«Отряды будущего» открыли последний трудовой месяц по благоустройству Челябинска

С 6 октября бойцы Челябинского областного студенческого отряда приводят в порядок Городской бор за памятником И. В. Курчатову. За неделю молодежь успела собрать 30 мешков мусора и высадить 5000 молодых деревьев, сообщает пресс-служба ЧОСО.Студенты трудятся не только по будним дням, но и в выходные. Летом студотрядовцы работали полный день. С началом учебного года ребята работают в свободное от занятий время.«Я работаю на благоустройстве города с самого начала – с июля. За это время мы действительно привели в порядок очень много территории по всему городу. Приятно осознавать, что благодаря нам, студенческим отрядам, Челябинск преобразился за эти месяцы в лучшую сторону. Печально только то, что, когда мы проходим по какому-то месту второй раз, там все равно есть мусор. Хочется верить, что люди будут подходить сознательнее к соблюдению чистоты в родном городе», – комментирует один из мастеров бригады городских студотрядов Татьяна Болдырева (СПО «Зажигай!).Студенческие отряды Челябинской области трудятся на благоустройстве города с июля. Работы велись во всех семи районах мегаполиса. Это первый опыт трудоустройства молодых людей в городе. В следующем году практику планируется повторить.Программа реализуется при поддержке администрации города Челябинска.