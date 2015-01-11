В Челябинской области выплатят субсидии частным приютам на содержание животных без владельцев

Реклама на сайте|Обратная связь Вторник, 13 октября, 01:01
Регистрация на сайте
Авторизация

Экскурсия по Озёрску. Часть 4

ОРВИ и Ковид в Озёрске. Интервью Е.П.Фомина. Октябрь 2020

Наши на AtomSkills. Октябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Часть 3

Профессии будущего на Маяке. Сентябрь 2020

Поедим? Выпуск про антишашлыки

Про письма от ОКХ. Сентябрь 2020

Интервью с М.А.Саморуковской. Сентябрь 2020

Хроники. Спецвыпуск с конкурса караоке

Хроники. Выпуск 26. Про оживающий туризм. Сентябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Выпуск 2

Массовый спорт на Маяке

Экскурсия по Озёрску. Выпуск 1

Гречка от шеф-повара

У сотрудников ПО Маяк по 36 часов в сутках

Ковид и экономика. Сентябрь 2020

Экскурсия по особенной школе. Август 2020

Маяк. Спорт. Егоза

Поедим? Копчёная уха

Хроники. Фестиваль Улетай

75 лет атомной промышленности. Выпуск 1

Подготовка к 1 сентября 2020

Налоги. Август 2020

Реновация по-озерски

Хроники. Спецвыпуск. Визит губернатора. Август 2020

Хроники. Спасибо нашим врачам

Спецвыпуск про скейтпарк. Июль 2020

Поедим? Выпуск 2. Шашлычок из лосося

Хроники. «У меня умерла мама»

Хроники. COVID 19. Выпуск 22. Про кофе

ЗОЖжём. Выпуск о прессе

Хроники. Выпуск 21. Арсен Карапетян

Поедим ? Часть 1. Сырный Суп.

Хроники. Covid 19. Выпуск 20. Сочи&Геленджик

Даунхилл на Егозе. Июль 2020

ЗОЖжём! Зачем нам красивая осанка?!

Хроники. Выпуск 19. Спорт на удаленке

ЗОЖжём! Почему хрустят суставы!

Хроники. Выпуск 18. Про бизнес

Про автобусы и коронавирус. Июнь 2020

Хроники. Выпуск 17. Про Москву

Хроники. Выпуск 16. Репортаж из Лос-Анджелеса

Хроники. Выпуск 15. Стрит Арт, выборы и ЖКХ

Хроники. Выпуск 14.

О работе детских садов. Май 2020

О субсидиях на детей. Май 2020

ЗОЖжём. Качаем ягодицы. Май 2020.

Хроники. Выпуск 13. Последние звонки в онлайне

О субсидиях для малого и среднего бизнеса. Май 2020

Хроники. Covid 19. Выпуск 12. О бизнесе

Хроники. Выпуск 10. День Победы

Хроники. Выпуск 9

Налоги и самоизоляция. Май 2020

О дистанционном обучении. Апрель 2020

Хроники. Covid 19. Выпуск 8

О поддержке предпринимателей. Апрель 2020

Хроники. Выпуск 7

Хроники. Выпуск 6

Хроники. Выпуск 5

Онлайн интервью с психологом. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 4

Хроники. Covid-19. Выпуск 3

Про КПП и садоводов. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 2

Разговор с директором. Часть 3. Март 2020

30 минут с … Актрисой театра. Март 2020

О пособиях на детей. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 1

Разговор с директором. Часть 2. Март 2020

Разговор с директором. Часть 1. Март 2020

О мошенниках. Март 2020

О налогах. Март 2020

30 минут с … Камеди Матерью. Март 2020

Экономия с УКС и "Не болей!"

