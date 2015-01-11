» Дизайн-код. Инструкция для юридических лиц и предпринимателей

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Экскурсия по Озёрску. Часть 3

Профессии будущего на Маяке. Сентябрь 2020

Поедим? Выпуск про антишашлыки

Про письма от ОКХ. Сентябрь 2020

Интервью с М.А.Саморуковской. Сентябрь 2020

Хроники. Спецвыпуск с конкурса караоке

Хроники. Выпуск 26. Про оживающий туризм. Сентябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Выпуск 2

Массовый спорт на Маяке

Экскурсия по Озёрску. Выпуск 1

Гречка от шеф-повара

У сотрудников ПО Маяк по 36 часов в сутках

Ковид и экономика. Сентябрь 2020

Экскурсия по особенной школе. Август 2020

Маяк. Спорт. Егоза

Поедим? Копчёная уха

Хроники. Фестиваль Улетай

75 лет атомной промышленности. Выпуск 1

Подготовка к 1 сентября 2020

Налоги. Август 2020

Реновация по-озерски

Хроники. Спецвыпуск. Визит губернатора. Август 2020

Хроники. Спасибо нашим врачам

Спецвыпуск про скейтпарк. Июль 2020

Поедим? Выпуск 2. Шашлычок из лосося

Хроники. «У меня умерла мама»

Хроники. COVID 19. Выпуск 22. Про кофе

ЗОЖжём. Выпуск о прессе

Хроники. Выпуск 21. Арсен Карапетян

Поедим ? Часть 1. Сырный Суп.

Хроники. Covid 19. Выпуск 20. Сочи&Геленджик

Даунхилл на Егозе. Июль 2020

ЗОЖжём! Зачем нам красивая осанка?!

Хроники. Выпуск 19. Спорт на удаленке

ЗОЖжём! Почему хрустят суставы!

Хроники. Выпуск 18. Про бизнес

Про автобусы и коронавирус. Июнь 2020

Хроники. Выпуск 17. Про Москву

Хроники. Выпуск 16. Репортаж из Лос-Анджелеса

Хроники. Выпуск 15. Стрит Арт, выборы и ЖКХ

Хроники. Выпуск 14.

О работе детских садов. Май 2020

О субсидиях на детей. Май 2020

ЗОЖжём. Качаем ягодицы. Май 2020.

Хроники. Выпуск 13. Последние звонки в онлайне

О субсидиях для малого и среднего бизнеса. Май 2020

Хроники. Covid 19. Выпуск 12. О бизнесе

Хроники. Выпуск 10. День Победы

Хроники. Выпуск 9

Налоги и самоизоляция. Май 2020

О дистанционном обучении. Апрель 2020

Хроники. Covid 19. Выпуск 8

О поддержке предпринимателей. Апрель 2020

Хроники. Выпуск 7

Хроники. Выпуск 6

Хроники. Выпуск 5

Онлайн интервью с психологом. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 4

Хроники. Covid-19. Выпуск 3

Про КПП и садоводов. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 2

Разговор с директором. Часть 3. Март 2020

30 минут с … Актрисой театра. Март 2020

О пособиях на детей. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 1

Разговор с директором. Часть 2. Март 2020

Разговор с директором. Часть 1. Март 2020

О мошенниках. Март 2020

О налогах. Март 2020

30 минут с … Камеди Матерью. Март 2020

Экономия с УКС и "Не болей!"

