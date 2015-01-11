Фильм «Живая память» собрал рассказы южноуральцев – свидетелей войны

Челябинское региональное отделение «Единой России» представляет фильм о свидетелях войны. Герои фильма – жители блокадного Ленинграда, малолетние узники фашистских концлагерей, участники войны, дети погибших защитников Отечества.В 2020 году Челябинское региональное отделение партии «Единая Россия» запустило проект «Живая память», приуроченный к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Съемочная группа встретилась со свидетелями тех далеких событий, чтобы узнать истории их жизней. Это люди разного возраста, разных судеб, но все они уже в юном возрасте пережили потерю близких, голод и другие тяготы военного времени. Удивительно и то, что даже спустя столько лет они до мелочей помнят события, происходившие с ними в детстве. Наверное, забыть о них не дают портреты отцов, бережно хранящиеся в семейных альбомах, пожелтевшие письма с фронта, ордена и медали предков, проявивших героизм в тылу и на фронте. Но остались и страшные свидетельства войны: раны, заболевания, клеймо с номером, поставленное в концлагере. Воспоминания людей военного времени легли в основу фильма «Живая память». Посмотреть его можно на ютуб-канале ЧРО партии «Единая Россия» по ссылке.«Фильм «Живая память» ценен, в первую очередь, для близких людей героев. В их семьях сохранятся не просто записи в дневниках или фотографии, а живые рассказы свидетелей войны. И таких рассказов никогда не будет слишком много. Ведь из историй отдельных людей, семей состоит история целого государства. Потомки победителей должны знать, какой ценой досталась мирная жизнь, и сделать все, чтобы ее сохранить. Думаю, для героев фильма было важно то, что их не забывают, их рассказы интересны и ценны. Конечно, это очень тяжелые воспоминания, и делиться такими историями наверняка было непросто. Мы благодарны этим людям за то, что они согласились поучаствовать в проекте, рассказали о самом сокровенном: о своих последних встречах с отцами, о родных деревнях и городах, разоренных фашистами, о том, как переживали потери близких, как преодолевали гонения в послевоенное время, как находили силы жить несмотря ни на что», - прокомментировал депутат Законодательного Собрания, член фракции «Единая Россия» Александр Журавлев.По материалам пресс-службы ЧРО партии «Единая Россия».