20 минут с ... молодым ученым. Февраль 2020

Бесплатные тренировки в "Гагарин". Февраль 2020

О налогах. Январь 2020

30 минут с… главой города. Декабрь 2019

30 минут с… горнолыжником. Декабрь 2019

20 минут с … археологом. Ноябрь 2019

Бизнес-школа. Ноябрь 2019

Юбилейный концерт в ДК «Строитель». Ноябрь 2019

20 минут со... скаутом модельного агентства. Ноябрь 2019

Концерт бардовской песни. Октябрь 2019

Пришла пора платить налоги. Октябрь 2019

Трио "Трое". Концерт. Сентябрь 2019

Репортаж из "Клумбы". Сентябрь 2019

Мюзик-холл "Премьера". Август 2019

20 минут с... путешественницей. Август 2019

Интервью с А.А.Кузнеченковым. Август 2019

20 минут с… бизнес-леди. Июль 2019

Чемпионат в Казани. Июль 2019

Сергей Гергенрейдер. Июнь 2019

Парусный спорт. Июнь 2019

КСП "Парус". Июнь 2019

Игорь Абдулвагидов. Июнь 2019

Ольга Хакимова. Июнь 2019

Новые налоговые льготы. Июнь 2019

20 минут с ... психологом. Май 2019

Творческая гостиная с В.Шестаковой

Концерт выпускников ОГКИ

Stand Up по-Озёрски. Май 2019

Посадка деревьев. Май 2019

Встреча с молодыми актерами. Май 2019

Чемпионат России. Апрель 2019

Е. Щербаков. Итоги и планы. Апрель 2019

Весенняя мозаика. Апрель 2019

Тренировка озерских атлетов. Апрель 2019

Исчезающая старина. Март 2019

Грязь, мусор и слякоть. Март 2019

Об Управляющих компаниях. Март 2019

Посвящение Цветаевой. Март 2019

Трио "Трое" поздравляет с 8 Марта! Март 2019

Влад Шуман и его проект. Февраль 2019

Голос Озёрска 60+. Февраль 2019

О новых тарифах на вывоз мусора. Февраль 2019

Интервью с В.Азимовым. Февраль 2019

"Памяти маэстро". Январь 2019

О и переходе на новую систему обращения с ТКО. Январь 2019

Из гусеницы в бабочку. Январь 2018

Интервью с М.И.Похлебаевым. Декабрь 2018. Часть 2

Интервью с М.И.Похлебаевым. Декабрь 2018. Часть 1

Фестиваль авторской песни 2. Декабрь 2018

С новым годом, с 2019ым!

Концерт эстрадного отделения. Декабрь 2018

Отчетный концерт ДМШ. Декабрь 2018

«Скажи спасибо, что живой!». Декабрь 2018

Фестиваль авторской песни. Декабрь 2018

Концерт ко Дню Матери. Ноябрь 2018

Итоги дорожных ремонтов. Ноябрь 2018

Встреча с Н.Скрябиным. Ноябрь 2018

Встреча с А.Бурцевым. Ноябрь 2018

О стратегии развития города до 2035 года. Ноябрь 2018

Подорожает ли интернет? Ноябрь 2018

Открытие игровой комнаты в ДБ. Ноябрь 2018

Об оптимизации и не только. Ноябрь 2018

Время платить налоги. Ноябрь 2018

Встреча с писателями. Октябрь 2018

О перспективах к-ра "Октябрь". Октябрь 2018

Встреча с Ириной Костериной. Октябрь 2018

Ликвидация 21ой и 22ой школ. Октябрь 2018

Концерт в память Ю.Визбора. Сентябрь 2018

Главный режиссёр "Золотого петушка" о новом сезоне. Сентябрь 2018

ДЭБЦ. Интервью с директором. Сентябрь 2018

Сила воли. Сентябрь 2018

Экскурсия в Храм. Сентябрь 2018

О НЕвывозе мусора. Август 2018

О детском хоккее. Август 2018

Встреча с Георгием Кашковым. Июль 2018

Один в поле воин. Июль 2018

Творческая встреча с А.Иодловским. Июль 2018

Парусный спорт в Озёрске. Июль 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 3. Июль 2018

Озеленение Озёрска. Июня 2018

"Садоводы, выйдите из сумрака!". Часть 2. Май 2018

Творческая встреча с М.Назаровым. Май 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 1. Май 2018

Ресурсный центр для НКО. Май 2018

Университет третьего возраста. Выпускной. Апрель 2018

ММПКХ и бардак. Апрель 2018

О.В.Костиков об общественных инициативах. Апрель 2018

Весна на Егозе. Море снега и эмоций)))) Апрель 2018

Спасение озерчан, дело рук.... Апрель 2018

Новые планы по благоустройству Озёрска. Апрель 2018

Пожарная безопасность в ТРК "Фестиваль". Апрель 2018

Горнолыжный Озёрск. Март 2018

Озёрский фотоклуб. Март 2018

"Земля Эльзы" Март 2018

Строительство игровой в детской больнице. Февраль 2018

Фрагмент интервью о спортивной жизни города. февраль 2018

О выставке "Start в Art". Февраль 2018

И.М.Сбитнев о голосовании за благоустройство города. Февраль 2018

Светлана Худякова о Фестивалях февраля 2018

Интервью с Л.В.Горбуновой. Январь 2017

Союз садоводов Озёрска. Январь 2018.

Крещение Господне. Январь 2018

"Малые добрые дела депутатов". Январь 2018

О правилах благоустройства парковок. Январь 2018

2018ый пришел в Озёрск!

О новых лифтах (декабрь 2017)

о.Димитрий о праздниках (от 25.12.2017)

Е.Ю.Щербаков о приоритетах на 2018 год

М.И.Похлебаев подводит итоги 2018 года

Горы мусора и горы проблем на Дзержинского 52 и 54

Благоустройство Озёрска в 2018 году

ВИЧ в Озёрске

Университет третьего возраста

Благоустройство двора по Свердлова, 3.

А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта. 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"
| Губерния

Чиновники Челябинской области назвали «истеричной» ситуацию с КТ на ковид

Первый замгубернатора Челябинской области Ирина Гехт назвала ситуацию с обследованием на КТ при подозрении на COVID-19 доведенной до истерии – на деле совсем не обязательно при насморке или кашле немедленно требовать прохождения этой процедуры Подробнее

| Губерния

Людям с ограниченными возможностями здоровья от 18 лет помогут стать специалистами по работе с социальными сетями (SMM)

Благотворительный фонд "Родная", Союз женщин Челябинской области и Служба занятости в рамках партнерского проекта "Расширяя возможности" приглашают людей с ограниченными возможностями здоровья от 18 лет Подробнее

| Губерния

Ирина Гехт о распространении коронавируса: Ситуация в области напряженная, но контролируемая

Сегодня, 12 октября, состоялась пресс-конференция, посвященная ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Челябинской области. В мероприятии приняли участие первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт, первый заместитель министра здравоохранения региона Виктория Сахарова, главные внештатные специалисты минздрава Анна Мищенко и Александр Васильев.

Ирина Гехт охарактеризовала сложившуюся ситуацию по коронавирусу в регионе сегодня как напряженную, но при этом контролируемую. Несмотря на то, что ежедневно регистрируется 95 случаев ковид-19, на протяжении последних трех дней зафиксировано снижение числа госпитализированных пациентов. В регионе насчитывается 5,5 тысячи коек для лечения больных коронавирусом, 1750 коек для долечивания переболевших ковидом. Кроме того, сформирован резерв - порядка 30% коек. Работают 23 приемно-сортировочных отделения, оснащенных необходимым для своевременной диагностики медицинским оборудованием, в том числе компьютерными томографами.   Для разгрузки службы скорой медицинской помощи в круглосуточный режим работы перешла неотложка (она приняла порядка 700 вызовов от скорых). По поручению губернатора Алексея Текслера направлено свыше 67 млн рублей на закупку препаратов для амбулаторного лечения людей. В ближайшее время люди, у которых коронавирусная инфекция протекает в легкой форме и которые не нуждаются в госпитализации, будут получать бесплатно противовирусные и антибактериальные препараты для лечения амбулаторно. Кроме того, Ирина Гехт сообщила, что планируется заключение соглашения с агрегатором «Яндекс. Такси» на доставку пациентов с подозрением на ковид на проведение КТ легких.  Предполагается, что 19 таких машин будут работать в Челябинске и 12 – в Магнитогорске, безусловно, при соблюдении всех мер безопасности. Эти такси не будут возить обычных пассажиров, они будут задействованы на условиях контракта для разгрузки скорой помощи.  Расходы на оплату этих услуг взяли на себя благотворительные организации. Первый заместитель министра здравоохранения региона Виктория Сахарова озвучила статистику: около 25% заразившихся переносят заболевание без симптомов, 38% – в тяжелой форме (как правило, это люди пожилого возраста, а также пациенты с хроническими заболеваниями). Для информирования южноуральцев минздрав усилил работу телефонов горячей линии, для этого выведены дополнительные сотрудники. В области сегодня на амбулаторном лечении находится около 3 тысяч  человек, из них, по словам главного внештатного  терапевта минздрава области Анны Мищенко, 70% – это люди, у которых ковид протекает в легкой форме, у 25% – практически без клинических проявлений, у 5% больных диагностированы пневмонии средней степени тяжести. Все пациенты находятся под контролем терапевтов и принимают необходимое лечение. На пресс-конференции Ирина Гехт прокомментировала ситуацию в школах: «Сегодня вспышек или массовых заболеваний среди педагогов или школьников не зафиксировано, есть традиционные случаи ОРВИ. Но в конце октября школьники уйдут в плановом порядке на каникулы, и заболеваемость ОРВИ снизится. Переход на дистанционное обучение не планируется».Кроме того, на снижение заболеваемости сезонными ОРВИ и гриппом должна сработать вакцинация: около одного миллиона южноуральцев уже поставили прививки.На пресс-конференции была затронута тема прививочной кампании от коронавируса. По словам Ирины Гехт, первая партия вакцины – 42 дозы – была предназначена только для медперсонала. В ближайшее время ожидается поступление в регион еще 3 тысяч доз. Прививки в первую очередь получат медработники и люди из группы риска.«У нас нет запрета на проведение массовых мероприятий, есть рекомендация ограничить проведение новых. Но все традиционные мероприятия у нас продолжаются: работают театры и кинотеатры, проходят концерты при жестком соблюдении санитарных требований (обработка и проветривание помещений, социальная дистанция и соблюдение масочного режима и т.д.). По ОРВИ мы не наблюдаем пока эпидемической ситуации», - заявила Ирина Гехт. В завершение медики еще раз акцентировали внимание на необходимости соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Следует помнить, что коронавирус передается  воздушно-капельным путем, и маска может защитить человека от заражения.         Подробнее