20 минут с ... молодым ученым. Февраль 2020

Бесплатные тренировки в "Гагарин". Февраль 2020

О налогах. Январь 2020

30 минут с… главой города. Декабрь 2019

30 минут с… горнолыжником. Декабрь 2019

20 минут с … археологом. Ноябрь 2019

Бизнес-школа. Ноябрь 2019

Юбилейный концерт в ДК «Строитель». Ноябрь 2019

20 минут со... скаутом модельного агентства. Ноябрь 2019

Концерт бардовской песни. Октябрь 2019

Пришла пора платить налоги. Октябрь 2019

Трио "Трое". Концерт. Сентябрь 2019

Репортаж из "Клумбы". Сентябрь 2019

Мюзик-холл "Премьера". Август 2019

20 минут с... путешественницей. Август 2019

Интервью с А.А.Кузнеченковым. Август 2019

20 минут с… бизнес-леди. Июль 2019

Чемпионат в Казани. Июль 2019

Сергей Гергенрейдер. Июнь 2019

Парусный спорт. Июнь 2019

КСП "Парус". Июнь 2019

Игорь Абдулвагидов. Июнь 2019

Ольга Хакимова. Июнь 2019

Новые налоговые льготы. Июнь 2019

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Концерт выпускников ОГКИ

Stand Up по-Озёрски. Май 2019

Посадка деревьев. Май 2019

Встреча с молодыми актерами. Май 2019

Чемпионат России. Апрель 2019

Е. Щербаков. Итоги и планы. Апрель 2019

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Тренировка озерских атлетов. Апрель 2019

Исчезающая старина. Март 2019

Грязь, мусор и слякоть. Март 2019

Об Управляющих компаниях. Март 2019

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Голос Озёрска 60+. Февраль 2019

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О и переходе на новую систему обращения с ТКО. Январь 2019

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Концерт эстрадного отделения. Декабрь 2018

Отчетный концерт ДМШ. Декабрь 2018

«Скажи спасибо, что живой!». Декабрь 2018

Фестиваль авторской песни. Декабрь 2018

Концерт ко Дню Матери. Ноябрь 2018

Итоги дорожных ремонтов. Ноябрь 2018

Встреча с Н.Скрябиным. Ноябрь 2018

Встреча с А.Бурцевым. Ноябрь 2018

О стратегии развития города до 2035 года. Ноябрь 2018

Подорожает ли интернет? Ноябрь 2018

Открытие игровой комнаты в ДБ. Ноябрь 2018

Об оптимизации и не только. Ноябрь 2018

Время платить налоги. Ноябрь 2018

Встреча с писателями. Октябрь 2018

О перспективах к-ра "Октябрь". Октябрь 2018

Встреча с Ириной Костериной. Октябрь 2018

Ликвидация 21ой и 22ой школ. Октябрь 2018

Концерт в память Ю.Визбора. Сентябрь 2018

Главный режиссёр "Золотого петушка" о новом сезоне. Сентябрь 2018

ДЭБЦ. Интервью с директором. Сентябрь 2018

Сила воли. Сентябрь 2018

Экскурсия в Храм. Сентябрь 2018

О НЕвывозе мусора. Август 2018

О детском хоккее. Август 2018

Встреча с Георгием Кашковым. Июль 2018

Один в поле воин. Июль 2018

Творческая встреча с А.Иодловским. Июль 2018

Парусный спорт в Озёрске. Июль 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 3. Июль 2018

Озеленение Озёрска. Июня 2018

"Садоводы, выйдите из сумрака!". Часть 2. Май 2018

Творческая встреча с М.Назаровым. Май 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 1. Май 2018

Ресурсный центр для НКО. Май 2018

Университет третьего возраста. Выпускной. Апрель 2018

ММПКХ и бардак. Апрель 2018

О.В.Костиков об общественных инициативах. Апрель 2018

Весна на Егозе. Море снега и эмоций)))) Апрель 2018

Спасение озерчан, дело рук.... Апрель 2018

Новые планы по благоустройству Озёрска. Апрель 2018

Пожарная безопасность в ТРК "Фестиваль". Апрель 2018

Горнолыжный Озёрск. Март 2018

Озёрский фотоклуб. Март 2018

"Земля Эльзы" Март 2018

Строительство игровой в детской больнице. Февраль 2018

Фрагмент интервью о спортивной жизни города. февраль 2018

О выставке "Start в Art". Февраль 2018

И.М.Сбитнев о голосовании за благоустройство города. Февраль 2018

Светлана Худякова о Фестивалях февраля 2018

Интервью с Л.В.Горбуновой. Январь 2017

Союз садоводов Озёрска. Январь 2018.

