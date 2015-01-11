Южноуральцев приглашают на Большой этнографический диктант

Источник: ФАДН РоссииЖителей Челябинской области приглашают принять участие в юбилейной Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант», которая будет проходить с 3 по 8 ноября в онлайн-формате.Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов: 20 – общих для всех и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта РФ. На написание дается 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.В этом году акция пройдет в онлайн-формате на сайте: www.miretno.ru. Здесь же до 16 ноября будут опубликованы правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок.