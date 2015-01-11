В Чебаркуле прошла встреча представителей власти и движения поисковиков

Чемпионат России по бегу по шоссе 2020 года проходил в Москве, на Воробьевых горах в рамках соревнований «Моя Столица». Роман Табачков принимал участие в марафоне в категории спортсменов старше 35 лет Подробнее
Сегодня, 7 октября, открылась 22-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень». Несмотря на вынужденный онлайн-формат, организаторы считают, что форум охватит еще больше участников, чем это было ранее в обычном формате. Аграрии Челябинской области также примут участие в мероприятиях выставки, сообщает минсельхоз. Так, фермеры и специалисты АПК смогут подключиться к студиям, в которых будут проведены круглые столы, сессии, посвященные развитию малых форм хозяйствования. Сегодня, 7 октября, можно будет принять участие в сессии «Каналы сбыта фермерской продукции и перспективы их развития», 8 октября в режиме онлайн пройдут совещание по вопросам потребности отраслей АПК (Проект «Крестьянин») и форум «Развитие сельских территорий и сельского туризма». 7 октября специалисты агрокомплекса примут участие в круглом столе на тему «Реализация региональных проектов «Экспорт продукции АПК»: лучшие практики», 8 октября – в панельной дискуссии «Многообразие вкусов России: продвижение и поддержка региональных брендов продуктов питания».Журналист газеты «Южноуральская панорама» Евгений Аникиенко, занявший первое место в номинации для индивидуальных авторов «Современные технологии в повседневной жизни сельского жителя» российского журналистского конкурса «Моя земля – Россия», 9 октября примет участие в церемонии награждения в Москве и выступит на круглом столе на тему «Популяризация достижений в сфере развития сельскохозяйственных территорий». Спонсором участия выступил челябинский агрохолдинг «Чурилово», который вносит существенный вклад в развитие современных технологий в агропроизводстве и в развитии территорий региона.Напомним, что, учитывая онлайн-формат выставки, в регионе создан тематический сайт, на котором представлены передовые предприятия отрасли по основным направлениям. На региональном сайте «Агропром—74» (https://agroprom74.ru/), подготовленном к этому событию, представлены основные региональные производители продуктов питания, зерновых культур и семян, мясной продукции и племенного скота, организации, ведущие научную деятельность, учреждения ветеринарии, производители кормов и сельхозтехники. Кроме того, ряд сельских территорий и организаций примут участие в конкурсной программе «Золотой осени».Так, сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий сбытовой кооператив «Уральское подворье» примет участие в конкурсе «Лучший сельскохозяйственный потребительский кооператив», индивидуальный предприниматель — глава крестьянского (фермерского) хозяйства Жарасхан Турганов примет участие в конкурсе «Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство».Работа Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Фонда развития предпринимательства Челябинской области «Территория Бизнеса» будет представлена на конкурсе «Лучший Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров». Три муниципальных района – Кизильский, Троицкий и Увельский – примут участие в конкурсе «За достижение высоких результатов в комплексном развитии сельских территорий». Подробнее
В Чебаркуле в рамках масштабных сборов «К поиску готов!» прошла встреча представителей поискового движения и органов власти. Модератором дискуссии выступил министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов, сообщает Молодежный ресурсный центр.Главный федеральный инспектор по Челябинской области Михаил Каган отметил, что военно-поисковые сборы – это уникальный проект, важный и для развития молодежной политики в Уральском федеральном округе, и яркое событие в жизни всего поискового движения.Ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева подчеркнула, что такие встречи представителей власти и общественников позволяют выработать, выразить консолидированное мнение. Именно так, в рамках диалога, и родилась идея сборов «К поиску готов!», которые в этом году отмечают пятилетие.Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин рассказал о работе парламентариев над поправками в законодательстве, связанном с увековечением памяти павших защитников Отечества. По его словам, главная задача поправок – распределение полномочий и выстраивание взаимосвязей между всеми ветвями власти в этом вопросе, организация поисковых работ на территориях, определенных как объекты культурного наследия, снятие ограничений, которые накладывает на поиск родных найденных солдат Закон о персональных данных. «Сейчас поправки рассмотрены в первом чтении, мы надеемся в осеннюю сессию их принять», – отметил Дмитрий Вяткин.Заместитель начальника управления Министерства обороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов проинформировалсобравшихся о реализации федеральной целевой программы, цель которой – реконструкция воинских захоронений. Также он напомнил о проектах Минобороны в Год памяти и славы.