Крещение Господне. Январь 2018

"Малые добрые дела депутатов". Январь 2018

О правилах благоустройства парковок. Январь 2018

2018ый пришел в Озёрск!

О новых лифтах (декабрь 2017)

о.Димитрий о праздниках (от 25.12.2017)

Е.Ю.Щербаков о приоритетах на 2018 год

М.И.Похлебаев подводит итоги 2018 года

Горы мусора и горы проблем на Дзержинского 52 и 54

Благоустройство Озёрска в 2018 году

ВИЧ в Озёрске

Университет третьего возраста

Благоустройство двора по Свердлова, 3.

А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

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Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

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Актуальный комментарий 9.03.2016

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Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

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Видеовпечатления о Егозе

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

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Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта. 2015 год

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Дизайн-код. Инструкция для юридических лиц и предпринимателей

Инструкция для юридических лиц и предпринимателей

8 сентября 2020 года утверждены Правила размещения и содержания информационных конструкций на территории Озерского городского округа Челябинской области, так называемый «дизайн – код». Владельцам кафе, банков, магазинов, аптек и других заведений, необходимо привести свои фасады в соответствие с требованиями данного нормативного документа.

В первую очередь, подлежат приведению в соответствие с требованиями Правил в срок до 01.06.2021 года вывески, размещенные на фасадах и крышах зданий, строений, сооружений, расположенных на следующих улицах города Озерска:

проспект Ленина,

проспект Победы,

проспект Карла Маркса,

улица Октябрьская,

улица Дзержинского.

С 01.06.2021 подлежат демонтажу в установленном порядке вывески, не соответствующие требованиям Правил и размещенные на фасадах и крышах зданий, строений, сооружений, размещенных на данных улицах.

Во вторую очередь, подлежат приведению в соответствие с требованиями Правил в срок до 01.01.2022 вывески, размещенные на фасадах и крышах зданий, строений, сооружений, расположенных на улицах населенных пунктов Озерского городского округа на остальной городской территории.

С 01.01.2022 подлежат демонтажу в установленном порядке вывески, не приведенные в соответствие с требованиям Правил на данной территории.

Для чего установлены Правила размещения и содержания информационных конструкций на территории Озерского городского округа

Правила введены с целью упорядочивания размещения и содержания информационных конструкций на территории города Озерска. Убрав слишком крупные конструкции, заменить их на аккуратные, более сдержанные и визуально гармоничные. Убрать хаотично размещенные средства визуальной информации, и подчинить внешний облик города ясным и прозрачным правилам - это общенациональная тенденция приведения городского пространства в соответствие со стандартами цивилизованного мира. Для этого в Озерске появились Правила размещения и содержания информационных конструкций. В Правилах формальным языком прописаны новые требования к оформлению информационных носителей (вывесок) на городских фасадах, а также представлено графическое приложение с наглядными примерами их размещения, в зависимости от существующей ситуации.

ПРАВИЛА составлены на опыте других городов России, где «дизайн-код» уже работает.

Дизайн-код. Инструкция для юридических лиц и предпринимателей

Дизайн-код. Инструкция для юридических лиц и предпринимателей

Дизайн-код, который вступил в действие 8 сентября 2020 г., касается только «фирменных» вывесок и информационных конструкций юридических и физических лиц.

Что такое «информационная конструкция»?

Информационная конструкция – объект благоустройства, выполняющий функцию информирования населения города и соответствующий требованиям Правил. К информационным конструкциям относятся, в том числе отдельно стоящие конструкции, размещаемые в соответствии с уставленными требованиями. Допустим, вывеска «Молоко» на вашем магазине - это информационная конструкция. А «Свежее молоко» — уже рекламная. Вывеска носит чисто информационный характер: название, адрес, телефон. Не должно быть никаких слоганов. График работы, зеленый мигающий крестик на аптеках — это всё информационные конструкции. Сообщения о скидках — рекламные. В дизайн-коде речь идет исключительно об информационных конструкциях, а не о наружной рекламе, которая регулируется Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О рекламе».

Что такое «вывеска»?

