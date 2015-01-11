Магнитогорские студенты завоевали медали Всероссийской летней Универсиады

Представители магнитогорского МГТУ имени Носова стали победителями и призерами проходящей в Екатеринбурге VII Всероссийской летней Универсиады в состязаниях по настольному теннису.Одной из визитных карточек Спортклуба МГТУ имени Носова является настольный теннис. Магнитогорские студенты приучили к победам на соревнованиях разного уровня. Не стала исключением и прошедшая в Екатеринбурге VII Всероссийская летняя Универсиада, где южноуральские теннисисты выступили блестяще. На соревнованиях МГТУ имени Носова был представлен двумя сборными: мужской – в составе Александра Тютрюмова, Данилы Травина и Дениса Ивонина – и женской, за которую сыграли Валерия Щербатых, Дарья Чернорай и Анастасия Захарова.
«Формат соревнований предполагал игры на предварительном этапе в группах, а затем по две лучшие команды из групп образовывали первую восьмерку, где уже игры проводились на вылет», – рассказал главный судья турнира Владислав Алонцев.Мужская сборная МГТУ в полуфинале не оставила шансов ПГАФКСиТ из Татарстана, а в битве за золото сошлась с НГУ из Санкт-Петербурга, одержав победу с счетом 3:0.«Сложнее всего пришлось против ребят из Санкт-Петербурга. В целом, у нас была задача выиграть чемпионат. Мы ее выполнили, поэтому впечатления от турнира только положительные», – признается Александр Тютрюмов.Не осталась без наград и женская сборная МГТУ. Поездка в Екатеринбург принесла девушкам серебряные медали, а золото досталось питерскому НГУ. Поэтому для выявления победителя в общекомандном зачете потребовались спаренные матчи. По итогам напряженного суперфинала наши студенты стали безоговорочными чемпионами Универсиады.«Теперь буду готовиться со своей командой к клубному чемпионату России, который пройдет в конце октября», – отметил Александр Тютрюмов
Источник: министерство физической культуры и спорта Челябинской области