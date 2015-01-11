» Дизайн-код. Инструкция для юридических лиц и предпринимателей

Инструкция для юридических лиц и предпринимателей

8 сентября 2020 года утверждены Правила размещения и содержания информационных конструкций на территории Озерского городского округа Челябинской области, так называемый «дизайн – код». Владельцам кафе, банков, магазинов, аптек и других заведений, необходимо привести свои фасады в соответствие с требованиями данного нормативного документа.

В первую очередь, подлежат приведению в соответствие с требованиями Правил в срок до 01.06.2021 года вывески, размещенные на фасадах и крышах зданий, строений, сооружений, расположенных на следующих улицах города Озерска:

проспект Ленина,

проспект Победы,

проспект Карла Маркса,

улица Октябрьская,

улица Дзержинского.

С 01.06.2021 подлежат демонтажу в установленном порядке вывески, не соответствующие требованиям Правил и размещенные на фасадах и крышах зданий, строений, сооружений, размещенных на данных улицах.

Во вторую очередь, подлежат приведению в соответствие с требованиями Правил в срок до 01.01.2022 вывески, размещенные на фасадах и крышах зданий, строений, сооружений, расположенных на улицах населенных пунктов Озерского городского округа на остальной городской территории.

С 01.01.2022 подлежат демонтажу в установленном порядке вывески, не приведенные в соответствие с требованиям Правил на данной территории.

Для чего установлены Правила размещения и содержания информационных конструкций на территории Озерского городского округа

Правила введены с целью упорядочивания размещения и содержания информационных конструкций на территории города Озерска. Убрав слишком крупные конструкции, заменить их на аккуратные, более сдержанные и визуально гармоничные. Убрать хаотично размещенные средства визуальной информации, и подчинить внешний облик города ясным и прозрачным правилам - это общенациональная тенденция приведения городского пространства в соответствие со стандартами цивилизованного мира. Для этого в Озерске появились Правила размещения и содержания информационных конструкций. В Правилах формальным языком прописаны новые требования к оформлению информационных носителей (вывесок) на городских фасадах, а также представлено графическое приложение с наглядными примерами их размещения, в зависимости от существующей ситуации.

ПРАВИЛА составлены на опыте других городов России, где «дизайн-код» уже работает.

Дизайн-код, который вступил в действие 8 сентября 2020 г., касается только «фирменных» вывесок и информационных конструкций юридических и физических лиц.

Что такое «информационная конструкция»?

Информационная конструкция – объект благоустройства, выполняющий функцию информирования населения города и соответствующий требованиям Правил. К информационным конструкциям относятся, в том числе отдельно стоящие конструкции, размещаемые в соответствии с уставленными требованиями. Допустим, вывеска «Молоко» на вашем магазине - это информационная конструкция. А «Свежее молоко» — уже рекламная. Вывеска носит чисто информационный характер: название, адрес, телефон. Не должно быть никаких слоганов. График работы, зеленый мигающий крестик на аптеках — это всё информационные конструкции. Сообщения о скидках — рекламные. В дизайн-коде речь идет исключительно об информационных конструкциях, а не о наружной рекламе, которая регулируется Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О рекламе».

Что такое «вывеска»?

Вывески – это информационные конструкции, размещаемые на фасадах, крышах или иных внешних поверхностях (внешних ограждающих конструкциях) зданий, строений, сооружений, включая витрины и окна, внешних поверхностях нестационарных торговых объектов в месте фактического нахождения или осуществления деятельности организации или индивидуального предпринимателя, содержащие:

- сведения о профиле деятельности организации, индивидуального предпринимателя и (или) виде реализуемых ими товаров, оказываемых услуг и (или) их наименование (фирменное наименование, коммерческое обозначение, изображение товарного знака, знака обслуживания) в целях извещения неопределенного круга лиц о фактическом местоположении (месте осуществления деятельности) данной организации, индивидуального предпринимателя;

- сведения, размещаемые в случаях, предусмотренных федеральным законодательством Российской Федерации.

За чей счет?

Согласно общероссийской практике, приведение вывесок в соответствие с утвержденным дизайн-кодом города осуществляется за ваш счет. Правила устанавливают одинаковые требования к вывескам для всех заинтересованных лиц, без исключения. Это позволит малым предприятиям работать на равных с крупными компаниями и не теряться в хаосе их вывесок. Фирма, у которой нет денег на огромный баннер, сможет привлекать людей своими услугами доступными средствами.

ЧТО НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ НОВЫМИ ПРАВИЛАМИ:

▪ ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗМЕЩАТЬ ВЫВЕСКУ ВЫШЕ ЛИНИИ ПЕРЕКРЫТИЙ МЕЖДУ ПЕРВЫМ И ВТОРЫМ ЭТАЖАМИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ.

▪ ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗМЕЩАТЬ ВЫВЕСКИ НА КОЗЫРЬКАХ.

▪ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОЛНОЕ ИЛИ ЧАСТИЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ (ЗАКРЫТИЕ) ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ, А ТАКЖЕ ВИТРАЖЕЙ И ВИТРИН.

▪ ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫВЕСОК В ГРАНИЦАХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ГЛУХИХ ТОРЦАХ ФАСАДА (ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ ТРЦ, ТЕАТРОВ, КИНОТЕАТРОВ, ЦИРКОВ).

▪ ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫВЕСОК НА КРОВЛЯХ, ЛОДЖИЯХ И БАЛКОНАХ

▪ ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫВЕСОК НА АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЯХ ФАСАДОВ ОБЪЕКТОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ НА КОЛОННАХ, ПИЛЯСТРАХ, ОРНАМЕНТАХ, ЛЕПНИНЕ

▪ ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫВЕСОК НА РАССТОЯНИИ БЛИЖЕ ЧЕМ 1 М ОТ МЕМОРИАЛЬНЫХ ДОСОК:

▪ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕКРЫТИЕ (ЗАКРЫТИЕ) УКАЗАТЕЛЕЙ НАИМЕНОВАНИЙ УЛИЦ И НОМЕРОВ ДОМОВ:

▪ ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ КОНСОЛЬНЫХ ВЫВЕСОК НА РАССТОЯНИИ МЕНЕЕ 10 М ДРУГ ОТ ДРУГА, А ТАКЖЕ ОДНОЙ КОНСОЛЬНОЙ ВЫВЕСКИ НАД ДРУГОЙ:

▪ ЗАПРЕЩЕНЫ БЛИКУЮЩИЕ ВЫВЕСКИ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ СМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ (РОЛЛЕРНЫЕ, ПОВОРОТНЫЕ ПАНЕЛИ, ПРИЗМАТРОНЫ, ЭКРАНЫ, БЕГУЩУЮ СТРОКУ И ПР). БЕГУЩАЯ СТРОКА И ЭКРАН МОГУТ РАЗМЕЩАТЬСЯ ТОЛЬКО В ВИТРИНЕ.

▪ ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫВЕСОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТОНА, ТКАНИ, БАННЕРНОЙ ТКАНИ

▪ ЗАПРЕЩЕНО РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫВЕСОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕОНОВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ, МИГАЮЩИХ, МЕРЦАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ (ЭТО ЗЕЛЕНЫЕ КРЕСТЫ АПТЕК, БЕГУЩИЕ СТРОКИ).

▪ ЗАПРЕЩЕНО РАЗМЕЩАТЬ ВЫВЕСКИ НА ОКОННЫХ ПРОЕМАХ.

▪ ЗАПРЕЩЕНО РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫВЕСОК В ВИДЕ НАДУВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ШТЕНДЕРОВ

▪ ЗАПРЕЩЕНО РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫВЕСОК НА ВНЕШНИХ ПОВЕРХНОСТЯХ ОБЪЕКТОВ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

▪ ЗАПРЕЩЕНО РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫВЕСОК НА ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЯХ: ЗАБОРАХ, ШЛАГБАУМАХ, ОГРАЖДЕНИЯХ, ПЕРИЛАХ И Т.Д. (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛЕТНИКОВ, МОЖНО НА ЗОНТИКАХ)

НА ПЕРИОД РАЗМЕЩЕНИЯ СЕЗОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (ЛЕТНИХ ЗАЛОВ) ПРИ СТАЦИОНАРНОМ ПРЕДПРИЯТИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ДОПУСКАЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫВЕСОК ПУТЕМ НАНЕСЕНИЯ НАДПИСЕЙ НА МАРКИЗЫ И ЗОНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОБУСТРОЙСТВА ДАННОГО ЛЕТНЕГО ЗАЛА. ПРИ ЭТОМ ВЫСОТА РАЗМЕЩАЕМЫХ ВЫВЕСОК НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ БОЛЕЕ 0,2 М. В СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ВЫВЕСКАХ, РАЗМЕЩАЕМЫХ НА МАРКИЗАХ И ЗОНТАХ СЕЗОННОГО КАФЕ, ИЗОБРАЖЕНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА, ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫСОТА УКАЗАННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 0,3 М, А ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ (ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ) И ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВЫВЕСКИ РАЗМЕЩАЮТСЯ НА ЕДИНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОСИ.

▪ ЗАПРЕЩЕНЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ВЫВЕСКИ (ЕСЛИ ОНИ НЕ СОГЛАСОВАНЫ С УПРАВЛЕНИЕМ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА)

▪ ЗАПРЕЩЕНО РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫВЕСОК НА КРЫШАХ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, А ТАКЖЕ В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАНЕЕ СУЩЕСТВОВАВШИХ ВЫВЕСОК НА КРЫШАХ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ПРИ НАЛИЧИИ УТВЕРЖДЕННОГО В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ПРОЕКТА РЕСТАВРАЦИИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕГО РАЗМЕЩЕНИЕ УКАЗАННЫХ ВЫВЕСОК.

Общие правила

На фасадах одного здания, строения, сооружения каждая организация и индивидуальный предприниматель вправе установить не более одной вывески одного из следующих типов

Если у вас столовая-кафе-ресторан-пельменная, то вам разрешены две вывески: на отдельной можно разместить меню для горожан.

Высота вывески не должна превышать 0,5 метра, длина — не больше 70 % длины всего фасада (но не более 15 метров в общей сложности)

▪ Запрещено размещать вывеску на газовой или водосточной трубе.

Это опасно!

Вывески на всем здании должны быть однотипными

Если соседняя организация уже разместила объемные буквы, то вам придется сделать также, если у вас нет фирменного стиля и вы не транснациональная корпорация. Главное требование дизайнеров — вывеска должна гармонировать с цветом фасада здания. Вывески всех, кто арендует первые этажи зданий, нужно разместить только одного размера (по высоте) и по одной линии (горизонт). Если вывеска без подложки, тогда высота заглавной буквы — не больше 0,75 метра, высота основного текста — не более 0,5 метра.

Если возник спор между собственниками-соседями?

Между арендаторами/собственниками, расположенным в одном здании, может возникнуть спорная ситуация. В таком случае, арендаторы/собственники должны подстраиваться под того, кто первым утвердил свою вывеску.

Вывески можно крепить на фасаде, на крыше, параллельно стене (горизонтально), перпендикулярно (с выносом) и на витринах (на стекле). А еще на плоских участках, где нет декоративных элементов.

Вывески на памятниках культурного наследия возможны, но только в виде объемных букв с внутренней подсветкой.

Соответствует ли Ваша вывеска требованиям дизайн-кода

Проверьте правильная ли у вас вывеска.

1. У Вас консольная вывеска.

Не ближе, чем 10 метров друг от друга,

не менее 2,5 метров от нижнего края до земли,

не менее 0,2 метра от края стены.

Размер конструкции в высоту — не более 1 метра,

отступ от крайней точки вывески до стены — 1 метр.

«Кресты» аптек останутся и будут светиться, но по новым правилам им запрещено мигать.

2.У Вас вывеска на балконе.

Такие вывески запрещены, их придется демонтировать.

3. У Вас вывеска на фризе (фриз — это завершение 1 этажа).

Общая высота информационного поля (текста) может «съесть» лишь 70% высоты фриза, а длина — не более 70% длины фриза. Если с вами соседствует несколько организаций и все они хотят разместиться на этом фризе, то вы должны выработать единый стиль.

Полный перечень всех видов вывесок и правила их размещения можно найти на сайте: http://ozerskadm.ru/about/info/messages/44556/

Куда обращаться?

Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 206

E-mail: arch@ozerskadm.ru

Перечень документов, необходимых для согласования дизайн-проекта размещения вывески:

1) заявление о согласовании дизайн-проекта размещения вывески на имя начальника Управления архитектуры и градостроительства в 1 экземпляре;

2) копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в копии при предъявлении подлинника;

4) копии правоустанавливающих документов, подтверждающих имущественные права заявителя на занимаемое здание, строение, сооружение, помещение, которое является местом фактического нахождения (местом осуществления деятельности) организации, индивидуального предпринимателя, размещающих вывеску, в том числе согласование размещения информационной конструкции с собственником объекта недвижимости;

5) копии правоустанавливающих документов, подтверждающих имущественные права заявителя на земельный участок, копия разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых расположены здание, строение, сооружение, которые являются местом фактического нахождения (местом осуществления деятельности) организации, индивидуального предпринимателя, в случае размещения отдельно стоящей вывески;

6) документы технической инвентаризации – поэтажный план помещения, выданный уполномоченной организацией;

7) дизайн-проект вывески на бумажном носителе в двух экземплярах и на электронном носителе, подготовленный и оформленный в соответствии с пунктом 33 настоящих Правил.

Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа рассматривает заявление о согласовании дизайн-проекта размещения вывески и приложенные к нему документы в течение 20 рабочих дней со дня их подачи.

Использованы фото с сайта студии

Артемия Лебедева

https://www.artlebedev.ru/moscow/design-code/life/

https://www.дизайнкодчелябинск.рф/