2020-10-08YEKT11:00:00 | Новости Городские новости В Озерске две супружеские пары награждены медалями «За любовь и верность» Золотой стаж супругов Козловых и Козусевых в браке исчисляется десятилетиями. Сегодня им вручили общероссийские общественные награды.

Следует отметить, что медаль «За любовь и верность» является общественной наградой, учрежденной организационным комитетом по проведению «Дня семьи, любви и верности» в 2008 году. Медалью награждаются российские семьи, которые объединяет долгая история семейного союза, крепость отношений, основанных на любви и верности, благополучие семьи, обеспеченное трудом, достойное воспитание детей. Медали вручаются семейным парам, прожившим в браке более 25 лет.

Оцениваются реальные достижения семьи, особенно направленные на сохранение семейных ценностей, обеспечение нравственного развития детей, воспитание их достойными членами общества. Награждение медалью производится один раз в году по всей России по ходатайству муниципальных образований со всех регионов страны. Обращение и документы на награждение медалью направляются, как правило, общественными объединениями, трудовыми коллективами или детьми претендентов на награждение.

Истории многолетней и преданной любви каждый раз пронзительны, интересны и внушают глубокое уважение.

Петр Иванович и Нина Георгиевна Козловы приехали в Озерск (Челябинск-65) в 1975 году по направлению мужа. Петр Иванович являлся майором внутренних войск МВД. Выйдя на пенсию из внутренних войск, работал в Цехе связи ФГУП «ПО «Маяк». Его общий трудовой стаж составляет 40 лет. Пётр Иванович является «Ветераном военной службы», был награжден медалями: «МВД России, «За безупречную службу».

Нина Георгиевна устроилась на работу во ВНИПИЭТ, где сначала работала инженером-проектировщиком, а затем начальником службы качества. Также Нина Георгиевна несколько лет работала преподавателем ОТИ НИЯУ МИФИ по специальности «Управление качеством». Стаж работы Нины Георгиевны 40 лет. Она является «Ветераном труда», награждена знаком «Ветеран атомной энергетики и промышленности».

Виктор Андреевич и Александра Михайловна Козусевы воспитывались в одном детском доме посёлка Соболево Монастырщинского района Смоленской области. Александра Михайловна приехала в Озерск (Челябинск-65) в 1960 году, устроилась на работу в литейный цех Управления строительства. С 1962 года перешла работать на Химкомбинат «Маяк». За добросовестный труд имеет множество наград, в том числе: благодарности, почетные грамоты, поощрения в денежной форме, неоднократно заносилась на Доску Почета, на Аллею Славы. Общий стаж работы составляет более 48 лет. Она является «Ветераном труда», награждена ведомственным знаком «Ветеран атомной энергетики и промышленности».

Виктор Андреевич приехал к жене в 1964 году и поступил на работу машинистом котлов в энергоцех ЖКУ, котельная №1, откуда ушел на пенсию. Общий стаж работы – более 57 лет. Он имеет 75 поощерений, которые отражены в трудовой книжке, в том числе: благодарности и почетные грамоты, неоднократно заносился на Доску Почета, Аллею Славы, награжден знаками «Победитель 9,10,11 пятилеток». Является «Ветераном труда». Награжден ведомственным знаком «Ветеран атомной энергетики и промышленности», Премией Губернатора Челябинской области, орденом Трудовой Славы 3-ей степени.

В связи с эпидемиологической ситуацией награждение супружеских пар прошло на дому. Их торжественно поздравили заместитель начальника УСЗН Татьяна Петренко и заместитель начальника отдела ЗАГС Наталья Трушкина. Они вручили золотым парам медали «За любовь и верность», грамоты, торты, прекрасным женщинам – букеты цветов.



Информация предоставлена: Следует отметить, что медаль «За любовь и верность» является общественной наградой, учрежденной организационным комитетом по проведению «Дня семьи, любви и верности» в 2008 году. Медалью награждаются российские семьи, которые объединяет долгая история семейного союза, крепость отношений, основанных на любви и верности, благополучие семьи, обеспеченное трудом, достойное воспитание детей. Медали вручаются семейным парам, прожившим в браке более 25 лет.Оцениваются реальные достижения семьи, особенно направленные на сохранение семейных ценностей, обеспечение нравственного развития детей, воспитание их достойными членами общества. Награждение медалью производится один раз в году по всей России по ходатайству муниципальных образований со всех регионов страны. Обращение и документы на награждение медалью направляются, как правило, общественными объединениями, трудовыми коллективами или детьми претендентов на награждение.Истории многолетней и преданной любви каждый раз пронзительны, интересны и внушают глубокое уважение.приехали в Озерск (Челябинск-65) в 1975 году по направлению мужа.являлся майором внутренних войск МВД. Выйдя на пенсию из внутренних войск, работал в Цехе связи ФГУП «ПО «Маяк». Его общий трудовой стаж составляет 40 лет. Пётр Иванович является «Ветераном военной службы», был награжден медалями: «МВД России, «За безупречную службу».устроилась на работу во ВНИПИЭТ, где сначала работала инженером-проектировщиком, а затем начальником службы качества. Также Нина Георгиевна несколько лет работала преподавателем ОТИ НИЯУ МИФИ по специальности «Управление качеством». Стаж работы Нины Георгиевны 40 лет. Она является «Ветераном труда», награждена знаком «Ветеран атомной энергетики и промышленности».воспитывались в одном детском доме посёлка Соболево Монастырщинского района Смоленской области.приехала в Озерск (Челябинск-65) в 1960 году, устроилась на работу в литейный цех Управления строительства. С 1962 года перешла работать на Химкомбинат «Маяк». За добросовестный труд имеет множество наград, в том числе: благодарности, почетные грамоты, поощрения в денежной форме, неоднократно заносилась на Доску Почета, на Аллею Славы. Общий стаж работы составляет более 48 лет. Она является «Ветераном труда», награждена ведомственным знаком «Ветеран атомной энергетики и промышленности».приехал к жене в 1964 году и поступил на работу машинистом котлов в энергоцех ЖКУ, котельная №1, откуда ушел на пенсию. Общий стаж работы – более 57 лет. Он имеет 75 поощерений, которые отражены в трудовой книжке, в том числе: благодарности и почетные грамоты, неоднократно заносился на Доску Почета, Аллею Славы, награжден знаками «Победитель 9,10,11 пятилеток». Является «Ветераном труда». Награжден ведомственным знаком «Ветеран атомной энергетики и промышленности», Премией Губернатора Челябинской области, орденом Трудовой Славы 3-ей степени.В связи с эпидемиологической ситуацией награждение супружеских пар прошло на дому. Их торжественно поздравили заместитель начальника УСЗНи заместитель начальника отдела ЗАГС. Они вручили золотым парам медали «За любовь и верность», грамоты, торты, прекрасным женщинам – букеты цветов.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2020-10-08YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: В Златоусте чествовали самые долговечные семейные союзы

70 семейных пар Челябинской области получат медали «За любовь и верность»

Борис Дубровский наградил 16 семейных пар с полувековой историей

Премии — ветеранам

Белканова Мария Петровна {comments_news}