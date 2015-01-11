2020-10-06YEKT14:00:00 | Губерния В Красноармейском районе казаки занялись выращиванием овощей на заброшенных землях Источник: Пресс-центр минсельхоза Челябинской области









В Челябинской области земли, засоренные остовами заброшенных китайских теплиц, восстанавливают казаки хуторского казачьего общества Красноармейского района. Первый урожай близ станицы Миасской – тыква, капуста брокколи, кабачки – получил три золотых медали выставки «АГРО-2020». Сегодня казаки приглашают жить и работать на земле всех, кто готов временно жертвовать комфортом, взамен получив чистый воздух и продукты питания, выращенные собственным трудом.О том, как появилось хозяйство казаков на землях села Миасское, рассказал атаман станицы Миасской Сергей Ведерников:«Я родом из деревни. В 2018 году, отслужив в армии, вернулся к работе на земле. Мы рекультивируем эти земли, раньше здесь были китайские теплицы. Земля муниципальная, и сегодня мы ее арендуем. В прошлые годы выращивали огурцы и помидоры. В этом году решили попробовать выращивать овощи, которые нам ввозят из других стран и регионов: пекинская капуста, лук, укроп, кабачок, тыква, брокколи. Восстанавливать землю тяжело, раскисляем почву. Используем традиционные методы выращивания без пестицидов и гербицидов, а для удобрения используем то, что применяли наши предки, – крапиву, золу. На будущий год планируем посадить грунтовые помидоры, черные, желтые. Бренд уже продумываем – будет «Казачья лавка». Начинаем делать соленья, закатки».Продукцию, выращенную казаками, можно приобрести в самом хозяйстве, на ярмарке, организованной в Челябинске на площади Революции, через интернет-магазин «Телега» или «Уральская ферма». По отзывам покупатели были очень рады получить свежие натуральные овощи с грядки: «Ночью они еще росли, а утром уже на прилавке».На выставке эксперты отметили не только прекрасный вид овощей, но и необычную подачу. «Брокколи, тыква «Волжская серая», кабачок «Голд Раш» – у нас не все знают, как это приготовить. Но нынешние конкурсанты нас удивили, тыкву приготовили так, что до сих пор вспоминаем вкус лакомства», - рассказала начальник отдела пищевой, перерабатывающей промышленности, регулирования продовольственного рынка регионального минсельхоза Юлия Дида. Секрет оказался в симбиозе знаний. Правильно вырастить южных красавиц помог опыт агронома Актая Насипова, а приготовить так, как это бы сделали бы на Дону, смогли супруги казаков.«Наш агроном – уроженец Азербайджана, специалист, что называется, от бога, - говорит Сергей Ведерников. - Он знает, какие семена, сорта, как лучше посадить, уменьшить затраты, и готов щедро делиться своим опытом».«Посадили в этом году четыре сорта тыквы – три голландских и один российский, кабачки также выращивали голландских и российских сортов. Очень хорошо выросла тыква «Волжская серая». Вовремя посадили, обеспечили полив, - и засуха не помешала, - рассказал Актай Насипов. - У нас экологически чистая продукция, без удобрений, без химии, поэтому у нас красивый, хороший урожай. В следующем году посадим все культуры и объем будем увеличивать».После агровыставки количество заявок на реализацию продукции хозяйства выросло. Получение трех золотых медалей стало радостным событием. В этом году в хозяйстве планируют поставить теплую теплицу, чтобы ранней весной вырастить рассаду, в том числе и на продажу. Казаки еще не оформили свое предприятие юридически, пока у них нет статуса сельхозтоваропроизводителей, что необходимо для участия в государственных программах поддержки. Как общественная организация они могут получать поддержку от муниципалитета в виде имущества в пользование, и глава Красноармейского района идет им навстречу, тем более их вклад в восстановление земель неоценим. А хозяйство уже сегодня растет, расширяется.