Вывески – это информационные конструкции, размещаемые на фасадах, крышах или иных внешних поверхностях (внешних ограждающих конструкциях) зданий, строений, сооружений, включая витрины и окна, внешних поверхностях нестационарных торговых объектов в месте фактического нахождения или осуществления деятельности организации или индивидуального предпринимателя, содержащие:

- сведения о профиле деятельности организации, индивидуального предпринимателя и (или) виде реализуемых ими товаров, оказываемых услуг и (или) их наименование (фирменное наименование, коммерческое обозначение, изображение товарного знака, знака обслуживания) в целях извещения неопределенного круга лиц о фактическом местоположении (месте осуществления деятельности) данной организации, индивидуального предпринимателя;

- сведения, размещаемые в случаях, предусмотренных федеральным законодательством Российской Федерации.

За чей счет?

Согласно общероссийской практике, приведение вывесок в соответствие с утвержденным дизайн-кодом города осуществляется за ваш счет. Правила устанавливают одинаковые требования к вывескам для всех заинтересованных лиц, без исключения. Это позволит малым предприятиям работать на равных с крупными компаниями и не теряться в хаосе их вывесок. Фирма, у которой нет денег на огромный баннер, сможет привлекать людей своими услугами доступными средствами.

ЧТО НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ НОВЫМИ ПРАВИЛАМИ:

▪ ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗМЕЩАТЬ ВЫВЕСКУ ВЫШЕ ЛИНИИ ПЕРЕКРЫТИЙ МЕЖДУ ПЕРВЫМ И ВТОРЫМ ЭТАЖАМИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ.

Дизайн-код. Инструкция для юридических лиц и предпринимателей

▪ ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗМЕЩАТЬ ВЫВЕСКИ НА КОЗЫРЬКАХ.

Дизайн-код. Инструкция для юридических лиц и предпринимателей

▪ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОЛНОЕ ИЛИ ЧАСТИЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ (ЗАКРЫТИЕ) ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ, А ТАКЖЕ ВИТРАЖЕЙ И ВИТРИН.

Дизайн-код. Инструкция для юридических лиц и предпринимателей

▪ ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫВЕСОК В ГРАНИЦАХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ГЛУХИХ ТОРЦАХ ФАСАДА (ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ ТРЦ, ТЕАТРОВ, КИНОТЕАТРОВ, ЦИРКОВ).

Дизайн-код. Инструкция для юридических лиц и предпринимателей

▪ ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫВЕСОК НА КРОВЛЯХ, ЛОДЖИЯХ И БАЛКОНАХ

Дизайн-код. Инструкция для юридических лиц и предпринимателей

▪ ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫВЕСОК НА АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЯХ ФАСАДОВ ОБЪЕКТОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ НА КОЛОННАХ, ПИЛЯСТРАХ, ОРНАМЕНТАХ, ЛЕПНИНЕ

Дизайн-код. Инструкция для юридических лиц и предпринимателей

▪ ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫВЕСОК НА РАССТОЯНИИ БЛИЖЕ ЧЕМ 1 М ОТ МЕМОРИАЛЬНЫХ ДОСОК:

Дизайн-код. Инструкция для юридических лиц и предпринимателей

▪ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕКРЫТИЕ (ЗАКРЫТИЕ) УКАЗАТЕЛЕЙ НАИМЕНОВАНИЙ УЛИЦ И НОМЕРОВ ДОМОВ:

Дизайн-код. Инструкция для юридических лиц и предпринимателей

▪ ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ КОНСОЛЬНЫХ ВЫВЕСОК НА РАССТОЯНИИ МЕНЕЕ 10 М ДРУГ ОТ ДРУГА, А ТАКЖЕ ОДНОЙ КОНСОЛЬНОЙ ВЫВЕСКИ НАД ДРУГОЙ:

Дизайн-код. Инструкция для юридических лиц и предпринимателей

▪ ЗАПРЕЩЕНЫ БЛИКУЮЩИЕ ВЫВЕСКИ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ СМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ (РОЛЛЕРНЫЕ, ПОВОРОТНЫЕ ПАНЕЛИ, ПРИЗМАТРОНЫ, ЭКРАНЫ, БЕГУЩУЮ СТРОКУ И ПР). БЕГУЩАЯ СТРОКА И ЭКРАН МОГУТ РАЗМЕЩАТЬСЯ ТОЛЬКО В ВИТРИНЕ.

