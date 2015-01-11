Итоговое сочинение одиннадцатиклассники напишут 2 декабря текущего года, собеседование по русскому языку для девятых классов пройдет 10 февраля 2021-го.
«Допуск к ГИА-11 (итоговое сочинение): основной срок – 2 декабря 2020 года, дополнительный (один) – 3 февраля 2021 года, дополнительный (два) – 5 мая», – говорится в сообщении.
Итоговое собеседование по русскому языку для девятиклассников пройдет 10 февраля 2021 года, дополнительные дни назначены на 10 марта и 17 мая.
Напомним, зачеты за собеседование и сочинение являются обязательными условиями допуска к государственной итоговой аттестации (ГИА) для выпускных классов.
В соответствии с проектом расписания ЕГЭ, в 2021 году экзамены традиционно пройдут в три этапа: досрочный – с 22 марта по 16 апреля, основной – с 24 мая по 1 июля и дополнительный – с 3 по 17 сентября.
ОГЭ для выпускников девятых классов также планируется провести в три этапа: досрочный – с 20 апреля по 14 мая, основной – с 21 мая по 1 июля и дополнительный – с 3 по 22 сентября.
Заявления на участие в ЕГЭ принимаются до 1 февраля 2021 года, на участие в ОГЭ – до 1 марта.
https://dostup1.ru/society/Itogovoe-sochinenie-odinnadtsatiklassniki-napishut-2-dekabrya_130642.html