2020-10-12YEKT06:00:00 | Губерния В Челябинской области выплатят субсидии частным приютам на содержание животных без владельцев Разработку порядка предоставления субсидий частным приютам на содержание животных без владельцев обсудили министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин и представители зоозащитных организаций. Необходимость пересмотреть проект регионального порядка и внести в него изменения вызвана принятием Правительством РФ постановления №1492 от 18 сентября 2020 года об общих требованиях к нормативно-правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, сообщает минсельхоз.По словам представителей управления ветеринарии регионального минсельхоза, в соответствии с постановлением Правительства РФ необходимо разработать специальный индикативный (контрольный) показатель для оценки результативности предоставления субсидий, «включая показатели в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов соответствующих проектов».По общему мнению зоозащитников и чиновников, таким показателем может являться количество животных без владельцев, поступивших в частные приюты в течение года. Участники встречи - руководители частных приютов для животных «Наш Дом» Полина Прийменко и «БиМ» Татьяна Порошина - согласились собрать информацию от частных приютов области о том, сколько животных поступило к ним за 10 месяцев 2020 года и предоставить ее в ближайшее время министерству. Выработанный показатель будет направлен в минэкономразвития региона для необходимого согласования и внесен в государственную программу развития сельского хозяйства Челябинской области. Без принятия этого индикатива выплата субсидий частным приютам в этом году попросту невозможна.По словам Полины Прийменко, только в приют «Наш Дом» ежегодно поступает более 200 «новеньких» - собак без владельцев. Тем не менее, не все приюты и частные организации, ведущие зоозащитную работу, сегодня готовы предоставлять отчетную информацию о своей деятельности. Сбор информации будет происходить на добровольной основе. Приютам, которые все-таки получат субсидии, необходимо будет предоставить сведения о направлении средств. В региональном бюджете на выплату субсидий на компенсацию части расходов частных приютов для животных без владельцев в этом году предусмотрено 2 млн рублей.Отметим, что встречи с представителями общественных зоозащитных организаций по поручению губернатора Алексея Текслера проводятся в министерстве сельского хозяйства на регулярной основе. На встрече 9 октября стороны также обсудили возможности применения критериев добропорядочности, которые были разработаны совместно после встречи главы региона с зоозащитниками и соответствующего поручения. По оценке представителей министерства сельского хозяйства, эти критерии, которые были размещены на сайте министерства для широкого обсуждения, сегодня фактически дублируют требования Порядка организации деятельности приютов для животных на территории Челябинской области и нормы содержания животных в них, утвержденные приказом минсельхоза региона в феврале 2020 года.Но если принципы добропорядочности носят сугубо просветительский характер, то есть приют может им и не соответствовать и это никак не повлияет на его деятельность, но позволит дать общественную оценку, то выполнение или невыполнение требований принятого порядка в будущем поможет сформировать список добросовестных учреждений, выполняющих условия по содержанию животных в приютах и, в случае, если организация участвует в получении субсидий, реестр добросовестных поставщиков таких услуг. В этом случае уже орган власти – минсельхоз – будет рекомендовать, например, муниципальным органам, заключать или не заключать государственные контракты на выполнение работ по отлову и содержанию животных в приюте с той или иной организацией. Список будет формироваться на основании плановых и внеплановых проверок, проведение которых входит в полномочия министерства. Если приюты будут выполнять требования проверяющей организации и исправлять недочеты, то они будут выбывать из этого списка. Эти новшества также предстоит внести в нормативную базу региона, регулирующую исполнение закона об ответственном обращении с животными.Министр также предложил зоозащитникам провести свою оценку действующей законодательной базы и представить актуальные предложения по ее доработке. Так, например, до сих пор нет норм, которые бы позволяли наладить полный учет и идентификацию животных, чтобы усилить ответственность владельцев за своих питомцев. Эти предложения область и губернатор готовы продвигать на федеральном уровне. AzAzA 2020-10-12YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: Для сотрудников приютов для безнадзорных животных проведут обучение

Южноуральцы определились с требованиями к приютам для животных

На приюты для животных в Челябинской области выделят 290 млн

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области узаконивают ответств ...

Животных в личных подворьях будут воспроизводить под госконтролем {comments_news}