Школы Челябинской области не будут переводить на «дистанционку»

Школы Челябинской области не будут переводить на дистанционное образование – по заявлению Минздрава, такой необходимости в регионе нет.
Первый замгубернатора Ирина Гехт заявила, что сообщения ряда СМИ о массовых заболеваниях педагогов в школах региона не соответствуют действительности. Единственным подтвердившимся стал случай в школе микрорайона Парковый. Там на больничный ушли 19 преподавателей. При этом диагноз «коронавирус» никому не был поставлен. В профилактических целях школьников раньше срока отправили на каникулы.
«У нас нет необходимости переводить школы на "дистанционку". Поэтому такие меры в регионе не планируются», – подчеркнула Ирина Гехт.
По мнению курирующих ситуацию с распространением коронавируса властей, ситуацию отчасти должен улучшить ранний уход образовательных учреждений на внеплановые каникулы. Они ожидаются уже в конце октября.
https://dostup1.ru/society/Shkoly-Chelyabinskoy-oblasti-ne-budut-perevodit-na-distantsionku_130671.html