Федерации остается одним из приоритетных для Молдовы. По отдельным продуктам мы имеем долю в 95-98%. Мы должны развивать вместе другие программы. Ждем инвесторов. У нас есть во что инвестировать», — заявил министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Республики Молдова.Двухдневный молдавско-российский агрофестиваль длился два дня на площадке республиканского научно-исследовательского института растениеводства «Порумбень». Организовал экспозицию и демонстрационные показы техники Минпромторг Российской Федерации при поддержке Торгового представительства России в Республике Молдова и Российского центра науки и культуры в Кишиневе. Источник: ООО «Трактор» AzAzA 2020-10-06YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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