«Землю в аренде планируем выкупать. В этом году жатку купили, сено косили для скотины. Будем покупать трактор. Пока мы не сельхозпроизводители, не сельский бизнес, мы казаки-общественники. Но уже планируем, как будем дальше жить, пойдем по пути фермерского хозяйства или кооператива, - говорит Сергей Ведерников. - В этом году рассады было много, планировали вырастить больший урожай, но не хватило людей, сил, техники. Поэтому приглашаем всех желающих, единых с нами по духу, работать на земле, воспитывать детей. Слава Богу, мы – казаки! Сейчас у нас постоянно работают 3-4 человека. Приезжают волонтеры, студенты в прошлые выходные приезжали, отдохнули, поработали, уехали с овощами».Для тех, кто захочет влиться в казачью общину, здесь готовы помочь с землей и обустройством. Есть участок, на котором можно поставить временное жилье. Чтобы развивать свое хозяйство, казаки берутся за любую работу. Недавно получили подряд от поселка Лазурный на обустройство колодца. В будущем году планируют поставить у себя пилораму, чтобы были свои стройматериалы. Патриотическую деятельность не отделяют от хозяйственной. В прошлом году приняли участие в учениях «Антитеррор», обустроили территорию как казачий атаманский взвод. В середине октября в селе Миасское планируют организовать мероприятие, посвященное Дню памяти войсковой казачьей славы.«Так как казаки испокон веков жили на земле, и мы тоже так будем жить, - поделился присоединившийся в прошлом году к казачьей общине Сергей Милованов, кошевой атаман станицы «Челябинская». - Сегодня у нас знаменательный день: водрузили флаг сообщества казаков-хозяйственников, которые создают и ведут свои хозяйства по всей России - от Приморья до Сибири. Там нарисован ростовский казак с арбузами. Такие флаги развеваются над всеми базами наших собратьев. Думаю, это движение будет развиваться и дальше, и все больше народу будет присоединяться к нам. Хотим сказать слова благодарности всем, кто нас поддерживает: главам поселений, волонтерскому движению, региональному центру компетенции по поддержке фермеров «Территория Бизнеса». Мы планируем также развивать агротуризм, историческую реконструкцию хотим делать: на берегу реки будет казачий курень, казачья лодка «Чайка». Сегодня участвуем в городских и местных мероприятиях. 18 октября проведем встречу ко Дню войсковой казачьей Славы, также посвященную окончанию уборки урожая».По материалам пресс-центра минсельхоза Челябинской области. Источник: Пресс-центр минсельхоза Челябинской областиВ Челябинской области земли, засоренные остовами заброшенных китайских теплиц, восстанавливают казаки хуторского казачьего общества Красноармейского района. Первый урожай близ станицы Миасской – тыква, капуста брокколи, кабачки – получил три золотых медали выставки «АГРО-2020». Сегодня казаки приглашают жить и работать на земле всех, кто готов временно жертвовать комфортом, взамен получив чистый воздух и продукты питания, выращенные собственным трудом.О том, как появилось хозяйство казаков на землях села Миасское, рассказал атаман станицы Миасской:«Я родом из деревни. В 2018 году, отслужив в армии, вернулся к работе на земле. Мы рекультивируем эти земли, раньше здесь были китайские теплицы. Земля муниципальная, и сегодня мы ее арендуем. В прошлые годы выращивали огурцы и помидоры. В этом году решили попробовать выращивать овощи, которые нам ввозят из других стран и регионов: пекинская капуста, лук, укроп, кабачок, тыква, брокколи. Восстанавливать землю тяжело, раскисляем почву. Используем традиционные методы выращивания без пестицидов и гербицидов, а для удобрения используем то, что применяли наши предки, – крапиву, золу. На будущий год планируем посадить грунтовые помидоры, черные, желтые. Бренд уже продумываем – будет «Казачья лавка». Начинаем делать соленья, закатки».Продукцию, выращенную казаками, можно приобрести в самом хозяйстве, на ярмарке, организованной в Челябинске на площади Революции, через интернет-магазин «Телега» или «Уральская ферма». По отзывам покупатели были очень рады получить свежие натуральные овощи с грядки: «Ночью они еще росли, а утром уже на прилавке».На выставке эксперты отметили не только прекрасный вид овощей, но и необычную подачу. «Брокколи, тыква «Волжская серая», кабачок «Голд Раш» – у нас не все знают, как это приготовить. Но нынешние конкурсанты нас удивили, тыкву приготовили так, что до сих пор вспоминаем вкус лакомства», - рассказала начальник отдела пищевой, перерабатывающей промышленности, регулирования продовольственного рынка регионального минсельхоза. Секрет оказался в симбиозе знаний. Правильно вырастить южных красавиц помог опыт агронома, а приготовить так, как это бы сделали бы на Дону, смогли супруги казаков.