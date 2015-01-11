2020-10-13YEKT12:00:00 | Новости Городские новости Соцподдержка в округе оказывается вовремя и в полном объёме О работе учреждений социальной сферы Озерского городского округа в период распространения коронавирусной инфекции рассказала начальник управления соцзащиты Лилия Солодовникова.

Она пояснила, что управление социальной защиты оказывает более 30 видов государственных услуг и, кроме того, меры социальной поддержки в округе получают более 30 тысяч жителей:

– На протяжении всего лета и в настоящее время управление социальной защиты работает в штатном режиме, но, с учётом эпидемиологической ситуации, нам пришлось пересмотреть свой план и методы работы. Сейчас приём населения ведётся по предварительной записи, все консультации оказываются в телефонном режиме, в приоритете – оказание услуг через электронный портал «Госуслуги». Для того, чтобы им воспользоваться гражданам необходим минимальный пакет документов, всю остальную необходимую информацию мы самостоятельно запрашиваем в рамках межведомственного взаимодействия.

Лилия Солодовникова заверила, что несмотря на непростую ситуацию, все меры социальной поддержки в Озерском городском округе оказываются вовремя и в полном объёме, выплаты осуществляются без задержек, финансирование из областного бюджета поступает своевременно.

Она обратила особое внимание на то, что в округе осуществляют свою деятельность Дом-интернат для детей-инвалидов (город Озерск) и Дом-интернат для пожилых людей и инвалидов (посёлок Татыш). В этих стационарных учреждениях проживают люди, которые наиболее уязвимы в отношении различных заболеваний, поэтому в течение всего лета эти учреждения работали в режиме превентивной изоляции. Сейчас они вышли из этого режима, но работу свою продолжают со значительными ограничениями.

Начальник управления социальной защиты также отметила, что новые формы работы сейчас вводятся и в Комплексном центре, в частности, используются новые дистанционные программы для ветеранов:

– По возможности мы стараемся организовать досуг пожилых людей. Проводим различные информационные, медицинские, познавательные семинары, чтобы граждане старшего возраста таким образом могли общаться друг с другом.

В Комплексном центре продолжает работу отделение обслуживания на дому для одиноко проживающих граждан, а также для тех озерчан, которые не выходят из дома и нуждаются в помощи по состоянию здоровья.

Кроме того, продолжает действовать телефон «горячей линии»:

– «Горячая линия» активно работала в течении всего лета, и сейчас она также актуальна. Телефон «горячей линии» – 5-56-45.

Одинокопроживающие граждане, которые нуждаются в доставке продуктов, предметов первой необходимости или медикаментов могут оставить заявку по этому номеру телефона и им будет оказана необходимая помощь.

Лилия Солодовникова напомнила, что в этом году из-за пандемии летние оздоровительные лагеря не были открыты. В настоящее время Правительство Челябинской области изыскивает средства и выделяет путёвки для отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 13 октября шестнадцать озерских детей данной социальной категории уехали отдыхать в оздоровительный лагерь «Ильмены».

В сентябре этого года в соответствии с законом Челябинской области Управлению социальной защиты населения были переданы полномочия по оказанию государственно-социальной помощи в виде материальной помощи, а также в виде социального контракта:

– Социальный контракт – это новый вид помощи, который сейчас активно развивается в нашей стране, и в том числе в Озерском городском округе. Люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации, малообеспеченные граждане, могут потратить эти средства на переобучение, на получение дополнительного профессионального образования, на погашение задолженности за жилищно-коммунальные услуги, а также на другие статьи расходов, утверждённые нормативно-правовыми актами.

В завершение начальник Управления соцзащиты подчеркнула, что Правительство Российской Федерации и Правительство Челябинской области оказывают значительные меры для поддержки населения в период пандемии. Она обратилась к жителям округа с пожеланием реализовать свои права на получение той или иной меры социальной поддержки:

– Для этого необходимо обратиться в приёмную управления социальной защиты по телефону – 5-66-84. Специалисты подскажут в какой отдел надо направить документы, чтобы получить предусмотренные законом меры социальной поддержки.







Информация предоставлена: Она пояснила, что управление социальной защиты оказывает более 30 видов государственных услуг и, кроме того, меры социальной поддержки в округе получают более 30 тысяч жителей:заверила, что несмотря на непростую ситуацию, все меры социальной поддержки в Озерском городском округе оказываются вовремя и в полном объёме, выплаты осуществляются без задержек, финансирование из областного бюджета поступает своевременно.Она обратила особое внимание на то, что в округе осуществляют свою деятельность Дом-интернат для детей-инвалидов (город Озерск) и Дом-интернат для пожилых людей и инвалидов (посёлок Татыш). В этих стационарных учреждениях проживают люди, которые наиболее уязвимы в отношении различных заболеваний, поэтому в течение всего лета эти учреждения работали в режиме превентивной изоляции. Сейчас они вышли из этого режима, но работу свою продолжают со значительными ограничениями.Начальник управления социальной защиты также отметила, что новые формы работы сейчас вводятся и в Комплексном центре, в частности, используются новые дистанционные программы для ветеранов:В Комплексном центре продолжает работу отделение обслуживания на дому для одиноко проживающих граждан, а также для тех озерчан, которые не выходят из дома и нуждаются в помощи по состоянию здоровья.Кроме того, продолжает действовать телефон «горячей линии»:напомнила, что в этом году из-за пандемии летние оздоровительные лагеря не были открыты. В настоящее время Правительство Челябинской области изыскивает средства и выделяет путёвки для отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 13 октября шестнадцать озерских детей данной социальной категории уехали отдыхать в оздоровительный лагерь «Ильмены».В сентябре этого года в соответствии с законом Челябинской области Управлению социальной защиты населения были переданы полномочия по оказанию государственно-социальной помощи в виде материальной помощи, а также в виде социального контракта:В завершение начальник Управления соцзащиты подчеркнула, что Правительство Российской Федерации и Правительство Челябинской области оказывают значительные меры для поддержки населения в период пандемии. Она обратилась к жителям округа с пожеланием реализовать свои права на получение той или иной меры социальной поддержки:Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2020-10-13YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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