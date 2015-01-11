В Челябинске стартовала акция для детей «Безопасный город»

Эта удивительная сказка, первые главы которой были написаны автором в редакции, на раскатанном на полу рулоне газетной бумаги, заставляет чаще биться детские сердца вот уже без малого сто лет Подробнее
25 сентября были подведены итоги конкурса видео-работ “Я волонтёр культуры Росатома”, который проводился Автономной некоммерческой организацией по реализации проектов в сфере культуры и искусства «Территория культуры» (АНО «Территория культуры») Подробнее
Центр культурно-информационной деятельности Челябинска проводит акцию «Безопасный город». Она направлена на изучение детьми и подростками правил поведения на улице и дома, правил пожарной и дорожной безопасности, а также правил поведения в условиях распространения COVID-19.Принять участие в акции могут дети и подростки в возрасте от 3 до 17 лет включительно. Мероприятие проводится с 14 октября до 30 ноября в четыре этапа:- 1 этап – с 14 октября по 17 ноября 2020 года – прием материалов (буклет/памятка, заявка) по электронной почте: zayavka-2014@mail.ru. В теме письма необходимо написать: акция «Безопасный город»;- 2 этап – с 18 по 20 ноября – определение трех лучших работ;- 3 этап – 24 ноября – размещение трех лучших работ и информации об авторах на официальном сайте Управления культуры Администрации города Челябинска;- 4 этап – с 24 по 30 ноября – рассылка сертификатов в электронном варианте участникам акции и обучающих видеороликов, рассказывающих о правилах безопасного поведения ребенка.Для участия в акции «Безопасный город» нужно сделать буклет (памятку) и изложить в нем свое видение правил безопасного поведения на одну из тем:- правила поведения на улице, дома или в образовательном учреждении; - правила пожарной безопасности;- правила антитеррористической безопасности;- правила дорожной безопасности;- правила поведения в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19;- кибербезопасность для детей и подростков;- иная тема по согласованию с организаторами.При изготовлении буклета допускается помощь родителей. Обязательным является использование текста и рисунка (изображения). Буклет может быть сделан в любой программе на компьютере, нарисован/написан от руки или выполнен при помощи аппликации. Содержание буклета (текстовый блок) должно соответствовать возрастной категории участника. Если ребенок не может сам в письменном/печатном виде зафиксировать свои правила, это может сделать родитель, законный представитель, педагог и т.д. Буклет должен быть хорошего качества и не более формата А4 в развернутом виде.Вместе с буклетом (памяткой) на почту zayavka-2014@mail.ru участники должны отправить заявку (Приложение 1) в отсканированном или сфотографированном варианте. Заявку заполняют и подписывают родители или законные представители. От каждого участника принимается только один буклет. При создании буклета (памятки) запрещается использование готовых текстовых блоков, взятых из любых информационных ресурсов.В ходе проведения акции возможны изменения. Соответствующая информация будет размещена на официальном сайте управления культуры администрации города Челябинска, официальном сайте МБУК «ЦКИД», в группе «ВКонтакте» управления культуры.