▪ ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫВЕСОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТОНА, ТКАНИ, БАННЕРНОЙ ТКАНИ

Дизайн-код. Инструкция для юридических лиц и предпринимателей

▪ ЗАПРЕЩЕНО РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫВЕСОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕОНОВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ, МИГАЮЩИХ, МЕРЦАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ (ЭТО ЗЕЛЕНЫЕ КРЕСТЫ АПТЕК, БЕГУЩИЕ СТРОКИ).

Дизайн-код. Инструкция для юридических лиц и предпринимателей

▪ ЗАПРЕЩЕНО РАЗМЕЩАТЬ ВЫВЕСКИ НА ОКОННЫХ ПРОЕМАХ.

▪ ЗАПРЕЩЕНО РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫВЕСОК В ВИДЕ НАДУВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ШТЕНДЕРОВ

▪ ЗАПРЕЩЕНО РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫВЕСОК НА ВНЕШНИХ ПОВЕРХНОСТЯХ ОБЪЕКТОВ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

▪ ЗАПРЕЩЕНО РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫВЕСОК НА ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЯХ: ЗАБОРАХ, ШЛАГБАУМАХ, ОГРАЖДЕНИЯХ, ПЕРИЛАХ И Т.Д. (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛЕТНИКОВ, МОЖНО НА ЗОНТИКАХ)

Дизайн-код. Инструкция для юридических лиц и предпринимателей

НА ПЕРИОД РАЗМЕЩЕНИЯ СЕЗОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (ЛЕТНИХ ЗАЛОВ) ПРИ СТАЦИОНАРНОМ ПРЕДПРИЯТИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ДОПУСКАЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫВЕСОК ПУТЕМ НАНЕСЕНИЯ НАДПИСЕЙ НА МАРКИЗЫ И ЗОНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОБУСТРОЙСТВА ДАННОГО ЛЕТНЕГО ЗАЛА. ПРИ ЭТОМ ВЫСОТА РАЗМЕЩАЕМЫХ ВЫВЕСОК НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ БОЛЕЕ 0,2 М. В СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ВЫВЕСКАХ, РАЗМЕЩАЕМЫХ НА МАРКИЗАХ И ЗОНТАХ СЕЗОННОГО КАФЕ, ИЗОБРАЖЕНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА, ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫСОТА УКАЗАННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 0,3 М, А ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ (ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ) И ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВЫВЕСКИ РАЗМЕЩАЮТСЯ НА ЕДИНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОСИ.

▪ ЗАПРЕЩЕНЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ВЫВЕСКИ (ЕСЛИ ОНИ НЕ СОГЛАСОВАНЫ С УПРАВЛЕНИЕМ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА)

▪ ЗАПРЕЩЕНО РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫВЕСОК НА КРЫШАХ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, А ТАКЖЕ В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАНЕЕ СУЩЕСТВОВАВШИХ ВЫВЕСОК НА КРЫШАХ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ПРИ НАЛИЧИИ УТВЕРЖДЕННОГО В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ПРОЕКТА РЕСТАВРАЦИИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕГО РАЗМЕЩЕНИЕ УКАЗАННЫХ ВЫВЕСОК.

Общие правила

На фасадах одного здания, строения, сооружения каждая организация и индивидуальный предприниматель вправе установить не более одной вывески одного из следующих типов

Если у вас столовая-кафе-ресторан-пельменная, то вам разрешены две вывески: на отдельной можно разместить меню для горожан.

Высота вывески не должна превышать 0,5 метра, длина — не больше 70 % длины всего фасада (но не более 15 метров в общей сложности)

▪ Запрещено размещать вывеску на газовой или водосточной трубе.

