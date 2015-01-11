Южноуральцы привезли медали с суперфинала чемпионата студенческих спортклубов России

Спортсмены студенческого спортивного клуба «Хаски» Южно-Уральского технологического университета поучаствовали в «АССК.Фесте». Главный турнир Ассоциации студенческих спортивных клубов России прошел в Казани. Посоревноваться в Суперфинале чемпионата собрались более 2000 студентов из 185 вузов и 14 ссузов, представляющих 63 региона страны. Команда ЮУТУ «Хаски» по настольному теннису завоевала бронзовые медали. В состав вошли студенты Дмитрий Циулин, Екатерина Шалгинбаева, Евгений Прокопенко и Милена Манатова. Отличилась и мужская сборная студенческого спортклуба по волейболу. Ребята заняли второе место, а лучшим подающим чемпионата был признан южноуралец Сергей Живулько.Первое место завоевала сборная клуба по шахматам в командном первенстве. В личном зачете лучшим стал Динислам Аминов.Бадминтонисты «Хаски» вошли в семь лучших команд Суперфинала. Команду представили Екатерина Ефимова и Арман Сагандыков. Мужская футбольная сборная заняла пятое место. Спортсмены сыграли один матч вничью 1:1, а в других уступали в один мяч. В состав команды вошли Владислав Арчегов, Жохонгир Абдужабборов, Алишер Баязитов, Даниил Васильев, Виктор Упругин, Владислав Волощенко и Богдан Матвеев. На чемпионате впервые выступила женская сборная по футболу. Участие приняли спортсменки Милена Манатова, Александра Голинка, Софья Борисова, Регина Ахметшина, Полина Ханяйкина и Вероника Абгарян.