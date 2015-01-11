Все больше предприятий Челябинской области присоединяется к нацпроекту по повышению производительности труда

В Челябинской области стремительно растет число предприятий – участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». На данный момент их уже 50. К концу 2020 года должно быть не меньше 56, а к 2024-му – 185.В ближайшее время мероприятия по внедрению принципов и методов бережливого производства стартуют сразу на восьми предприятиях. На четырех из них - при участии Регионального центра компетенций в сфере производительности труда, специально созданного при региональном Фонде развития промышленности. Это ООО «Здоровая Ферма Деликатесы», ООО «АЛСО», ООО ЖБИ74 и ООО НВК «Ниагара», сообщает пресс-служба регионального ФРП.«Я бывал на предприятиях, внедряющих у себя культуру бережливого производства, видел, насколько эффективно это работает, какие результаты дает. Теперь и мы – участники нацпроекта. Наша главная цель - внедрить передовые методы управления производством через обучение сотрудников и обмен опытом с коллегами. Большой плюс работы с экспертами РЦК в том, что основной упор делается на практику. Теорию послушал и через пару месяцев забыл. А здесь мы под их руководством своими руками создаем поток-образец, чтобы затем уже самостоятельно масштабировать этот опыт на все подразделения», - делится планами директор ООО «Национальная водная компания «Ниагара»» Олег Толмачев.
Источник: ООО НВК «Ниагара»