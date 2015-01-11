Театр кукол «Золотой петушок» открыл 69-й сезон премьерой – феерией «Три толстяка» по сказке Юрия Олеши

Эта удивительная сказка, первые главы которой были написаны автором в редакции, на раскатанном на полу рулоне газетной бумаги, заставляет чаще биться детские сердца вот уже без малого сто лет.

В театре кукол «Золотой петушок» замысел Олеши воплотила в жизнь творческая группа в составе Почетного деятеля искусств города Москвы, главного режиссера Московского камерного театра кукол Валерия Баджи, художника Ирины Хамрук, композитора Эдуарда Тишина.

Занавес открывается, и на зрителей сразу выливаются потоки ласкового солнечного света, словно сошедшего с удивительной картины Карла Брюллова «Итальянский полдень», где девушку, собирающую виноград, буквально пронизывают солнечные лучи.

Это цветовое и световое решение главенствует на сцене, окрашивая в солнечную гамму громадные ширмы, в которых происходит действие, костюмы главных персонажей и настраивая зрителей на оптимистический лад.

Героиня сказки - девочка, которая сыграла роль куклы для того, чтобы проникнуть в замок врага.

- Мне близка тема женского подвига, - признался в одном из интервью постановщик Валерий Баджи. - Почему отдают жизнь солдаты, я понимаю. Но когда поступок совершает девочка, способная на самоотречение, готовая пожертвовать жизнью… Это одна из главных тем моей постановки.

Как сказочный роман, так и написанная по его мотивам пьеса густо населены персонажами. И надо отдать должное безупречному мастерству актеров, которые убедительно существуют в образах сразу нескольких героев.

Алена Захарчук, блестяще исполняющая роль отважной Суок, неподражаемо и неожиданно перевоплощается в отчаянно картавящего и уморительно смешного учителя танцев Раздватриса.

Молодой актер Никита Пряхин, капризный и взбалмошный наследник Тутти – но он же и мужественный оружейник Просперо, и подлый трус палач, и один из артистов, благодаря которым сделанная в человеческий рост кукла наследника, как живая, передвигается по сцене.

Роль влипнувшего в историю в переносном смысле слова и в торт - в прямом смысле, колоритно играет актриса Екатерина Замула. Голосовыми интонациями она передает всю гамму чувств маленького человечка, унесенного ветром в замок трех толстяков, делая своего героя одним из самых заметных персонажей.

Трогателен рассеянный доктор Гаспар, в исполнении Игоря Филимонцева. И вновь игра на контрасте – этот же артист очень убедителен в роли одного из толстяков.

Сергей Гальперин, он же Август, Капитан городской стражи, губернатор Нарцис – находит нужные интонации и краски для каждого своего персонажа.

В общей сложности девять артистов в живом и кукольном плане воплощают в спектакле 18 персонажей. Филигранная командная работа, которая возможна, пожалуй, только в театре кукол.

Думается, для этого спектакля нет необходимости устанавливать возраст зрителей. На премьере в зале царила чуткая тишина. Мамы, папы, бабушки и дедушки оценили феерию со своих взрослых позиций, а дети разного возраста прониклись собственными впечатлениями.

Спектакль завершился, публика спешила на выход, а шестилетний Ваня под руководством бабушки писал отзыв о том, как ему понравился продавец воздушных шаров.

Информация предоставлена театром кукол «Золотой петушок»: текст - Светлана Гурина, фото - Александр Хаснулин и Михаил Лубнин.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/44633/