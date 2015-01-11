В Челябинске пройдет обучающий семинар по вопросам реабилитации наркозависимых лиц

Осенние ярмарки традиционно проводятся в Озерске несколько раз в начале октября: в этом году первая состоялась в минувшую субботу, в ней приняли участие порядка 65 продавцов – предприниматели Озерска, Челябинской, Свердловской, Курганской областей и Башкирии Подробнее
Города и районы Челябинской области, которые рискуют в текущих условиях недополучить ожидаемые доходы, получат дополнительную дотацию из регионального бюджета – 500 млн рублей будут распределены между 31 муниципалитетом Подробнее
Федеральное агентство воздушного транспорта одобрило российским авиакомпаниям заявления на воздушные перевозки в зарубежные страны. Шесть участников рынка получили право на полеты за границу из екатеринбургского аэропорта «Кольцово» Подробнее
Режим полной самоизоляции может быть введен в течение двух недель не только в Москве, но и всех регионах России, сообщили URA.RU источники в руководстве трех субъектов. Собеседники агентства говорят, что новые меры могут быть еще жестче, чем весной, серьезность ситуации подчеркивает и президент России Владимир Путин. URA.RU узнало у медиков, на какие параметры будет опираться власть, принимая новые ограничения Подробнее
Центр социальной адаптации «Спарта 74» при поддержке министерства социальных отношений Челябинской области 14-15 октября проводит обучающий семинар «Основы реабилитации наркозависимых лиц». Мероприятие пройдет в рамках проекта «Спарта 74 — территория здорового образа жизни», поддержанного Фондом президентских грантов. По словам организаторов, семинар рекомендован сотрудникам и специалистам наркологических организаций (реабилитационных центров, отделений, наркологических диспансеров, кабинетов), консультантам, социальным работникам, равным консультантам в области наркологии. Спикерами выступят руководитель АНО ЦСА «Спарта 74» Евгений Цибарт и клинический психолог центра Кирилл Ильченко.Семинар состоится по адресу: г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 77, офис 108. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация, для этого нужно выслать на электронную почту soclab@bk.ru подтверждение участия в семинаре. В заявке необходимо указать ФИО, место работы, должность, контактный телефон. Уточнить информацию и задать вопросы можно по тел.: +7 (351) 776-17-11.