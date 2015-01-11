Южноуральские вожатые приняли участие во Всероссийском форуме студенческих педагогических отрядов

Осенние ярмарки традиционно проводятся в Озерске несколько раз в начале октября: в этом году первая состоялась в минувшую субботу, в ней приняли участие порядка 65 продавцов – предприниматели Озерска, Челябинской, Свердловской, Курганской областей и Башкирии Подробнее
Города и районы Челябинской области, которые рискуют в текущих условиях недополучить ожидаемые доходы, получат дополнительную дотацию из регионального бюджета – 500 млн рублей будут распределены между 31 муниципалитетом Подробнее
Федеральное агентство воздушного транспорта одобрило российским авиакомпаниям заявления на воздушные перевозки в зарубежные страны. Шесть участников рынка получили право на полеты за границу из екатеринбургского аэропорта «Кольцово» Подробнее
Режим полной самоизоляции может быть введен в течение двух недель не только в Москве, но и всех регионах России, сообщили URA.RU источники в руководстве трех субъектов. Собеседники агентства говорят, что новые меры могут быть еще жестче, чем весной, серьезность ситуации подчеркивает и президент России Владимир Путин. URA.RU узнало у медиков, на какие параметры будет опираться власть, принимая новые ограничения Подробнее
На базе образовательного центра «Сириус» в Краснодарском крае состоялся в начале октября прошел VII Всероссийский форум студенческих педагогических отрядов. Среди 300 участников из 45 регионов России были южноуральцы. Челябинскую область представляли пять бойцов отряда «Отклик», сообщает Молодежный ресурсный центр.На форуме прошли круглые столы, где обсудили качество подготовки педагогических кадров для организации летнего отдыха и оздоровления детей. Также молодые люди посетили дискуссионные площадки по актуальным вопросам развития студенческих педагогических отрядов и трудовых отрядов подростков. На мероприятии состоялись и конкурсы профессионального мастерства среди вожатых, а также мастер-классы от всероссийских детских центров. «Нам очень понравилось, мы узнали много нового и приехали домой с идеями. Общение в кругу других отрядов со всей России сдружило нас. Лично я для себя вынесла много уроков. Мы в том числе посмотрели, как организовываются такие масштабные мероприятия. Больше всего впечатлила открытость», – делится своими впечатлениями боец ПО «Отклик» Лада Ермакова. Организаторами форума выступили Министерство просвещения Российской Федерации и Молодежная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды».