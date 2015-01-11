В Челябинской области открылось восемь новых филиалов областной спортшколы

Сегодня, 7 октября, открылась 22-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень». Несмотря на вынужденный онлайн-формат, организаторы считают, что форум охватит еще больше участников, чем это было ранее в обычном формате. Аграрии Челябинской области также примут участие в мероприятиях выставки, сообщает минсельхоз.

Так, фермеры и специалисты АПК смогут подключиться к студиям, в которых будут проведены круглые столы, сессии, посвященные развитию малых форм хозяйствования. Сегодня, 7 октября, можно будет принять участие в сессии «Каналы сбыта фермерской продукции и перспективы их развития», 8 октября в режиме онлайн пройдут совещание по вопросам потребности отраслей АПК (Проект «Крестьянин») и форум «Развитие сельских территорий и сельского туризма». 7 октября специалисты агрокомплекса примут участие в круглом столе на тему «Реализация региональных проектов «Экспорт продукции АПК»: лучшие практики», 8 октября – в панельной дискуссии «Многообразие вкусов России: продвижение и поддержка региональных брендов продуктов питания».Журналист газеты «Южноуральская панорама» Евгений Аникиенко, занявший первое место в номинации для индивидуальных авторов «Современные технологии в повседневной жизни сельского жителя» российского журналистского конкурса «Моя земля – Россия», 9 октября примет участие в церемонии награждения в Москве и выступит на круглом столе на тему «Популяризация достижений в сфере развития сельскохозяйственных территорий». Спонсором участия выступил челябинский агрохолдинг «Чурилово», который вносит существенный вклад в развитие современных технологий в агропроизводстве и в развитии территорий региона.Напомним, что, учитывая онлайн-формат выставки, в регионе создан тематический сайт, на котором представлены передовые предприятия отрасли по основным направлениям. На региональном сайте «Агропром—74» (https://agroprom74.ru/), подготовленном к этому событию, представлены основные региональные производители продуктов питания, зерновых культур и семян, мясной продукции и племенного скота, организации, ведущие научную деятельность, учреждения ветеринарии, производители кормов и сельхозтехники. Кроме того, ряд сельских территорий и организаций примут участие в конкурсной программе «Золотой осени».Так, сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий сбытовой кооператив «Уральское подворье» примет участие в конкурсе «Лучший сельскохозяйственный потребительский кооператив», индивидуальный предприниматель — глава крестьянского (фермерского) хозяйства Жарасхан Турганов примет участие в конкурсе «Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство».Работа Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Фонда развития предпринимательства Челябинской области «Территория Бизнеса» будет представлена на конкурсе «Лучший Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров». Три муниципальных района – Кизильский, Троицкий и Увельский – примут участие в конкурсе «За достижение высоких результатов в комплексном развитии сельских территорий». Подробнее