Это опасно!

Вывески на всем здании должны быть однотипными

Если соседняя организация уже разместила объемные буквы, то вам придется сделать также, если у вас нет фирменного стиля и вы не транснациональная корпорация. Главное требование дизайнеров — вывеска должна гармонировать с цветом фасада здания. Вывески всех, кто арендует первые этажи зданий, нужно разместить только одного размера (по высоте) и по одной линии (горизонт). Если вывеска без подложки, тогда высота заглавной буквы — не больше 0,75 метра, высота основного текста — не более 0,5 метра.

Если возник спор между собственниками-соседями?

Между арендаторами/собственниками, расположенным в одном здании, может возникнуть спорная ситуация. В таком случае, арендаторы/собственники должны подстраиваться под того, кто первым утвердил свою вывеску.

Вывески можно крепить на фасаде, на крыше, параллельно стене (горизонтально), перпендикулярно (с выносом) и на витринах (на стекле). А еще на плоских участках, где нет декоративных элементов.

Вывески на памятниках культурного наследия возможны, но только в виде объемных букв с внутренней подсветкой.

Соответствует ли Ваша вывеска требованиям дизайн-кода

Проверьте правильная ли у вас вывеска.

1. У Вас консольная вывеска.

Не ближе, чем 10 метров друг от друга,

не менее 2,5 метров от нижнего края до земли,

не менее 0,2 метра от края стены.

Размер конструкции в высоту — не более 1 метра,

отступ от крайней точки вывески до стены — 1 метр.

Дизайн-код. Инструкция для юридических лиц и предпринимателей

«Кресты» аптек останутся и будут светиться, но по новым правилам им запрещено мигать.

Дизайн-код. Инструкция для юридических лиц и предпринимателей

2.У Вас вывеска на балконе.

Такие вывески запрещены, их придется демонтировать.

3. У Вас вывеска на фризе (фриз — это завершение 1 этажа).

Общая высота информационного поля (текста) может «съесть» лишь 70% высоты фриза, а длина — не более 70% длины фриза. Если с вами соседствует несколько организаций и все они хотят разместиться на этом фризе, то вы должны выработать единый стиль.

Дизайн-код. Инструкция для юридических лиц и предпринимателей

Полный перечень всех видов вывесок и правила их размещения можно найти на сайте: http://ozerskadm.ru/about/info/messages/44556/

Куда обращаться?

Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 206

E-mail: arch@ozerskadm.ru

Перечень документов, необходимых для согласования дизайн-проекта размещения вывески:

1) заявление о согласовании дизайн-проекта размещения вывески на имя начальника Управления архитектуры и градостроительства в 1 экземпляре;

2) копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в копии при предъявлении подлинника;

4) копии правоустанавливающих документов, подтверждающих имущественные права заявителя на занимаемое здание, строение, сооружение, помещение, которое является местом фактического нахождения (местом осуществления деятельности) организации, индивидуального предпринимателя, размещающих вывеску, в том числе согласование размещения информационной конструкции с собственником объекта недвижимости;

5) копии правоустанавливающих документов, подтверждающих имущественные права заявителя на земельный участок, копия разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых расположены здание, строение, сооружение, которые являются местом фактического нахождения (местом осуществления деятельности) организации, индивидуального предпринимателя, в случае размещения отдельно стоящей вывески;

6) документы технической инвентаризации – поэтажный план помещения, выданный уполномоченной организацией;

7) дизайн-проект вывески на бумажном носителе в двух экземплярах и на электронном носителе, подготовленный и оформленный в соответствии с пунктом 33 настоящих Правил.

Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа рассматривает заявление о согласовании дизайн-проекта размещения вывески и приложенные к нему документы в течение 20 рабочих дней со дня их подачи.

Использованы фото с сайта студии

Артемия Лебедева

https://www.artlebedev.ru/moscow/design-code/life/

https://www.дизайнкодчелябинск.рф/

2020-10-07YEKT11:00:00

Ключевые теги: дизайн-код, Озерск, архитектура.

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