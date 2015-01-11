В Челябинской области выплатят субсидии частным приютам на содержание животных без владельцев

Первый замгубернатора Челябинской области Ирина Гехт назвала ситуацию с обследованием на КТ при подозрении на COVID-19 доведенной до истерии – на деле совсем не обязательно при насморке или кашле немедленно требовать прохождения этой процедуры Подробнее
Благотворительный фонд "Родная", Союз женщин Челябинской области и Служба занятости в рамках партнерского проекта "Расширяя возможности" приглашают людей с ограниченными возможностями здоровья от 18 лет Подробнее
Сегодня, 12 октября, состоялась пресс-конференция, посвященная ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Челябинской области. В мероприятии приняли участие первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт, первый заместитель министра здравоохранения региона Виктория Сахарова, главные внештатные специалисты минздрава Анна Мищенко и Александр Васильев.
Ирина Гехт охарактеризовала сложившуюся ситуацию по коронавирусу в регионе сегодня как напряженную, но при этом контролируемую. Несмотря на то, что ежедневно регистрируется 95 случаев ковид-19, на протяжении последних трех дней зафиксировано снижение числа госпитализированных пациентов. В регионе насчитывается 5,5 тысячи коек для лечения больных коронавирусом, 1750 коек для долечивания переболевших ковидом. Кроме того, сформирован резерв - порядка 30% коек. Работают 23 приемно-сортировочных отделения, оснащенных необходимым для своевременной диагностики медицинским оборудованием, в том числе компьютерными томографами. Для разгрузки службы скорой медицинской помощи в круглосуточный режим работы перешла неотложка (она приняла порядка 700 вызовов от скорых). По поручению губернатора Алексея Текслера направлено свыше 67 млн рублей на закупку препаратов для амбулаторного лечения людей. В ближайшее время люди, у которых коронавирусная инфекция протекает в легкой форме и которые не нуждаются в госпитализации, будут получать бесплатно противовирусные и антибактериальные препараты для лечения амбулаторно. Кроме того, Ирина Гехт сообщила, что планируется заключение соглашения с агрегатором «Яндекс. Такси» на доставку пациентов с подозрением на ковид на проведение КТ легких. Предполагается, что 19 таких машин будут работать в Челябинске и 12 – в Магнитогорске, безусловно, при соблюдении всех мер безопасности. Эти такси не будут возить обычных пассажиров, они будут задействованы на условиях контракта для разгрузки скорой помощи. Расходы на оплату этих услуг взяли на себя благотворительные организации. Первый заместитель министра здравоохранения региона Виктория Сахарова озвучила статистику: около 25% заразившихся переносят заболевание без симптомов, 38% – в тяжелой форме (как правило, это люди пожилого возраста, а также пациенты с хроническими заболеваниями). Для информирования южноуральцев минздрав усилил работу телефонов горячей линии, для этого выведены дополнительные сотрудники. В области сегодня на амбулаторном лечении находится около 3 тысяч человек, из них, по словам главного внештатного терапевта минздрава области Анны Мищенко, 70% – это люди, у которых ковид протекает в легкой форме, у 25% – практически без клинических проявлений, у 5% больных диагностированы пневмонии средней степени тяжести. Все пациенты находятся под контролем терапевтов и принимают необходимое лечение. На пресс-конференции Ирина Гехт прокомментировала ситуацию в школах: «Сегодня вспышек или массовых заболеваний среди педагогов или школьников не зафиксировано, есть традиционные случаи ОРВИ. Но в конце октября школьники уйдут в плановом порядке на каникулы, и заболеваемость ОРВИ снизится. Переход на дистанционное обучение не планируется».Кроме того, на снижение заболеваемости сезонными ОРВИ и гриппом должна сработать вакцинация: около одного миллиона южноуральцев уже поставили прививки.На пресс-конференции была затронута тема прививочной кампании от коронавируса. По словам Ирины Гехт, первая партия вакцины – 42 дозы – была предназначена только для медперсонала. В ближайшее время ожидается поступление в регион еще 3 тысяч доз. Прививки в первую очередь получат медработники и люди из группы риска.«У нас нет запрета на проведение массовых мероприятий, есть рекомендация ограничить проведение новых. Но все традиционные мероприятия у нас продолжаются: работают театры и кинотеатры, проходят концерты при жестком соблюдении санитарных требований (обработка и проветривание помещений, социальная дистанция и соблюдение масочного режима и т.д.). По ОРВИ мы не наблюдаем пока эпидемической ситуации», - заявила Ирина Гехт. В завершение медики еще раз акцентировали внимание на необходимости соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Следует помнить, что коронавирус передается воздушно-капельным путем, и маска может защитить человека от заражения. Подробнее
Основной государственный экзамен (ОГЭ) для выпускников 9 классов в 2021 году планируется провести в три этапа – проект документа, подготовленный Минпросвещения РФ и Рособрнадзором, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов Подробнее
Разработку порядка предоставления субсидий частным приютам на содержание животных без владельцев обсудили министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин и представители зоозащитных организаций. Необходимость пересмотреть проект регионального порядка и внести в него изменения вызвана принятием Правительством РФ постановления №1492 от 18 сентября 2020 года об общих требованиях к нормативно-правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, сообщает минсельхоз.По словам представителей управления ветеринарии регионального минсельхоза, в соответствии с постановлением Правительства РФ необходимо разработать специальный индикативный (контрольный) показатель для оценки результативности предоставления субсидий, «включая показатели в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов соответствующих проектов».По общему мнению зоозащитников и чиновников, таким показателем может являться количество животных без владельцев, поступивших в частные приюты в течение года. Участники встречи - руководители частных приютов для животных «Наш Дом» Полина Прийменко и «БиМ» Татьяна Порошина- согласились собрать информацию от частных приютов области о том, сколько животных поступило к ним за 10 месяцев 2020 года и предоставить ее в ближайшее время министерству. Выработанный показатель будет направлен в минэкономразвития региона для необходимого согласования и внесен в государственную программу развития сельского хозяйства Челябинской области. Без принятия этого индикатива выплата субсидий частным приютам в этом году попросту невозможна.По словам Полины Прийменко, только в приют «Наш Дом» ежегодно поступает более 200 «новеньких» - собак без владельцев. Тем не менее, не все приюты и частные организации, ведущие зоозащитную работу, сегодня готовы предоставлять отчетную информацию о своей деятельности. Сбор информации будет происходить на добровольной основе. Приютам, которые все-таки получат субсидии, необходимо будет предоставить сведения о направлении средств. В региональном бюджете на выплату субсидий на компенсацию части расходов частных приютов для животных без владельцев в этом году предусмотрено 2 млн рублей.Отметим, что встречи с представителями общественных зоозащитных организаций по поручению губернатора Алексея Текслера проводятся в министерстве сельского хозяйства на регулярной основе. На встрече 9 октября стороны также обсудили возможности применения критериев добропорядочности, которые были разработаны совместно после встречи главы региона с зоозащитниками и соответствующего поручения. По оценке представителей министерства сельского хозяйства, эти критерии, которые были размещены на сайте министерства для широкого обсуждения, сегодня фактически дублируют требования Порядка организации деятельности приютов для животных на территории Челябинской области и нормы содержания животных в них, утвержденные приказом минсельхоза региона в феврале 2020 года.Но если принципы добропорядочности носят сугубо просветительский характер, то есть приют может им и не соответствовать и это никак не повлияет на его деятельность, но позволит дать общественную оценку, то выполнение или невыполнение требований принятого порядка в будущем поможет сформировать список добросовестных учреждений, выполняющих условия по содержанию животных в приютах и, в случае, если организация участвует в получении субсидий, реестр добросовестных поставщиков таких услуг. В этом случае уже орган власти – минсельхоз – будет рекомендовать, например, муниципальным органам, заключать или не заключать государственные контракты на выполнение работ по отлову и содержанию животных в приюте с той или иной организацией. Список будет формироваться на основании плановых и внеплановых проверок, проведение которых входит в полномочия министерства. Если приюты будут выполнять требования проверяющей организации и исправлять недочеты, то они будут выбывать из этого списка. Эти новшества также предстоит внести в нормативную базу региона, регулирующую исполнение закона об ответственном обращении с животными.Министр также предложил зоозащитникам провести свою оценку действующей законодательной базы и представить актуальные предложения по ее доработке. Так, например, до сих пор нет норм, которые бы позволяли наладить полный учет и идентификацию животных, чтобы усилить ответственность владельцев за своих питомцев. Эти предложения область и губернатор готовы продвигать на федеральном уровне.