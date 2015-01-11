Ребёнок выпал из окна…, а родители не заметили

07 октября 2020 в 14.14 по линии 112 поступил звонок от озерчанки с сообщением, что на улице Космонавтов лежит и плачет маленький ребенок, примерно 4-5 лет, родителей рядом нет. Информация была доведена до служб экстренного реагирования «03» и «02». Оказалось, что мальчик выпал из открытого окна первого этажа. Ребенок госпитализирован.

Сразу после в 14.52 в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа поступил звонок от диспетчера «03» с просьбой оказать содействие: женщина (62 года), проживающая по пр. Победы, не может выбраться из ванны – отказали ноги. На место вызова выехала дежурная смена спасателей. Женщину извлекли из ванны и на носилках транспортировали до автомобиля «скорой».

Напоминаем, что вызвать помощь вы можете, набрав 112.