| Губерния

Снежинские студентки подарили плед ручной работы ветерану Великой Отечественной войны

Бойцы студенческого строительного отряда «Фрейа» в ходе акции «Тепло в квадрате» связали и вручили теплый плед ветерану Великой Отечественной войны Ларисе Владимировне...

| Губерния

В Челябинске открылось 11 кружков робототехники для «особенных» детей

В новом учебном году Региональный центр технического творчества запустил в Челябинске 11 кружков робототехники для детей с ограниченными возможностями здоровья...

| Губерния

Бойцы стуотрядов помогли организовать межрегиональные военно-поисковые сборы на Южном Урале

Южноуральские студотрядовцы вернулись с военно-поисковых сборов «К поиску готов!», проходивших с 5 по 9 октября на Чебаркульском военном полигоне. Одиннадцать девушек...

| Наука и образование

ОГЭ-2021 для 9-классников планируется провести в три этапа

Основной государственный экзамен (ОГЭ) для выпускников 9 классов в 2021 году планируется провести в три этапа – проект документа, подготовленный Минпросвещения РФ и Рособрнадзором, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов Подробнее

| Наука и образование

Итоговое сочинение одиннадцатиклассники напишут 2 декабря

Итоговое сочинение одиннадцатиклассники напишут 2 декабря текущего года, собеседование по русскому языку для девятых классов пройдет 10 февраля 2021-го Подробнее

| Новости

Пятидневная магнитная буря ожидает россиян

Специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН прогнозируют во второй декаде октября пятидневную магнитную бурю Подробнее

| Губерния

В Челябинской области воздух прогреется до 17 градусов

Днем 12 октября воздух в Челябинской области прогреется до 12-17 градусов Подробнее
| Губерния

В Челябинской области выплатят субсидии частным приютам на содержание животных без владельцев