«Наш агроном – уроженец Азербайджана, специалист, что называется, от бога, - говорит Сергей Ведерников. - Он знает, какие семена, сорта, как лучше посадить, уменьшить затраты, и готов щедро делиться своим опытом».«Посадили в этом году четыре сорта тыквы – три голландских и один российский, кабачки также выращивали голландских и российских сортов. Очень хорошо выросла тыква «Волжская серая». Вовремя посадили, обеспечили полив, - и засуха не помешала, - рассказал Актай Насипов. - У нас экологически чистая продукция, без удобрений, без химии, поэтому у нас красивый, хороший урожай. В следующем году посадим все культуры и объем будем увеличивать».После агровыставки количество заявок на реализацию продукции хозяйства выросло. Получение трех золотых медалей стало радостным событием. В этом году в хозяйстве планируют поставить теплую теплицу, чтобы ранней весной вырастить рассаду, в том числе и на продажу. Казаки еще не оформили свое предприятие юридически, пока у них нет статуса сельхозтоваропроизводителей, что необходимо для участия в государственных программах поддержки. Как общественная организация они могут получать поддержку от муниципалитета в виде имущества в пользование, и глава Красноармейского района идет им навстречу, тем более их вклад в восстановление земель неоценим. А хозяйство уже сегодня растет, расширяется.«Землю в аренде планируем выкупать. В этом году жатку купили, сено косили для скотины. Будем покупать трактор. Пока мы не сельхозпроизводители, не сельский бизнес, мы казаки-общественники. Но уже планируем, как будем дальше жить, пойдем по пути фермерского хозяйства или кооператива, - говорит Сергей Ведерников. - В этом году рассады было много, планировали вырастить больший урожай, но не хватило людей, сил, техники. Поэтому приглашаем всех желающих, единых с нами по духу, работать на земле, воспитывать детей. Слава Богу, мы – казаки! Сейчас у нас постоянно работают 3-4 человека. Приезжают волонтеры, студенты в прошлые выходные приезжали, отдохнули, поработали, уехали с овощами».Для тех, кто захочет влиться в казачью общину, здесь готовы помочь с землей и обустройством. Есть участок, на котором можно поставить временное жилье. Чтобы развивать свое хозяйство, казаки берутся за любую работу. Недавно получили подряд от поселка Лазурный на обустройство колодца. В будущем году планируют поставить у себя пилораму, чтобы были свои стройматериалы. Патриотическую деятельность не отделяют от хозяйственной. В прошлом году приняли участие в учениях «Антитеррор», обустроили территорию как казачий атаманский взвод. В середине октября в селе Миасское планируют организовать мероприятие, посвященное Дню памяти войсковой казачьей славы.«Так как казаки испокон веков жили на земле, и мы тоже так будем жить, - поделился присоединившийся в прошлом году к казачьей общине, кошевой атаман станицы «Челябинская». - Сегодня у нас знаменательный день: водрузили флаг сообщества казаков-хозяйственников, которые создают и ведут свои хозяйства по всей России - от Приморья до Сибири. Там нарисован ростовский казак с арбузами. Такие флаги развеваются над всеми базами наших собратьев. Думаю, это движение будет развиваться и дальше, и все больше народу будет присоединяться к нам. Хотим сказать слова благодарности всем, кто нас поддерживает: главам поселений, волонтерскому движению, региональному центру компетенции по поддержке фермеров «Территория Бизнеса». Мы планируем также развивать агротуризм, историческую реконструкцию хотим делать: на берегу реки будет казачий курень, казачья лодка «Чайка». Сегодня участвуем в городских и местных мероприятиях. 18 октября проведем встречу ко Дню войсковой казачьей Славы, также посвященную окончанию уборки урожая».По материалам пресс-центра минсельхоза Челябинской области. AzAzA 2020-10-06YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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