Разработку порядка предоставления субсидий частным приютам на содержание животных без владельцев обсудили министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин и представители зоозащитных организаций. Необходимость пересмотреть проект регионального порядка и внести в него изменения вызвана принятием Правительством РФ постановления №1492 от 18 сентября 2020 года об общих требованиях к нормативно-правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, сообщает минсельхоз.По словам представителей управления ветеринарии регионального минсельхоза, в соответствии с постановлением Правительства РФ необходимо разработать специальный индикативный (контрольный) показатель для оценки результативности предоставления субсидий, «включая показатели в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов соответствующих проектов».По общему мнению зоозащитников и чиновников, таким показателем может являться количество животных без владельцев, поступивших в частные приюты в течение года. Участники встречи - руководители частных приютов для животных «Наш Дом» Полина Прийменко и «БиМ» Татьяна Порошина - согласились собрать информацию от частных приютов области о том, сколько животных поступило к ним за 10 месяцев 2020 года и предоставить ее в ближайшее время министерству. Выработанный показатель будет направлен в минэкономразвития региона для необходимого согласования и внесен в государственную программу развития сельского хозяйства Челябинской области. Без принятия этого индикатива выплата субсидий частным приютам в этом году попросту невозможна.По словам Полины Прийменко, только в приют «Наш Дом» ежегодно поступает более 200 «новеньких» - собак без владельцев. Тем не менее, не все приюты и частные организации, ведущие зоозащитную работу, сегодня готовы предоставлять отчетную информацию о своей деятельности. Сбор информации будет происходить на добровольной основе. Приютам, которые все-таки получат субсидии, необходимо будет предоставить сведения о направлении средств. В региональном бюджете на выплату субсидий на компенсацию части расходов частных приютов для животных без владельцев в этом году предусмотрено 2 млн рублей.Отметим, что встречи с представителями общественных зоозащитных организаций по поручению губернатора Алексея Текслера проводятся в министерстве сельского хозяйства на регулярной основе. На встрече 9 октября стороны также обсудили возможности применения критериев добропорядочности, которые были разработаны совместно после встречи главы региона с зоозащитниками и соответствующего поручения. По оценке представителей министерства сельского хозяйства, эти критерии, которые были размещены на сайте министерства для широкого обсуждения, сегодня фактически дублируют требования Порядка организации деятельности приютов для животных на территории Челябинской области и нормы содержания животных в них, утвержденные приказом минсельхоза региона в феврале 2020 года.Но если принципы добропорядочности носят сугубо просветительский характер, то есть приют может им и не соответствовать и это никак не повлияет на его деятельность, но позволит дать общественную оценку, то выполнение или невыполнение требований принятого порядка в будущем поможет сформировать список добросовестных учреждений, выполняющих условия по содержанию животных в приютах и, в случае, если организация участвует в получении субсидий, реестр добросовестных поставщиков таких услуг. В этом случае уже орган власти – минсельхоз – будет рекомендовать, например, муниципальным органам, заключать или не заключать государственные контракты на выполнение работ по отлову и содержанию животных в приюте с той или иной организацией. Список будет формироваться на основании плановых и внеплановых проверок, проведение которых входит в полномочия министерства. Если приюты будут выполнять требования проверяющей организации и исправлять недочеты, то они будут выбывать из этого списка. Эти новшества также предстоит внести в нормативную базу региона, регулирующую исполнение закона об ответственном обращении с животными.Министр также предложил зоозащитникам провести свою оценку действующей законодательной базы и представить актуальные предложения по ее доработке. Так, например, до сих пор нет норм, которые бы позволяли наладить полный учет и идентификацию животных, чтобы усилить ответственность владельцев за своих питомцев. Эти предложения область и губернатор готовы продвигать на федеральном уровне. 
2020-10-12YEKT06:00:00
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!

Распечатать

Комментарии (0)

{comments_news}
Другие новости по теме:
добавить на Яндекс
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта
» Городской
» Пригородный
» Междугородний
Архив новостей

Показать/скрыть

Октябрь 2020 (190)
Сентябрь 2020 (493)
Август 2020 (300)
Июль 2020 (441)
Июнь 2020 (343)
Май 2020 (203)
Топ просмотров
» Южноуральцы на педагогическом форуме «Линейка» предложат новые форматы воспитательной работы в школах
» Южноуральцы могут поучаствовать в онлайн-конференции по фандрайзингу
» Форум «Вектор: Патриот»: в Челябинске представили и обсудили новые формы патриотического воспитания и просвещения
» Атомный день календяря
» 28 сентября – День работника атомной промышленности
» История атомной отрасли в названиях улиц и архитектуре Озёрска. Часть 2
» 03 и 10 октября 2020 года будет организована расширенная продажа сельскохозяйственной продукции «Золотая Осень — 2020»
Обсуждаемые новости
» Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 22.09.2020 г.
» Открытие XI Отчетной выставки фотоклуба «Объективный мир» в Озерском городском музее
» На Урале прекратила деятельность туристическая компания DAN
» В Магнитогорске прошел городской конкурс сочинений «Мой дед был в стройотряде»
» Проект «Дайте шанс» помогает социальной адаптации молодых челябинцев с ментальными нарушениями
» Проект Челябинской области по HR-трансформации ИТ-блока признан лучшей управленческой практикой России
» Сотрудники ОНК УМВД России по ЗАТО г. Озерск ликвидировали наркопритон

Облако тегов
ГИБДД, ДТП, Дубровский, ЖКХ, Кыштым, Новый Год, ОГО, Озерск, ПО Маяк, Снежинск, Текслер, УВД, Челябинск, Челябинская область, ЮЖный Урал, афиша, выходные, дети, егэ, здоровье, конкурс, концерт, коронавирус, лук, образование, оперативная обстановка, отдых, полиция, праздник, преступление, прогноз погоды, прокуратура, соревнования, спасатели, спорт, суд, театр кукол, фестиваль, хоккей, экология

Показать все теги